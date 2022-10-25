請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）環保團體「綠色和平組織」（Greenpeace）美國辦公室今天發布報告稱，塑膠產品迅速大量增加，回收率卻持續下降，抨擊產業界所稱創造高效率循環經濟是個「謊言」。

法新社報導，綠色和平組織名為「循環主張再次落空」的研究發現，2021年美國家庭製造約5100萬噸塑膠垃圾中，只有240萬噸被回收，僅占約5%。

2014年塑膠回收率達到10%高峰後就一路走下坡，中國2018年停止接受西方塑膠垃圾後，情況尤其明顯。

隨石化產業擴張和成本降低，非再生塑膠製成的原生塑膠產量正迅速上升。

報告指出，原生塑膠的生產成本遠低於再生塑膠，而且品質更好，直接與再生塑膠競爭。

綠色和平美國辦公室倡議人士藍斯登（Lisa Ramsden）告訴法新社：「產業團體和大公司一直推動以回收為解決方案…藉以將責任推得一乾二淨。」

她點名可口可樂公司（Coca-Cola Co.）、百事公司（PepsiCo Inc.）、聯合利華公司（Unilever）、雀巢公司（Nestle）是罪魁禍首。

根據報告，塑膠回收之所以是「失敗概念」有5個主要原因。

首先，塑膠垃圾產量很大且極難收集。其次，即使全部收集起來，從功能上來講，每年製造的數以兆計消費性塑膠垃圾也無法進行分類。第三，回收過程本身對環境有害、工人恐暴露在有毒化學物質下，而且過程中也會產生塑膠微粒。

第四，再生塑膠可能遭到回收箱內其他類型塑膠污染，因而具有毒性風險，無法再製成食品級原料。第五，回收成本高得嚇人。

藍斯登呼籲企業支持聯合國成員國2月同意制定的「全球塑膠公約」（Global Plastics Treaty），並朝著重新填充和再利用的策略邁進。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111025