【秦鵬直播】20大冷笑話：中國股市不如賭場

【新唐人北京時間2022年10月26日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《時事天天聊》。今天是美東時間10月25日，京港台時間10月26日。

今天焦點：二十大後冷笑話：賭場都不如！證監會卻要把中國股市和「優秀傳統文化」結合；中宣部：「中國式現代化」不走戰爭老路。

今天我們來講兩個中共二十大之後的冷笑話：中國股市在經歷黑色星期一之後，今天雖經中央密令強力維穩，仍然慘淡收場。不過，中共證監會卻鬧了一個笑話，要把資本市場和中華優秀傳統文化相結合。世界上最大的賭場要從良了嗎？

習近平在二十大上關於「中國式現代化」的描述，讓外界好奇又充滿不安，週二（10月25日）中宣部副部長對此進行了解讀，強調說不走戰爭老路。不過，這也實在是一個不大不小的冷笑話。因為中國現代化本身就是打出來的！

清華校友勸習近平「學弟」善待胡錦濤：刀下留人

在談這兩個冷笑話之前，我們先談一個今天的突發事件，就是中共一個紅二代、清華校友、原中共組織部的幹部閻淮，寫了一封公開信，要求習近平善待胡錦濤，頗有點刀下留人的味道。

閻淮在中組部的時候，考察過中共第三梯隊的幹部，包括習近平。「六四」之後他流落海外，曾寫過一本長篇回憶錄《進出中組部》：一個紅二代理想主義者的另類人生。

這個公開信的名字很耐琢磨，叫「為胡錦濤學長安危致習近平學弟的公開信」，說他「1964年入讀清華大學，上世紀八十年代在中組部時，與胡學長和習學弟皆有密切的雙邊接觸。此後一直關注二位校友的進步與作為。」

「二十大閉開幕式看到學弟精神煥發與學長蒼老憔悴感觸良多，閉幕式學長被攙扶離席令人費解。」

因為「海外媒體與國內網絡疑雲頓起傳言遍布」，所以他希望習近平迅速公開事實，立即平息混亂。如果胡錦濤是因為身體欠佳離席，那麼「請詳略公布病情」，「若非生理因素，則即心理原因導致的行為」，那麼可能胡錦濤和習近平的部下有處理欠妥的地方，也請習近平對外給出說明。

這封公開信我想可能會在國際上引起一定影響，對中共造成一定的被動。說實話，沒有人想到，中共二十大的一個國際國內爆發點居然是80歲的白髮蒼蒼的胡錦濤引起的，從現在透露出的胡錦濤被架走之前的視頻來看，習近平的親信栗戰書拚命阻擋胡錦濤看他發到的文件，而文件裡確實是新當選的中央委員名單。

這很奇怪。也進一步讓人猜測，之前中共元老和習近平討論的名單被習近平調換，所以害怕胡錦濤生事兒，才把他給連哄帶騙地強硬拉出會場。

當然，習近平會不會給出非常正式的回應呢？我認為不會。週一的時候，中共外交部用新華社的推文作答，而週六，新華社的英文推文說的是胡錦濤一直感覺不適，才被請出去了。但這個說法不能自圓其說，因為如果那樣，習近平等人的舉動很奇怪。習近平很冷漠不像關心病人的、恩人的樣子。

而且，之前的視頻顯示，曾經有一刻，栗戰書似乎試圖幫助他，但被一旁的王滬寧阻止。胡錦濤似乎很苦惱，拒絕被押離台。他與習近平談了話，還拍了拍他的共青團門生、即將離任的李克強的肩膀，然後被帶走。這也根本不像一個所謂的老年癡呆症的患者。他很清醒。

現在有傳言說胡錦濤一家72人被抓。真偽我們無法判斷，但我認為，習近平可能因此軟禁胡錦濤，也會掀起一場整肅運動。這方面的進展，我們會繼續關注。

二十大號外！證監會宣布：中國賭場要從良了

二十大後，做出唯一、最真實和熱烈響應的，是中國、香港和紐約的中國公司股票的投資人，經歷了黑色星期一。週二，一開盤還是持續暴跌。但是，後來被拉起來，據西方媒體說，中國銀行和基金得到命令，出錢幫助官方在股市維穩。但即使這樣，上證指數最後還是在3,000點以下，報2,979.79點。而香港恆生指數，也最終依然處於1997年回歸之後的低點。

顯然，維穩不太成功。證明資本市場還在用腳給中共二十大投票。

不過，這個時候，出現了一個很有意思的現象。中共證監會組織召開會議，學習二十大精神，卻鬧了一個笑話。

證監會給出的新聞稿，說他們認識到，要擴大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作。還說「要堅持將資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，與中華優秀文傳統文化相結合，加快建設中國特色現代資本市場。」

