美国总统乔·拜登(Joe Biden)强烈警告俄罗斯不要在莫斯科对乌克兰发动的战争中使用脏弹或任何核武器。

“俄罗斯如果使用战术核武器将犯下令人难以置信的重大错误，”拜登周二(10月25日)被一名记者问到俄罗斯是否正在策划“假旗行动”以便为部署脏弹做准备时回答说。俄罗斯目前指控乌克兰准备在本国领土引爆一枚脏弹。

他说：“我还不能向你保证那是一次假旗行动。我不知道。但是那将是一个重大、重大的错误。”

美国国务院发言人内德·普赖斯(Ned Price)周二说，俄罗斯“表现出一种指责别人做自己最终在策划做的事情的习惯”，人们有理由对此感到关切。周一，普赖斯警告说，假如莫斯科动用这种武器，将会有“性质严重的后果”。

美国之音看到了俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾( Vasily Nebenzya)星期一晚间致联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)的一封信，这封信说，俄罗斯“将把基辅当局使用脏弹视为核恐怖主义行径”。

乌克兰强烈否认莫斯科所说的乌克兰计划在本国领土上引爆一枚脏弹的指控，并反过来指责俄罗斯密谋以带有核材料的炸弹的威胁作为将乌克兰境内战争升级的借口。

联合国安理会周二举行了闭门会议，讨论俄罗斯提出的指称。

英国常驻联合国副代表詹姆斯·卡鲁基(James Kariuki)告诉记者：“在这次非公开会议上，我们没有看到和听到任何新的证据。英国、法国和美国的部长们已经明确表示：我们从俄罗斯联邦听到的显然是虚假指控。 乌克兰也已清楚表示，没有什么可隐瞒的； 国际原子能机构的检查员正在路上。”

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周一表示，北约盟国拒绝俄罗斯有关乌克兰正准备在其自身领土上使用脏弹的说法。他还说：“俄罗斯决不能用此作为升级的借口”。

与此同时，俄罗斯武装力量核、化学和生物保护部队司令伊戈尔∙基里洛夫(Igor Kirillov)中将在新闻简报会上说，俄军正在“准备在放射性污染的条件下展开工作”。

国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西(Rafael Mariano Grossi)确认说，在乌克兰核地点“没有发现任何未经申报的核活动或者材料”。

他说：“国际原子能机构一个月前视察了其中一个地点，我们的所有发现都与乌克兰的安全保障声明一致。”

格罗西还确认说，两处地点都在国际原子能机构的安全保障之下，并且受到该机构检查员的定期访问。他补充说，国际原子能机构收到了乌克兰的书面请求，要求向这两处地点派遣检查员团队。

俄罗斯已要求在周四召开第二次安理会会议，讨论其所称美国和乌克兰一直在乌克兰领土上进行军事生物活动的指控。

在发给安理会及其主席和秘书长的一封长达310页的信中，俄罗斯常驻联合国代表重复了关于美乌两国计划用致命病原体来感染候鸟、蝙蝠甚至蚊子，然后部署它们来感染俄罗斯军队和/或平民的说法。

俄罗斯大使涅边贾还附上了一项决议草案，希望安理会成立一个委员会，调查美国和乌克兰是否遵守《生物武器公约》。 该委员会将由15个理事会成员国组成，应在11月30日之前提交报告。这样的提议不太可能在理事会成员国中获得支持。

欧盟呼吁支持乌克兰快速重建

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)周二(10月25日)呼吁支持乌克兰“快速恢复”，乌克兰面临着她所说的俄军针对民用基础设施的攻击。

冯德莱恩在柏林举行的一次讨论乌克兰恢复和重建的会议上说，随着冬季的临近，俄罗斯显然正在设法切断乌克兰人的供水、供暖和供热。 她说，俄罗斯的此类袭击“纯粹是恐怖行径”。

冯德莱恩表示，俄罗斯发动入侵八个月后，乌克兰遭受到的破坏规模是“惊人的”。

她说：“对乌克兰人来说，这是艰难、可怕和痛苦的日子，但乌克兰人向我们展示了他们对未来的希望和信心，而且他们将继续为之奋斗。今天我们来到这里，就是为了他们的未来。”

来自各国政府、学术机构和国际组织的代表参加了会议。 欧盟表示，会谈将涵盖如何优先考虑乌克兰的需求，以及有哪些项目融资选项。

预计不会有财政方面的承诺或者政治协议。

乌克兰政府、欧盟委员会和世界银行在9月份的一份报告中估计，在俄罗斯入侵后重建该国可能需要3500亿美元。

在英国向乌克兰提供的贷款担保的支持下，世界银行周一支付了5亿美元，以帮助乌克兰政府维持基本民生服务。

世界银行集团行长戴维·马尔帕斯(David Malpass)在一份声明中说：“就在冬季来临之际,俄罗斯的入侵继续对乌克兰的基础设施——包括水、卫生和电力网络——造成大规模破坏，进一步危及乌克兰人民。”

根据美国和乌克兰双方的声明，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)和乌克兰外长德米特罗·库列巴(Dmytro Kuleba)周一谈论了如何满足乌克兰在军事援助方面的需求。

（美国之音联合国事务记者贝希尔与美国之音白宫记者站主任维达库斯瓦拉对本文亦有贡献。本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）