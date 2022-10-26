莆田彈塗魚菜單嚇親人 網友:沒想過會捉來吃 椒鹽、紅燒跳跳魚 內地卻是大熱食材？

香港向來是美食之都，要找到再刁鑽的各國食材並不困難。近日，獲《米芝蓮指南》推介的連鎖福建菜館莆田，就以來自福建的「跳跳魚」彈塗魚入饌，椒鹽、紅燒、滾湯，可謂餚變萬千，更以「好吃到跳起來」作招徠。不過，也許彈塗魚入在香港並不常見，不少網友看到宣傳也大為驚訝，難以相信見於濕地泥灘的彈塗魚竟可入饌。

彈塗魚入饌！莆田推跳跳魚菜式

點擊睇莆田跳跳魚菜式

點擊睇莆田推跳跳魚料理

近日有網民發現莆田首度推出「跳跳魚」菜單（圖：香港街市魚類海鮮研究）社

享譽新加坡的福建菜─「莆田」，多年來獲《米芝蓮指南》推介

莆田新加坡店也有同樣推廣

菜單以福建東北部霞浦縣的彈塗魚入饌

霞浦縣以海鮮聞名，有「八閩海鮮出霞浦」之美譽（微博圖片)

彈塗魚體形肥壯光滑，形如泥鰍，魚皮呈泥褐色，日常生活總是隱匿於灘塗裡，仔細看身上又帶著淡藍色的花紋。（世界自然基金會圖片）

跳跳魚撞豆腐湯

軟煎紅燒跳跳魚

香酥椒鹽跳跳魚

適逢莆田慶祝22周年，今年10月莆田餐廳將首度推出「跳跳魚」菜單，菜單以福建東北部霞浦縣的彈塗魚入饌，該處以「中國最美灘塗」聞名，海岸線連綿500公里，如果有人問起福建哪裏海鮮最鮮最美，定會得到「霞浦」這個答案。彈塗魚入海能游，出水能跳，據指能躍至水面一米以上。彈塗魚體形肥壯光滑，形如泥鰍，魚皮呈泥褐色，日常生活總是隱匿於灘塗裡，仔細看身上又帶著淡藍色的花紋。

莆田以多種傳統家鄉方式炮製跳跳魚料理，包括撞豆腐湯，以原條彈塗魚與氣孔細密的鹽鹵豆腐同煮，滾成奶白的魚湯，帶出魚肉鮮甜；另外還有漁民日常做法，以先煎封魚身，再以醬油水紅燒入味的軟煎紅燒跳跳魚。另外還有香口做法，香酥椒鹽跳跳魚，讓人感受外脆內嫩的獨特食感。

彈塗魚入饌嚇親網民：冇想過會捉嚟食

有網民指老一輩也常在街市買到彈塗魚：

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

網友點睇品嘗彈塗魚

莆田的「跳跳魚」菜單確實嚇到了不少港人，日前有網友就在網上群組「香港街市魚類海鮮研究社」貼出餐龐推廣，直言「彈塗魚係海邊泥擰成日見到，但無想過會捉來食」，又指自己「唔係好敢食」；另外，不少網友指出，吃彈塗魚在國內，以至日本也相當流行；，更有網友指出其實以前香港街市也不時會有售賣彈塗魚，有網友甚至記起家中長輩也曾買來煎香或滾湯，無需大驚小怪。

央視《味道》、《舌尖》亦曾介紹 內地人奉為補品：

在內地社交媒體小紅書上，不少網友分享烹調彈塗魚的心得。

在內地社交媒體小紅書上，不少網友分享烹調彈塗魚的心得。

在內地社交媒體小紅書上，不少網友分享烹調彈塗魚的心得。

在內地社交媒體小紅書上，不少網友分享烹調彈塗魚的心得。

央視的飲食節目亦曾介紹彈塗魚的產地與食用方式。

央視的飲食節目亦曾介紹彈塗魚的產地與食用方式。

央視的飲食節目亦曾介紹彈塗魚的產地與食用方式。

央視的飲食節目亦曾介紹彈塗魚的產地與食用方式。

翻查資料，「跳跳魚」彈塗魚在內地是相當流行的魚鮮，就連央視重頭飲食節目《味道》、《舌尖上的中國》也有重點推介，節目都把彈塗魚奉為營養豐富的食材，更有漁民認為彈塗魚可「滋陰補腎」，為「男士補品」。彈塗魚更曾溢價至近百元人民幣一斤，南方人都稱之為「水中人參」。不過，內媒早有引述中醫指出彈塗魚並無壯陽之效，亦有生態學家也表示，彈塗魚以濕地藻類為主要糧食，體內或含有污染物，不建議經常食用。

莆田跳跳魚菜單的供應日期？

莆田跳跳魚菜單的供應日期，由即日起至11月30日。