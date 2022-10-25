【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】

隆銘綠能（原名同開，3018）經營權之爭成為「羅生門」事件，董事長許鑒隆及五位董事各執一詞，公司昨（24）日晚間發布重訊，公告昨天下午3時50分，董事彭國倫、温雅貴以及陳溙億夥同不知名之兩位男士進入公司後，逕入特助陳璿妃之辦公室，由温雅貴、陳溙億出手搶奪公司大章，之後使用辣椒水阻擋本公司員工追捕現行犯，而從樓梯間女生廁所樓梯逃逸離開之刑案乙事，為避免本公司之往來廠商及股東、主管機關之重大權益受損，特緊急發布四點聲明。

隆銘綠能提供

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相關內容如下：

一、本公司目前大章（印文如附件所示）因遭搶奪，去處不明，因此先暫停用，請往來廠商及股東、主管機關切勿接受遭搶奪大章之用印文件，以免損害本公司及自身利益。

二、本公司業已對搶奪公司大章之現行犯温雅貴、彭國倫及陳溙億及該兩名不知名男士提起刑事告訴，並於大直派出所正式報案及進行告訴人筆錄完成，就此懇司法暨警察機關儘速緝兇歸案，並查扣本公司遭搶奪之公司大章，避免遭不法使用公司而損害本公司之權益。

三、本公司目前有部分董事雖提出董事長爭議，但依金融監督管理委員會111年10月13日金管證發字第1110358924號函所指「有關隆銘獨董施芸婷是否符合獨董辦法第2條專業資格條件一節，尚無發現施君有違反獨董辦法第3條第1項第9款規定之獨立性情事。」。因此，主管公司登記之經濟部認為彭國倫、温雅貴、陳儀潔、陳俊翔及林駿宏等人所操作之111年9月21日獨董施芸婷當然解任、董事會應到人數為7人等語存有疑義，迄今未准予其等所請之變更登記申請。

四、温雅貴及彭國倫等人竟不思正途，以身試法而以非法手段搶奪公司印鑑大章，已使上市公司之公司治理蕩然無存。就此，董事長許鑒隆也嚴正呼籲不法之徒應儘速返還本公司印鑑，莫再一錯再錯！

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