以色列总统艾萨克·赫尔佐格（Isaac Herzog）计划在星期三（10月26日）会晤美国总统乔·拜登时，通报有关由俄罗斯部队在乌克兰使用的伊朗无人机的情报。

赫尔佐格办公室表示，以色列掌握的图片显示出在乌克兰境内被击落的无人机与伊朗2021年测试的无人机之间的相似之处。

乌克兰及其西方伙伴认为，伊朗制“见证者-136”无人机参与了俄罗斯军队最近对基辅等乌克兰城市发动的袭击。

伊朗否认向俄罗斯提供了无人机，而俄罗斯也否认在乌克兰战场上使用过伊朗无人机。

拜登星期二向俄罗斯发出了强烈警告，不允许在乌克兰战争中使用脏弹或任何其他核武器。

拜登周二在回答一位记者提出的俄罗斯指责乌克兰可能在其领土上引爆脏弹的做法是否构成一场“假旗行动”的问题时表示，“俄罗斯若使用战术核武将犯下一个难以置信的严重错误。”

“我还不能向你保证这是一起假旗行动，我也不清楚。但这将会是一个非常、非常严重的错误，”拜登说。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）星期二表示，有理由担心，俄罗斯的做法属于指控他人在做着它自己正在筹划的事情的行为模式。普赖斯周一警告说，如果莫斯科部署此类武器，这将导致“严重的后果”。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（Vasily Nebenzya）周一晚间致信联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）和安理会。美国之音看到的这封信说，俄罗斯“将视基辅当局使用脏弹为核恐怖行径”。

乌克兰强烈否认莫斯科有关它正在在其自己领土上引爆一枚脏弹的指控，同时反控俄罗斯试图使用一枚掺入核材料的炸弹的威胁作为在乌克兰升级战事的借口。

联合国安理会周二举行不公开会议讨论了这些指控。

“我们在这次私下会议中没有看到或听到任何新的证据，”英国常驻联合国副代表詹姆斯·卡瑞基（James Kariuki）对记者说。“英法美的部长们立场很清楚：我们从俄罗斯联邦听到的很显然是虚假的指控。乌克兰立场也很清楚，它没有要掩饰什么。而国际原子能机构（IAEA）的检察员正在前往现场。”

与此同时，俄罗斯核生化防护部队负责人伊戈尔·基里洛夫（Igor Kirillov）准将在一场记者会上表示，俄罗斯部队正“准备在放射性污染的情况下工作”。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Mariano Grossi）证实，在乌克兰的涉核地点“没有发现未公布的核活动或核材料”。

“国际原子能机构一个月前检查了其中的一个地点，我们所有的发现都与乌克兰的安全声明相符，”格罗西说。

格罗西证实，乌克兰两个地点都在国际原子能机构的安全监督之下，而且定期接受国际原子能机构检察员的检查。他表示，国际原子能机构星期一收到乌克兰一份书面请求，希望派遣检察员小组对两个地点进行核查活动。

俄罗斯要求在星期四再次举行安理会会议，讨论其有关美国和乌克兰一直在乌克兰领土进行军事生化活动的指控。

在送往安理会、安理会主席和联合国秘书长一封长达310页的信函中，俄罗斯常驻联合国代表老调重弹，再次指控美乌两国计划让候鸟、蝙蝠、甚至蚊子感染致命病原体，然后使用它们来感染俄罗斯部队及/或平民。

涅边贾大使还为安理会附上一份决议草案，要求组成一个委员会来调查美国和乌克兰遵守生化武器公约的情况。该委员会将由15个安理会成员国组成，并预期于11月30日提交报告。但是这一提议却很难会在安理会成员国中获得支持。

（美国之音驻联合国记者贝希尔、美国之音驻白宫记者站主任维达库斯瓦拉对此文做了贡献。本文部分信息来自美联社、法新社和路透社。）