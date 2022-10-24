▲美國驚傳一位男童在湖泊戲水，回家7天後出現頭痛症狀，後續更加劇出現發燒、嘔吐症狀，最終不治。（圖／翻攝Pexels）

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戲水完頭痛竟可能是「食腦蟲」作祟？日前，美國驚傳一位男童在湖泊戲水，回家一週後出現頭痛、嘔吐症狀，後續更加劇成發燒、意識不清，最終不到7天就不治，消息曝光再度掀起關注。

綜合外媒報導，一位家住內華達州克拉克郡（Clark County）的男童，今年10月5日，前往當地胡佛水壩（Hoover Dam）戲水，結果回家一週後開始出現頭痛、噁心症狀，後續更發燒不止，最終男童不幸於10月19日宣告不治。

南內華達州的衛生官員表示，「阿米巴原蟲」感染案例其實相當稀少，「但我知道這不會給他的家人和朋友帶來任何安慰」；而放眼整個美國，這位男童是今年死於「阿米巴原蟲」的第三起病例，前面則有內布拉斯加州（State of Nebraska）的一名兒童；密蘇里州（State of Missouri）的一名男性也不幸喪生。

另有醫師指出，若不幸遭「福氏內格里」阿米巴原蟲感染，死亡率高於9成，該寄生蟲入侵腦部約5日左右，人體會開始出現頭痛、發燒、噁心和嘔吐，後續病情惡化，還會追加癲癇、幻覺、精神錯亂等症狀，而患者通常都會在惡化病況出現後5天左右喪命。

▲在自然界僅有「福氏內格里」阿米巴原蟲會感染人類，病例更是少見，但一旦不幸感染，死亡率則高達9成。（圖／翻攝美國CDC）

據我國衛服部疾管署網站解釋，自然生態中的單細胞阿米巴原蟲，有40餘種，其中只有「福氏內格里」阿米巴原蟲(Naegleria fowleri )會感染人類，「傳染方式為人類經由鼻子吸入含有福氏內格里阿米巴原蟲的水而受到感染。

將鼻子或頭部浸入受污染的水中（如潛水、跳水等與水有關的活動），可能造成感染。潛伏期平均為5天，可從1～7天，男孩風險可能增加(與喜好玩水活動或許有關，但真正原因不明)。但喝到含有福氏內格里阿米巴原蟲的水不會被感染。福氏內格里阿米巴腦膜腦炎不會人傳人」，而台灣曾於2011年有1例確定個案。（編輯：潘毅）