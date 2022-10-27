中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方 (6561-TW) 今 (27) 日公布財報，受惠 IDC、雲端明顯成長，第三季稅後純益 2.06 億元，季增 1.68%、年增 17.1%，每股純益 2.91 元；前三季純益 6.04 億元，年增 20.85%，每股純益 8.56 元，單季、累計獲利續創新高。

是方第三季營收 7.66 億元，季增 0.07%、年增 6.41%；毛利率 47.12%，季增 0.21 個百分點、年增 2.61 個百分點；營益率 32.04%，季減 0.75 個百分點、年增 1.65 個百分點。

從前三季來看，是方營收達 22.82 億元，年增 9.11%；毛利率 46.97%，年增 2.59 個百分點；營益率 32.54%，年增 2.29 個百分點；稅後純益 6.04 億元，年增 20.85%，每股純益 8.56 元。

各產品前三季營收中，數據網路營收年增 3.71%，數據網路年增 17.05%，雲端應用年增幅也有 16.51%，僅語音通信年減 1.22%。

是方今日同步宣布，2021 年度永續報告書及溫室氣體盤查順利通過格瑞國際驗證公司的驗證，確認報告書中的經濟、社會、環境及公司治理等特定績效指標皆準確落實。此外，是方旗下 IDC 機房及辦公大樓溫室氣體也一併完成盤查並通過 ISO 14064-1 驗證，有利確實掌控溫室氣體排放。

董事長吳彥宏表示，ESG 是投資人檢視企業是否能長期經營的投資指標，也是投資者、股東及金融業對於企業營運能力的檢核表，公司永續報告書通過驗證，充分展現是方善盡企業社會責任。

總經理劉耀元指出，近年來已陸續取得各項國際重要驗證，包括 ISO 27001、ISO 27011、ISO 27017、ISO 27018 四大驗證，也經由台灣檢驗科技 (SGS) 審核，獲得資料中心機房維運標準驗證，成為台灣第一家獲此殊榮的電訊公司。