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（中央社記者潘智義台中27日電）巨大機械執行長劉湧昌今天在巨大成立50週年活動表示，已進行產品碳足跡盤查，也邀請供應商共同盤點，單位產品碳足跡目標為2030年每台車減碳40公斤。

劉湧昌說明，巨大提出3個面向，包括創新低碳生活、轉型價值循環，以及促進多元共融；具體做法是提供低碳服務，擴大自行車成為通勤的交通工具。接受各縣市政府，委託營運的公共自行車系統YouBike，自2012年營運以來，已累積14.6億公里，減碳33萬3406公噸；將持續推動，讓自行車成為廣大民眾歡迎的都會通勤工具。

他指出，推動綠色生產，產業共同打造低碳的自行車製造模式，集團所有工廠，均進行了溫室氣體及能源、水資源的盤點，使用太陽能等再生能源，並將逐一轉換為綠電，逐步建構智慧電網與水網，導入高效與節能設備。

另外，巨大自行車的塗裝已減層減烤，降低能耗，並持續逐年下降。

巨大董事長杜綉珍也在「永續前行，騎領未來高峰論壇」表示，極端氣候已對全球產生影響，造成損失，必須減少碳排量。ESG（環境、社會責任、公司治理）是當前重大議題，政府、企業都必須嚴肅對待。

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杜綉珍說，自行車有節能低碳的特性，是未來通勤的最佳模式，台灣自行車產業不能在ESG缺席，巨大已加入永續聯盟，盼台灣自行車產業引領全球，發展綠色交通解決方案。

劉湧昌強調，今年是巨大集團創立50週年，一路以來秉持著Raise The Bar－Advancing the Entire Cycling World（創無止境，推動自行車世界的進化）的精神，攜手自行車產業，提供創新價值的產品與服務，共同打造美好的自行車生活體驗。（編輯：楊蘭軒）1111027