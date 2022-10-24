乌克兰拒绝俄罗斯有关乌克兰部队可能引爆一枚放射性装置的指控，同时指责俄罗斯正在计划采取这样的行动，然后嫁祸乌克兰。

“俄罗斯有关乌克兰据称计划使用一枚‘脏弹’的谎言既荒谬又危险，”乌克兰外长德米特罗·库列巴（Dmytro Kuleba）推文指出。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期天（10月23日）晚在他每日视频谈话中指出，俄罗斯是唯一能够在当地使用核武的国家。

“如果俄罗斯嚷嚷并声称乌克兰据称在准备什么，那只能说明一件事：俄罗斯早已为此做好了准备，”泽连斯基说。“我认为现在世界应该对此作出最严厉的反应。”

俄罗斯国防部表示，国防部长谢尔盖·绍伊古（Sergei Shoigu）星期天“就乌克兰可能以一枚‘脏弹’作挑衅”向美国、英国、法国和土耳其的国防部长表达了关切。

“脏弹”是一枚使用常规炸药传播放射性物质的装置。美国核能管理委员会表示，绝大多数脏弹“不会释放足够的放射性物质导致人员死亡或罹患重病”，但是可以引发恐慌并造成污染。根据美国核能管理委员会的说法，相较而言，核炸弹的爆炸威力则可以高达几百万倍。

美英法外长在星期天稍晚发表的一份声明中重申对乌克兰的支持，并表示这些国家的国防部长已经清楚向绍伊古表明，他们拒接“俄罗斯显而易见的虚假指控”。

“世界将会看清任何利用这一指控作为升级借口的企图。我们也完全拒绝俄罗斯将冲突升级的任何借口，”美英法外长说。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）星期天与绍伊古通电话是两人三天内的第二次。五角大楼表示，奥斯汀拒绝了俄罗斯为冲突升级制造任何借口，同时也重申了在“俄罗斯对乌克兰发动非法且毫无道理战争”期间双方保持沟通的价值。

乌克兰国防部长阿列克谢·列兹尼科夫（Oleksii Renikov）表示，他星期一将与奥斯汀讨论“另一例俄罗斯核讹诈行为以及自由世界应作的反应”。

同样在星期天，俄罗斯的一次导弹袭击击中了乌克兰南部的尼古拉耶夫市的郊区。

路透社报道说，虽然两栋公寓楼被摧毁，但是无人死亡，因为六个月前附近地区遭受同样袭击之时，绝大多数居民都已经转移去了别处。

位于南布格河和第聂伯罗河交汇处的造船重镇尼古拉耶夫市的卡拉贝尔尼区遭导弹袭击引发的爆炸是俄罗斯历时一周针对当地民用基础设施实施空袭的一部分。

（本文部分信息来自美联社、法新社和路透社。）