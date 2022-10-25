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新頭殼newtalk

板橋435藝文特區「435藝術聚落藝術家年度展覽」今(111)年與新北市美術館「2022年藝術移地行動」合作，串連同在河畔的淡水古蹟博物館海關碼頭，以「河流」為策展軸心，共同推出《XOXO–我們與自然的距離》展覽，從河流之於自然、城市的灌溉滋養為出發點，衍生環境永續、生態循環、共存發展、城市記憶和社群媒體等議題，展覽即日起至12月6日，以藝術家視角，看見自然環境的變遷與城市記憶的取捨。

新北市文化局長龔雅雯表示，今年除有藝術家莊志維與法咪咪的移地行動作品於435藝文特區展出，同時再匯聚Empty Art Collective、十一百造設計、不廢跨村實驗室、王怡婷、盂施甫、近藤悟、周學涵、廖昭豪、謝懷賢、騆瑜等10組435聚落藝術家，以「現地藝術創作」-藝術裝置、訪談錄像、沉浸聲軌等形式，深入爬梳「自然感知／城市記憶」的理念議題。

Empty Art Collective《A River Flows Through it》以屋頂鏤空的小屋作為展間，象徵大氣層脆弱的人類世界，小屋地上蜿蜒的黑色河流，重現自然在人類發展進程中所面對的污染侵噬，工業風格的木板框架，構築佇立於空間中，如同板上所繪的高樓大廈，在現實社會裡限制著河川流域與生態。藝術家希望藉此凸顯自然環境在水泥叢林中的困境與珍貴。

不廢跨村實驗室《扎根大地》以「植物根系」對照人類社會的訊息獲取。植物深埋於土的根系，是感知環境的重要器官之一，象徵人類世界的交流網路，在不為所見之處，訊息、資源的傳遞如此熱絡與頻繁。藝術家以工業回收布料，纏塑出多彩逼真的植物根系，並與園區樹木相互連結，試圖塑造自然與人類間的交流媒介。

十一百造設計《百工百業：平凡生活的角落，有著不平凡的故事 - Memory in Fuzhong》回溯藝術家自身幼時於板橋府中的生活記憶，訪談在地老字號店家-一古堂中藥行、藝風堂印社與信芳餅店，訴說店家自往至今的打拚故事，並從訪談中延伸設計府中視覺LOGO與概念包裝，打包街區記憶，成為送禮最為珍貴的精髓！

「435藝術聚落藝術家年度展覽」即日起於435藝文特區與大家見面！完整作品資訊歡迎至板橋435藝文特區臉書粉專查詢。