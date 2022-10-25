美國海軍尼米茲級航空母艦(Nimitz Class Aircraft Carrier)是當代綜合性能最強大的軍艦，不過這陣子卻傳出飲水污染的情況。上個月，尼米茲號(CVN-68)的水兵通報飲水有臭油味，本月則是林肯號(CVN-72)的官兵發現飲水有雜質還略帶臭味，並驗出些許大腸桿菌。在經過一個月的調查後，最終找到汙染的原因，是供水系統中的一個小缺點。

商業內幕(Business Insider)報導，負責調查林肯號汙染的普吉特海灣海軍造船廠(Puget Sound Naval Shipyard)，工作人員仔細檢查了艦上的飲用水箱後，終於確定是底艙水(bilge water)從水箱通風管上，一個平衡內外氣壓的調節孔，流入其中一個飲用水箱，汙染了水箱裡面的水。

底艙水是指船艙的最底部的一些積水，大多是內部區域或上層甲板排出並收集在的廢水，成份什麼都有，經常混入廢燃料、化學品、洗刷用水等等，相當的髒。

林肯號水兵是在9月21日提出水質問題通報，包括飲用水和洗澡水都有渾濁與不好的氣味；第二天的水質測試也顯示，飲用水箱裡有大腸桿菌，不過還在安全值。

林肯號是兩個月內第2艘通報水質問題航空母艦；早在9 月，尼米茲號的水兵回報普通用水裡有航空燃料的氣味。媒體披露這個消息以後，卻發現美國海軍許多大型船艦都有這類問題，只是以前的官兵不當一回事，因此一直沒有改善。

一名退役海軍表示，這種水質問題對老兵來說很習慣，在航空母艦、兩棲攻擊艦上的水手一直都是喝著、用著略帶臭油味的水，大家都以為這是常態。