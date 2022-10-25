秋天又是嘗大閘蟹的季節，不少食家已磨拳擦掌，準備大嚼一番。近年供港的大閘蟹中，除港人最愛的陽澄湖大閘蟹外，來自日本北海道的石狩川大閘蟹也漸受食家歡迎，究竟兩者有何分別？今天便為大家詳細介紹。

陽澄湖大閘蟹（左）肚臍晶瑩潔白，北海道大閘蟹（右）蟹肚普遍呈灰白色。

陽澄湖大閘蟹 膏多味濃

一眾江蘇蟹中，以來自蘇洲陽澄湖的大閘蟹最出名，也是港人最愛的大閘蟹之一。陽澄湖之所以能養出肥美靚蟹，因該湖泊是海水與淡水在長江交匯的第一個大湖，水位常年保持在2米左右，地形多變，光照充足，湖內有着豐富的生物品種，湖邊長有遍地稻穀，水草豐富，如此環境為大閘蟹提供了極佳的生長環境，營養充足，大閘蟹因此都長得肥美膏香，質素一流。

正宗的陽澄湖大閘蟹擁有四大特徵，青背、白肚、黃毛、金爪，蟹殼呈青灰色，平滑而有光澤，肚臍晶瑩潔白，蟹腿毛長而呈黃色，蟹爪金黃，堅挺有力。味道方面，其肉質細嫩，蟹膏香濃，吃來齒頰留香。

陽澄湖大閘蟹近年面對過度養殖問題。

陽澄湖大閘蟹擁有四大特徵，青背、白肚、黃毛、金爪。

陽澄湖大閘蟹向是港人的至愛。

近年出現不少冒充陽澄湖大閘蟹的個案，陽澄湖大閘蟹行業協會因此為每隻陽澄湖大閘蟹佩戴了「防偽戒指」。

陽澄湖大閘蟹 肉質細嫩，蟹膏香濃，吃來齒頰留香。

高溫天氣延遲了今年陽澄湖大閘蟹的脫殼時間，影響產量之餘，也令其生長緩慢。

預計今年陽澄湖大閘蟹價格比去年上漲約三至四成。

可惜受到多方面因素影響，近年陽澄湖大閘蟹的質素有下跌趨勢，其中包括過度養殖，餵飼人工肥料催谷蟹隻生長等，都會令湖區環境大受破壞，影響大閘蟹的質素。還有是長江流域近年經常遭遇連續高溫及乾旱等天氣，導致水質降低，螃蟹死亡率高，像今年高溫天氣便影響了大閘蟹的脫殼時間，影響產量之餘，也令其生長緩慢，因此預計本月尾才有首批大閘蟹供港，價格預計比去年上漲約三至四成，大家要有心理準備了。

北海道大閘蟹 安全無污染

由於江蘇大閘蟹的供港數量不穩定，近年部分香港商家開始由日本引入大閘蟹應市，當中又以來自北海道石狩川的大閘蟹為主。北海道大閘蟹學名「Eriocheir Japonica」，與中華絨螯蟹（Eriocheir sinensis）屬於同屬但不同種，牠們也不是生長在湖中，而是在無污染的野生河川成長，水質潔淨冰涼，礦物質豐富，因此長成的大閘蟹都很健康，肉質結實，蟹膏如江蘇蟹般金黃，但膏量普遍較少。

近年部分香港商家開始由日本引入大閘蟹應市。

北海道大閘蟹的蟹肚帶有細碎的黑色斑點。

北海道大閘蟹蟹膏如江蘇蟹般金黃，但膏量普遍較少。

北海道大閘蟹蟹膏吃來較清香。

北海道石狩川水質潔淨冰涼，礦物質豐富，因此長成的大閘蟹都很健康，肉質結實。

要分辦北海道大閘蟹很簡單，其外表看來雖與江蘇大閘蟹相若，但只要翻看肚皮即一目了然，因較少接觸陽光，北海道大閘蟹的蟹肚普遍呈灰白色，且帶有細碎的黑色斑點，與陽澄湖蟹的白淨肚皮有很大分別。味道方面，北海道蟹的肉比較清甜，蟹膏不像陽澄湖蟹般濃郁，吃來較清香。

北海道大閘蟹一般在9月下旬起供港，現時市面上已有多家店子出售，蟹乸最重達5両，蟹公最重達7両以上，每隻售價約$45至$230港元不等。

《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