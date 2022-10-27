中国国防部发言人周四（10月27日）表示，中国国防部长魏凤和与俄罗斯国防部长邵伊古近日举行了电话会谈，双方就相互关心的“国际和区域问题交换了看法”。

中国国防部发言人谭克非在周四新闻发布会上没有给出这次会谈的具体时间，也没有提供更多的会谈内容。

中国在俄罗斯入侵乌克兰的问题上一直回避对莫斯科作出公开的谴责，拒绝把普京所说的在乌克兰进行的一次“特别军事行动”称为侵略行为，反而指责美国和北大西洋公约组织对这场战争的爆发负有责任。

中共人大委员长栗战书上个月访问俄罗斯期间在谈到俄罗斯入侵乌克兰的时候向俄方表示，中方理解俄方“为了维护国家的核心利益而采取的一次‘反击’，中方对此表示支持并“予以策应”。

栗战书的这个话引起了广泛的争议和谴责。不过，截止到目前为止，中国对俄罗斯的支持大体限于人道和经贸方面，美方多次表示，尚未发现中国向俄罗斯提供军事援助。

据俄罗斯国防部提供的信息，邵伊古在周三与印度和中国的国防部长通了话，他们讨论了莫斯科对乌克兰可能使用“脏弹”进行军事挑衅的关注。

美联社说，中国和俄罗斯正在加强双方外交政策的协调，以对抗美国领导的西方世界秩序。但是，随着俄罗斯在乌克兰战场上遭遇越来越多的挫折，北京在中俄关系中正在发挥更为明显的主导作用。

近日随着乌克兰军队对俄军控制的赫尔松地区的攻势逐步推进，莫斯科对这个地区被乌军攻陷感到非常焦虑。俄罗斯通过各种渠道在国际上散播乌克兰可能动用脏弹的说法，甚至屡次要求联合国就此进行讨论。

十月初，俄罗斯国家杜马宣布俄军控制的四个乌克兰地区顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松为俄罗斯领土。

法新社在周四发出的报道也注意到俄罗斯方面向中印散布有关乌克兰可能会动用“脏弹”的说法。

法新社说，邵伊古和魏凤和在视频通话中讨论了脏弹威胁，邵伊古还在与印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）的通话中表达了俄方对这个问题的“关切”。

但美国和西方国家认为，莫斯科是企图通过诬陷乌克兰来为自己动用脏弹释放烟幕弹。

美国国务院发言人内德·普赖斯(Ned Price)向克里姆林宫发出警告说，俄罗斯如果使用所谓“脏弹”或者任何其他核武器，将会面临“性质严重的后果”。

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周一表示，北约盟国拒绝俄罗斯有关乌克兰正准备在自己的领土上使用脏弹的说法，并补充说“俄罗斯不可以利用这个作为局势升级的借口”。

“脏弹” 是一种使用常规炸药传播放射性物质的装置。美国核能管理委员会表示，绝大多数脏弹“不会释放足够的放射性物质导致人员死亡或罹患重病”，但是可以引发恐慌并造成污染。