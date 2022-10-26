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（中央社記者江明晏台北26日電）中華電總經理郭水義表示，在綠色營運上承諾2030年碳排放減半、2050年達到淨零，並推進2040年100%使用再生能源（RE100）、全台692家服務中心轉型綠色商店，供應鏈則推行2030年供應鏈減碳50%。

2022第20屆遠見高峰會以「ESG差異化策略 開創淨零未來」為題，邀請中華電信總經理郭水義發表談話，他指出，目前，全球已有33%電信業者宣布淨零承諾，中華電信自2006年起即啟動企業社會責任管理機制，早已是永續先行者。

他也提出新版「ESG策略」，奠基在過去E（環境）、S（社會）、G（公司治理）架構下，延展出進化觀點E（Evolutionary, Energy）、科學化S（Scientific）與世代傳承G（Generation）的新策略。

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他表示，近年，中華電信積極部署5Green策略、推動數位轉型，在綠色營運上承諾2030年碳排放減半、2050年達到淨零；推進2040年100%使用再生能源（RE100）、全台692家服務中心轉型綠色商店。供應鏈部分，推行2030年供應鏈減碳50%；2035年綠色採購達50%，並已發行電信業第一檔永續發展債。

郭水義表示，自身做好還不夠，中華電信協助其他產業導入智慧製造，也參與台電再生能源布局，建造智慧電網，希望給下一代一個美好的地球。（編輯：林興盟）1111026