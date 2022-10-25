美国国务院发言人内德·普赖斯(Ned Price)警告说，俄罗斯如果使用所谓“脏弹”或者任何其他核武器，将会面临“性质严重的后果”。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周一(10月24日)表示，北约盟国拒绝俄罗斯有关乌克兰正准备在其自身领土上使用脏弹的说法，并补充说“俄罗斯不可以利用这个作为局势升级的借口”。

斯托尔滕贝格说，他周一和美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)及英国国防大臣本·华莱士(Ben Wallace)在电话上讨论了此事。

西方国家周一还指责俄罗斯密谋利用带有核材料的炸弹的威胁作为将乌克兰局势升级的借口。

莫斯科周一重申了其指称，即乌克兰计划引爆炸“一枚脏弹”。基辅强烈否认这一指称。

俄罗斯计划于周二在联合国安理会提出这一针对乌克兰的指称。外交官员表示，俄罗斯告诉拥有15个成员国的安理会的其他成员，它将在一次闭门会议上提出这一议题。

与此同时，俄罗斯武装力量核、化学和生物保护部队司令伊戈尔∙基里洛夫(Igor Kirillov)中将在新闻简报会上说，俄军正在“准备在放射性污染的条件下展开工作”。

国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西(Rafael Mariano Grossi)确认说，在乌克兰核地点“没有发现任何未经申报的核活动或者材料”。

他说：“国际原子能机构一个月前视察了其中一个地点，我们的所有发现都与乌克兰的安全保障声明一致。”

格罗西还确认说，两处地点都在国际原子能机构的安全保障之下，并且受到该机构检查员的定期访问。他补充说，国际原子能机构收到了乌克兰的书面请求，要求向这两处地点派遣检查员团队。

随着乌军攻入赫尔松地区，俄罗斯面临的压力越来越大，俄罗斯告诉那里的6万人“保住命”并逃离乌克兰的反攻。

俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)周日在与法国、英国和土耳其防长的电话中讨论了“迅速恶化的局势”，并指责乌克兰正计划使用“脏弹”。

美国、英国和法国的外交部长在一份联合声明中说，他们都拒绝了这些指控，并重申支持乌克兰对抗俄罗斯。

声明表示：“三国明确指出，不接受俄罗斯关于乌克兰准备在其境内使用‘脏弹’的明显虚假的指控。没有人会被利用这一指控作为局势升级借口的企图所蒙蔽。更广泛地来说，我们不接受俄方让局势升级的任何借口。 ”

俄罗斯国防部在一份声明中说，美军参谋长联席会议主席马克·米利(Mark Milley)将军与俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫(Valery Gerasimov)将军通了电话。 它还表示，双方都同意保持沟通渠道开通的重要性。

乌克兰否认了俄罗斯关于乌军可能引爆辐射装置的指控，并指责俄罗斯自己正在计划这样的行动，却对乌克兰倒打一耙。

乌克兰外长德米特罗·库列巴（Dmytro Kuleba）在推特上说：“俄罗斯有关乌克兰据称计划使用一枚‘脏弹’的谎言既荒谬又危险。”

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期日晚间在他每日视频谈话中指出，俄罗斯是唯一能够在当地使用核武的国家。

泽连斯基说：“如果俄罗斯嚷嚷并指控乌克兰在准备什么，那只能说明一件事：俄罗斯早已为此做好了准备。我认为现在世界应该对此作出最严厉的反应。”

与此同时，俄罗斯依然在用言语攻击乌克兰。

“脏弹”是一种使用常规炸药传播放射性物质的装置。美国核能管理委员会表示，绝大多数脏弹“不会释放足够的放射性物质导致人员死亡或罹患重病”，但是可以引发恐慌并造成污染。根据美国核能管理委员会的说法，和“脏弹”相比，核炸弹的爆炸威力则可以高达几百万倍。

伊朗无人机

美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）周一表示，伊朗向俄罗斯提供无人机用于打击乌克兰的目标，这一举动正在使世界变得更加不安全。

佩洛西在会晤克罗地亚总理安德烈·普连科维奇(Andrej Plenkovic)后说:“我认为伊朗犯了一个大错误。首先，我们必须能够对抗这些无人机......这是一项危险的技术，必须被阻止。”

佩洛西周一抵达萨格勒布参加“克里米亚平台峰会”，讨论乌克兰的独立，以及克里米亚半岛自2014年被俄罗斯吞并后重返基辅的问题。

佩洛西说：“很长一段时间以来，我们一直在努力与伊朗达成核协议，这样我们就可以让世界变得更安全，而现在他们开始帮助俄罗斯，让世界变得更不安全。”

周一标志着俄罗斯对乌克兰的入侵进入了第八个月。

自从俄罗斯2月24日以“特别军事行动”的名义入侵乌克兰以来，佩洛西一直积极支持向乌克兰提供援助和军事协助。

伊朗否认自己向俄罗斯提供用于乌克兰的无人机，并且谴责了英国、法国和德国呼吁联合国调查俄罗斯是否使用了伊朗制造的攻击型无人机。

伊朗官方媒体报道，伊朗外交部长侯赛因·阿米拉布多拉希安(Hossein Amirabdollahian)周一表示，如果证实俄罗斯在乌克兰使用其无人机，伊朗不会无动于衷。

他说：“如果证实伊朗无人机被用于乌克兰战争，我们不应该无动于衷。” 他还表示，德黑兰和莫斯科之间的防务合作将继续下去。

对女篮明星格里纳的判决

美国篮球明星布兰妮·格里纳(Brittney Griner)的律师在一份声明中说，她对于周二的上诉听证会“不指望会发生奇迹”，这次上诉是针对她因为在行李中携带了大麻油而被俄罗斯判处九年监禁的判决。

这位两次奥运会金牌得主于2月17日在莫斯科机场被捕，她携带的电子烟管中含有在俄罗斯被禁止的大麻油。 8月4日，她因持有和走私毒品罪被判处九年监禁。

格里纳的律师玛丽亚·布拉戈沃利娜(Maria Blagovolina)和亚历山大·博伊科夫(Alexander Boykov)表示，格里纳将通过视频链接从她被关押的拘留中心参加周二的听证，他们预计当天会有判决下达。

他们说：“她在等待上诉听证期间非常紧张。布兰妮不指望会发生任何奇迹，但希望上诉法院能够听取辩方的论点并缩短刑期。”

格里纳在审判之后认罪，但表示她犯了一个“无心之过”，并不想故意犯法。

华盛顿表示，格里纳是被非法拘留，提出愿意用保罗·惠兰(Paul Whelan)来交换格里纳，惠兰是一名在美国被判25年监禁的俄罗斯军火商。

莫斯科也曾示意会考虑换囚计划。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）