這很諷刺，因為：第一，資本市場、股市，這是中國沒有的，按照中共的馬列主義老祖宗的原理，股市是幫助食利者剝削勞動人民的，所以，社會主義搞資本市場本來就是一個怪胎。

第二，中國的資本市場，實際上先天有問題，根上就不正，因為別的國家資本市場是要通過股民給企業提高資金，同時分享企業發展的紅利，而中共發展股市的初衷，是要挽救國有企業，把大量瀕臨死亡、效率低下的國企推上股市，圈股民的錢，卻幾乎從來不給股民分紅。像中石油等公司，在海外幾十億、上百億美元的分紅，在中國上市的時候，卻炒高股價，把中國股民埋在描繪的大餅裡。在這個過程中，中共媒體、證監會和基金，合起夥來製造虛假信息，把股民當韭菜猛割。

第三，中國股市像個大賭場，實際上卻連賭場都不如，怎麼與中華優秀傳統文化相結合？中國傳統文化講誠信，中共操縱下的股市有誠信嗎？傳統文化講公平、公正、公開，證監會卻說要「堅持兩個毫不動搖」，也就是毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。這更是自欺欺人，國企、國資背景的公司和銀行，能夠和民營資本、普通股民一個待遇嗎？中宣部帶頭封殺各種真實信息，甚至給外資投行下達封口令，這樣不是明擺著合起夥來坑無知的股民嗎？

當然，說中國股市連賭場都不如，實際上也不是我先說的，是中國經濟學家的良心，吳敬璉老先生早在2001年就公開說的，得到了無數人贊同。

2001年1月，吳敬璉在接受中共央視採訪時說：「中國的股市很像一個賭場，而且很不規範。賭場裡面也有規矩，比如你不能看別人的牌。而我們的股市裡，有些人可以看別人的牌，可以作弊，可以搞詐騙。做莊、炒作、操縱股價可說是登峰造極。」

即使在中國牛市後面一度造成滬深兩市成交量創歷史新高之後，吳敬璉依舊不改他的說法，2014年，他還再次表示「這個股市是一個沒有規矩，有人可以看別人（底）牌的股市」。

當然，很多人可能說，哪國股市可能都有操縱股價、作弊啊之類的事情。但是，中國股市最大的問題是制度性的，官方管理者及政府不守規矩。

經濟學家張維迎就曾經一針見血地指出，中國股市與其說像個賭場，不如說是個「尋租場」。尋租什麼意思，大家知道，誰在尋租啊？當然是中共官員！

也有人說得更透徹，說中國的股市更像妓院，甚至連妓院都不如。因為莊家們經常聯合炒作新鮮感，最後擊鼓傳花套牢股民，玩博傻遊戲。這很像妓院的老鴇，在古代妓院，經常發生老鴇暗中聯合幾個買家，聯合炒高處女頭牌的價格，勾起真正的買家的興趣，等待他們高價位接手。

有人提出疑問：「為何國外的股市，如果也是個大窯子，為何不太捧處子？中國的處子（新股）就楞比人高貴幾倍？」答案是，外國的窯子，得了性病傳染給客人，要坐牢的，而且如果假造處女騙人，請律師訴訟，窯子會賠很慘。而在中國，作假、惡意炒作的成本非常低，簡直連妓院都不如。

可能很多人也會覺得，我們專業一點、小心點不就行了嗎？其實也是不可能的。我親身經歷過一個事：2007年的樣子，中國有一次股市大漲大跌，我讀清華MBA時的一個同學，很有錢，億萬富翁，他委託了幾百萬給國有基金的經理運作，當時信心十足，他說沒有問題的。我說如果上面突然下令，這些基金經理如何做呢？他不信，但是後來果然那些基金經理猛砸盤，很多人的資金被腰斬，埋在了股市裡。

2009年的時候，我帶幾個有很多企業經驗的人給一家企業做管理諮詢。當時跟一個財務總監聊起這個事情來，她一開始不相信。但是，她考上了中央財經大學的博士，然後有一次，回來就跟我很生氣地說，她的教授在課堂上說了，中央財經大學的教授經常給高層提供決策建議，他們（中共高層）發現熱錢很多，為了防止經濟出現問題，就下令把那麼多人的錢砸到了股市裡。她說，她這才知道官方說的股市「蓄水池」什麼意思，她很生氣，因為她自己的很多錢，當時也被以所謂消除流動性為理由，困在股市裡。

所以，中國的很多名詞，在宣傳給大眾時告訴你的含義，和官方內部理解的含義，其實是不一樣的。操作起來，更是以保黨、保國有資本為優先，其他人都可能被有意或無意地當作犧牲品。

習：現代化不走戰爭老路 鄧：我的投名狀算啥？

我們再來聊聊習近平在中共二十大上提出的一個新名詞，中國式現代化。其實也是別有含義。

習近平強調說，從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

嗯，聽起來這些名詞都很高大上，我當時在聽的時候，就在想，如果這是一個什麼社會經驗都沒有，對歷史也壓根不了解的熱血青年在聽習近平講話，還真的可能會被這些名詞給欺騙了，覺得：艾瑪，中共真好啊，要推動中華民族偉大復興呢。

