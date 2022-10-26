一个维吾尔人组织和一个人权组织正将英国政府告上法庭，指责英国未能阻止从中国西部新疆地区进口与强迫劳动和其它侵权行为有关的棉花产品。

周二在伦敦高等法院举行的听证会，被认为是首次有外国法院听取维吾尔人关于新疆强迫劳动问题的法律论点。该地区是全球主要的棉花供应地，但人权组织长期以来一直指称，新疆的棉花是由中国维吾尔族和其他突厥裔穆斯林少数民族人们，在普遍存在的、国家批准的强迫劳动制度中采摘和加工的。

这项由总部位于慕尼黑的世界维吾尔人大会（World Uighur Congress）和非营利组织全球法律行动网络（Global Legal Action Network）提起的案件，是几个类似的法律挑战之一，旨在向英国和欧盟政府施加压力，要求它们效仿美国采取行动。美国今年生效了一项法律，禁止所有涉嫌在新疆生产的棉花产品。

研究人员说，新疆生产的棉花占中国棉花产量的85%，占世界棉花的五分之一。人权组织认为，中国在新疆侵犯人权的规模，意味着许多国际时尚品牌面临使用与强迫劳动和其它侵犯人权相关的棉花的高风险。联合国的一份报告称，中国政府在新疆的政策可能构成“危害人类罪”。

全球法律行动网络主任杰罗蔼德·欧·库因（Gearoid O Cuinn）表示，该组织在2020年向英国和美国政府提交了近1000页的证据，以支持其案件。这些证据包括公司记录、非政府组织调查和中国政府文件。他说，到目前为止，英国当局尚未采取任何行动。

“目前，英国消费者系统地暴露于受强迫劳动污染的消费品，”欧·库因说。“这确实表明英国政府缺乏政治意愿。”

研究人员和倡导团体估计，中国维吾尔族和其他少数民族中有100多万人被关进新疆的拘留营。许多人说他们在那里遭到酷刑、性侵犯、被迫放弃自己的语言和宗教。这些组织表示，这些拘禁营，再加上强迫劳动和严厉的节育政策，是对新疆少数民族的全面镇压。

联合国最近的一份报告在很大程度上证实了这些说法。而中国则谴责这些指控是谎言，并辩称其政策旨在消除极端主义。

在美国，一项新的法律赋予边境当局更多权力，来阻止或扣押部分或全部在新疆生产的进口棉花。除非进口商能够拿出明确证据证明这些货物不是使用强迫劳动生产的，否则这些产品实际上是被禁止的。

欧盟委员会上个月提议，禁止所有强迫劳动的产品进入欧盟市场。欧洲议会尚未就这些计划达成一致。

英国政府的《现代奴隶制法案》（Modern Slavery Act）要求，在英国运营的公司报告他们为识别供应链中的权利侵犯所做的工作。但是，没有进行审计和尽职调查的法律义务。英国保守党政府在一份声明中表示，它“致力于对不符合现代奴隶制报告要求的组织实施经济处罚”。

周二，代表维吾尔人的律师将在高等法院申辩，英国政府的不作为违反了英国现行法律。该法律禁止在外国监狱中制造或与犯罪有关的商品。

前保守党领袖伊恩·邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）是英国议会中最直言不讳的中国批评者之一。他说，英国在这个问题上一直在“拖拖拉拉”，因为在对中国产生贸易依赖之后，英国面临“对变革的巨大制度化阻力”。他认为，英国保守党政府没有足够认真地对待中国的威胁。

“财政部和业务部门迫切希望不要破坏与中国的关系，政府官员们仍然生活在为项目而向中国叩头中，”邓肯·史密斯说。他补充说，与美国和欧盟相比，在棉花问题上“我们排在倒数第一”。

本月早些时候，欧·库因的组织向爱尔兰政府提交了另一份文件，要求爱尔兰停止从新疆进口强迫劳动商品。与此同时，代表新疆一名拘留营和强迫劳动幸存者的律师，也写信给英国政府，威胁要就此问题提起诉讼。

该案的原告厄尔巴吉特·奥塔贝（Erbakit Ortabay）说，他被关押在拘留中心，在那里他受到酷刑和殴打，后来被迫在一家服装厂无偿工作。奥塔贝最终于2019年获释，他目前正在英国寻求庇护。

服装是英国从中国进口的五大商品种类之一，2021年进口额约为35亿英镑（40亿美元）。英国没有公布与新疆地区贸易的详细运输数据。

但谢菲尔德哈勒姆大学（Sheffield Hallam University）人权学教授劳拉·墨菲（Laura Murphy）已经确定，有103个知名国际时尚品牌（包括英国的一些贸易品牌），面临其供应链中有新疆棉花的高风险；因为它们从中间服装制造商那里购买商品，而这些服装制造商又由在新疆采购棉花的中国公司供应原料。

“我们发现，很多新疆棉花也被送到其它国家制造成服装。因此，并不总是直接来自新疆，而可能来自印度尼西亚或柬埔寨的服装公司，”墨菲说。

管理咨询公司科尔尼（Kearney）消费者实践合伙人布莱恩·埃里格（Brian Ehrig）表示，在美国，对新疆棉花的新禁令迫使服装公司加强跟踪其技术，以绘制出其产品原产地的路线。该禁令还加速了中国服装生产，向越南和柬埔寨等其它地区的迁移。

一些专家认为，美国法律也迫使企业将新疆棉制品从其他市场排除出去。劳工权利监督组织“工人权利联盟”（Worker Rights Consortium）执行董事斯科特·诺瓦（Scott Nova）表示，即使公司希望将与新疆相关的产品重新转到其它市场，也需要对其供应网络进行“重大的重组”。

中国全国棉花信息中心（China National Cotton Information Center）的数据显示，截至6月中旬，新疆生产的棉花销量同比下降了40%，跌至310万吨。据中国金融信息提供商“万得信息网”（Wind）称，截至5月底，新疆生产的棉花商业库存为330万吨，比去年同期增长了60%。

(本文依据了美联社的报道。)