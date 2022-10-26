凌群與豪穎科技合作，推碳中和雲平台。圖右為凌群總經理劉瑞隆。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠凌群電腦（2453）宣布，攜手新加坡能源新創公司豪潁科技（Evercomm）一同推出碳中和雲平台，今日進行換約儀式。凌群總經理劉瑞隆表示，凌群很早就察覺ESG將成為全球趨勢，並進行佈局，透過與豪潁等國際夥伴合作，協助企業淨零碳排。未來AIoT（人工智慧物聯網）也會朝向永續發展邁進。

劉瑞隆表示，從很早以前就倡導台灣應雙軌發展軟、硬體，讓軟體成為台灣另一根支柱，作為系統整合廠商，凌群一向走在產業潮流的最前端，並力推產業「打群架」，共同結盟並推進產業發展。今年台灣政府成立數位發展部，代表政府有發展決心，產、官、學全力推進軟體發展。他表示，2030年數位產業很有希望發展成兆元產業，達成行政院2021年設定的目標。

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為達成2050年淨零碳排願景，金管會，要求國內所有上市櫃公司於2026年完成碳盤查，凌群提早佈局，目前在環境保護、社會責任與公司治理3面向都有相關佈局，以自身系統整合之長、與不同領域的專家合作開發相關產品。

此次於AIoT展中，凌群展出4大主題，包含ESG永續發展、智慧型服務機器人及防疫守門員、智慧醫療與數位轉型。永續發展包括能源管理、溫室氣體盤查、碳中和及低碳設備、智慧影像、IT治理與資安治理等產品，如綠色能源的離岸風機監控系統、GreenMaker智慧節能解決方案等多項產品。

在社會責任面，凌群的智慧型服務機器人Ayuda及防疫守門員Ayuda Cute也已有所成。智慧型服務機器人除了台灣市場，也已成功銷往日本。防疫守門員則可用於體溫量測、戴口罩等防疫功能。智慧醫療方面，也展出智慧病房與移動式照護電子白板，結合醫療與護理資訊系統核心資料、病房電子床頭卡等，即時通知照護團隊病人的照護需求。

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