可惜的是，我，還有我們大多數的觀眾朋友，都不是三歲孩子了，不好騙了。什麼叫中華民族偉大復興啊？中國了不起的是漢朝、唐宋，萬國來朝，人們對中國文化很敬仰。中國傳統文化是儒釋道文化，儒家講仁義禮智信，文官不貪財、武官不怕死；佛家講慈悲、講修心行善去天堂、作惡者下地獄；道家講君王要清心寡慾，無為而治，不折騰老百姓。中共能做到嗎？

當然，這架不住有很多拍馬屁者出來鼓吹習近平的這個提法很偉大，還說中國正在嘗試給世界另一種可能。比如，有的就講：「這一說法非常具有針對性，直指文藝復興、地理大發現、工業革命以來人類尤其是西方追求現代化進程中普遍存在的問題：少數人的現代化、貧富兩極分化、精神虛無、高耗能、高污染、殖民掠奪和戰爭。」

有人說，這不好嗎，不走戰爭的老路？我說這是一個笑話，因為，中共的現代化實際上就是始於一場戰爭。

2018年，中美貿易戰持續升溫之時，安信證券首席分析師高善文博士，在山西證券30周年慶上的內部演講稿，火爆了金融圈。雖然高善文自己後來出來闢謠不承認那是他寫的，但是圈內的朋友對我說，就是他說的。

為啥不承認呢？因為這個講稿說了很多大實話，讓中共高層非常憤怒。

當時，高善文說，正是鄧小平發動了對越戰爭，在外交上給美國遞交了一份投名狀，才使得美國徹底接納了中共。因為對外開放，核心本質是對美開放，美國不接受你，開放什麼？而我們也知道，鄧小平在訪美的路上，對當時社科院院長李慎之說，為啥要跟美國搞好關係？因為跟美國關係好的國家都富起來了。

高善文還說，2001年中國加入WTO，克林頓讓美國主流相信我們會成為一個自由市場經濟國家，並且價值觀也會向美國的那一套自由民主靠攏。當然，大家知道原來美國上當了，中共欺騙了美國。

所以，中共高層才對高善文演講這麼生氣。因為他把中共老底揭出來了。

那麼，中共會不會改弦易轍，徹底從良了，以後真的會不走戰爭的老路了呢？

這也是不可能的。因為，從根本上來說，中共的價值觀是反人類的，必然會和正常社會發生衝突。美國總統拜登就回憶說，習近平曾跟他斷言說「民主正在消亡，專制將統治世界」。專制、暴政，能不和民主社會對撞嗎？

就包括現在給世界帶來通貨膨脹、糧食短缺的俄烏戰爭，如果沒有中共的支持，沒有習近平對普京承諾「上不封頂」，普京會發動戰爭嗎？

何況，這一次二十大，習近平也再次聲明不會放棄武力占領台灣，這也把戰爭的陰雲籠罩世界上空。

中共這些年經常炒作一個概念，叫做修昔底德陷阱，意思是在世界老二崛起的過程中，總是會遭遇老大的打壓，所以才會爆發戰爭。也就是說一切責任都在美方。

這是顛倒黑白。二戰之前的美國和英國，二戰後的美國和日本、德國，都曾經發生過經濟方面的老大老二之間的競爭、或者換位，發生戰爭了嗎？為什麼？因為他們的價值觀是一致的，所以會有貿易衝突，但不會兵戎相見。

而且，中共提出了中國式現代化的五個特點，也都是胡扯。比如，中國目前各種污染問題嚴重，根本不是與自然和諧共生；中共所謂的精神文明是假、惡、鬥爭暴力的黨文化，更是在毒害著中國人和全世界，不可能兩個文明和諧。而所謂共同富裕，享受到社會福利的多是中共官員，不是普通百姓。

實際上，中國要實現共同富裕，民眾福利提高，有一個非常有效的、重要的方式，那就是把現在的吃財政飯的八千萬到一個億的黨員和相關機關裁掉，至少可以削掉一半甚至三分之二冗員。這樣，每年20萬億的開支就能省下一大半，中國的三座大山（教育、醫療、養老）也就迎刃而解了。

但是，中共會幹嗎？當然不會，為什麼呢？

另外，中共說，中國式現代化要走和平發展、不搞殖民的道路，但眾所周知，中共透過「一帶一路」等對亞非拉落後國家投資，在掠奪各國資源，就是在搞新殖民主義，同時還對相關國家輸出了腐敗、專制的治理模式，這種極端自私的擴張，也很容易引發和其它國家的衝突。

所以，聽其言而觀其行，別看中共唱得好聽，實際上它的邪惡本質不會改，特別是，二十大之後，打著左燈、開倒車的中共新常委們又問世了，他們提出的中國式現代化，帶給中國的當然不會是共同富裕、和平發展，而一定是共同貧窮、災禍連連。

《秦鵬直播》製作組

（責任編輯：李紅）

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