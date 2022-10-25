白宫官员周一（10月24日）表示，美国“没有理由改变我们的战略核态势”，以回应俄罗斯的指控。俄罗斯指控说，乌克兰计划引爆这种“脏弹”装置并将其归咎于俄罗斯，而作为乌克兰战争升级的借口。

莫斯科周一重申了其指称，即乌克兰计划引爆炸“一枚肮脏炸弹”。基辅强烈否认指称，华盛顿对此也予以驳斥。

“俄罗斯关于乌克兰计划或准备引爆肮脏炸弹的指控毫无根据，”白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）周一告诉记者。

他补充说，美国不会改变其核态势以回应这些说法。

“我今天不打算就以某种方式做出潜在的反应来做任何假设，”当被问及如果肮脏炸弹被使用，华盛顿会如何反应时，他说。“我们已经公开和私下向俄罗斯明确表示，这里我再补充一下：使用核武器的后果将是严重和重大的。”

白宫新闻秘书卡琳·让 - 皮埃尔（Karine Jean-Pierre）补充说，乌克兰已将其核能设施提供给国际原子能机构检查。

“我们欢迎这种对透明度的承诺，”她说。

俄罗斯武装力量核、化学和生物保护部队司令伊戈尔∙基里洛夫中将(Igor Kirillov)在新闻简报会上说，俄罗斯部队正在“准备在放射性污染的条件下展开工作”。

随着乌克兰进入赫尔松，俄罗斯面临的压力越来越大，俄罗斯告诉那里的6万人“保住命”并逃离乌克兰的反攻。

俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)周日在与法国、英国和土耳其同行的电话中讨论了“迅速恶化的局势”，并指责乌克兰正计划使用“脏弹”。

美国、英国和法国的外交部长在一份联合声明中说，他们都拒绝了这些指控，并重申支持乌克兰对抗俄罗斯。

声明表示：“三国明确指出，不接受俄罗斯关于乌克兰准备在其境内使用‘脏弹’的明显虚假的指控。没有人会被利用这一指控作为局势升级借口的企图所蒙蔽。更广泛地来说，我们不接受俄方让局势升级的任何借口。 ”

俄罗斯国防部在一份声明中说，美军参谋长联席会议主席马克·米利(Mark Milley)将军与俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫(Valery Gerasimov)将军通了电话。 它还表示，双方都同意保持开放沟通渠道的重要性。

乌克兰否认了俄罗斯关于乌克兰军队可能引爆辐射装置的指控，并指责俄罗斯自己正在计划这样的行动，却对乌克兰倒打一耙。

乌克兰外长德米特罗·库莱巴在推特上说：“俄罗斯有关乌克兰据称计划使用一枚‘脏弹’的谎言既荒谬又危险。”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期天晚间在他每日视频谈话中指出，俄罗斯是唯一能够在当地使用核武的国家。

泽连斯基说：“如果俄罗斯嚷嚷并指控乌克兰在准备什么，那只能说明一件事：俄罗斯早已为此做好了准备。我认为现在世界应该对此作出最严厉的反应。”

与此同时，俄罗斯依然在用言语攻击乌克兰。

“脏弹”是一种使用常规炸药传播放射性物质的装置。美国核能管理委员会(U.S. Nuclear Regulatory Commission)表示，绝大多数脏弹“不会释放足够的放射性物质导致人员死亡或罹患重病”，但是可以引发恐慌并造成污染。根据美国核能管理委员会的说法，和“脏弹”相比，核炸弹的爆炸威力则可以高达几百万倍。

伊朗无人机

美国众议院议长南·希佩洛西周一表示，伊朗向俄罗斯提供无人机用于打击乌克兰的目标，这一举动正在使世界变得更加不安全。

佩洛西在会见克罗地亚总理安德烈·普连科维奇(Andrej Plenkovic)后说:“我认为伊朗犯了一个大错误。首先，我们必须能够对抗这些无人机……这是一项危险的技术，必须被阻止。”

佩洛西周一抵达萨格勒布参加“克里米亚平台峰会”，讨论乌克兰的独立，以及克里米亚半岛自2014年被俄罗斯吞并后重返基辅的问题。

佩洛西说：“很长一段时间以来，我们一直在努力与伊朗达成核协议，这样我们就可以让世界变得更安全，而现在他们开始帮助俄罗斯，让世界变得更不安全。”

周一标志着俄罗斯对乌克兰的入侵进入了第八个月。

自从俄罗斯2月24日以“特别军事行动”的名义入侵乌克兰以来，佩洛西一直积极支持向乌克兰提供援助和军事协助。

伊朗否认自己向俄罗斯提供用于乌克兰的无人机，并且谴责了英国、法国和德国呼吁联合国调查俄罗斯是否使用了伊朗制造的攻击型无人机。

伊朗官方媒体报道，伊朗外交部长侯赛因·阿米拉布多拉希安(Hossein Amirabdollahian)周一表示，如果证实俄罗斯在乌克兰使用其无人机，伊朗不会无动于衷。

他说：“如果证实伊朗无人机被用于乌克兰战争，我们不应该无动于衷。” 他还表示，德黑兰和莫斯科之间的防务合作将继续下去。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）