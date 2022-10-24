2022年10月24日 整理：林郁宸（環境資訊中心記者） 整理：林郁宸（環境資訊中心記者）

香港塑膠袋收費政策行之有年，塑膠袋加購一個要價0.5元港幣，2009年推行至今都沒有調整。隨著塑膠袋棄置狀況回升，香港環境生態局決定提高收費標準。上周三（19日）立法會通過修訂議案，塑膠袋收費提高至1元港幣（約新台幣4元），確定於2022年12月31日實施。

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環保團體綠惜地球對此表示樂見，但指出，塑膠袋收費政策自2009年至今，耗時13年才完成第一次檢討，恐怕錯失對症下藥時間。而塑膠袋收費所得無須上繳，增至1元後，估計有港幣30億元落入商家口袋，綠惜地球也向大型連鎖超商集團呼籲，盼塑膠袋收費取之社會，亦能回饋社會。

香港近年濫用、棄置塑膠袋情況愈趨嚴重，對環境造成極大的負擔。圖片來源：Brian Yurasits／Unsplash

限塑政策失效？ 香港年底提高塑膠袋收費至港幣1元

香港塑膠袋收費政策，起於2009年先在大型超市、便利商店、藥妝店等零售點推行試驗計畫，一年後發現減塑成效顯著，由實施前的6.6億個塑膠袋棄置量，減少至2010年計畫實施後的1.5億個。香港政府決定擴大推行，提交《產品環保責任修訂條例》，2015年正式全面施行購物袋收費計畫。

香港電台報導，香港環境生態局局長謝展寰近日指出，塑膠袋棄置狀況有回升趨勢，政府在考慮膠袋棄置量和消費者購物習慣後，決定由現時的5毛增加至1元，鼓勵民眾減少使用塑膠袋。香港在周三（19日）的立法院會議通過《產品環保責任修訂條例》修訂議案，將於今年12月31日起實施。

香港議員謝偉銓對此質疑，收費增至1元是「不痛不癢」，成效並不持久，提議將塑膠袋收費上調至港幣2元。據香港電台報導，議員楊永杰則認為，不應單靠增加收費來減少塑膠袋使用量，因為對中高收入人士而言，即使加至3元也會持續使用塑膠袋。此議案最終在19日的會議中否決。

根據東網報導，謝展寰表示，塑膠袋收費小幅調漲的政策是顧及到民眾的接受度，相信目前政策已起到提醒的作用，採循序漸進的調整方式會比較合適。

立法會通過的議案，也取消過去「冰凍或冷凍食品」以及「完全載於非氣密包裝食品」兩項塑膠袋免收費的例外項目。未來僅有包裝用、隨服務提供的塑膠袋才有豁免權，例如：超市裡裸賣的水果、僅用紙張局部包裝的麵包等等。然而，單筆交易仍只能提供一個免費塑膠袋。

環團籲設立定期檢討機制 未如期減量應祭出因應措施

環保團體綠惜地球發布新聞稿指出，塑膠袋收費本應是重中之重的減量措施，因為香港塑膠廢棄物中，最多的就是塑膠袋。然而政策自2009年至今，耗時13年才完成第一次檢討，且全面實施收費後，棄置量不跌反升，政府錯失對症下藥的時間。

但綠惜地球仍對政策表示樂見，期望如期減少25%的購物塑膠袋棄置量。綠惜地球也呼籲當局加強政策宣導，設下定期檢討機制，至少每隔三年檢討一次法規，若無法達到預期的減量目標，則以提高收費、縮減免費提供塑膠袋豁免範圍等手段因應。

此外，按現行做法，塑膠袋收費所得無須上繳，商家得以保留，收費增至1元後，估計有港幣30億元落入商家口袋。綠惜地球呼籲，連鎖超市、便利商店等集團應秉持「取之於社會、用之於社會」，將收費所得回饋社會。

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