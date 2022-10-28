LINE TV日前搶先選出2022年度人氣陸劇榜TOP10，其中擄獲人心甜寵、虐戀仍是觀眾最愛的劇情，其中2018年就開播的《知否知否應是綠肥紅瘦》也連續第4年入榜，可見只要打中人心，時代的新舊對觀眾而言早已不是問題了！

by 潘怡豪 - 2022/10/28 更新

Photo / LINE TV

近期LINE TV上架的《熾道》、《兩個人的小森林》分別以發糖姊弟戀與治癒畫風清甜之戀急速竄升戲劇排行，CP感爆棚下令觀眾不得不入戲開追。不過今年在一票古裝虐戀、仙俠、推理、職場、家庭劇等陸劇作品中，雖各自類型不同，但仍逃不開甜戀主線！接下來就來與大家介紹2022年度中，進入TOP10陸劇榜單的作品，除了流量與討論度持續不墜外，還有哪些不可錯過的看點！

TOP 10《不會戀愛的我們》甜寵控最愛的漏電姊弟戀

該劇由金晨、王子異領銜主演，劇情從想談戀愛卻不知從何談起的都市男女身上開展故事，劇中金晨是「愛無能患者」，而王子異則為「撩妹達人」，兩人有存在花樣年華愛在心裡口難開的單相思，也有散發魅力讓對方神魂顛倒卻難以名狀的姐弟戀。

戲裡高度的撒糖橋段，不管是裝鬼嚇對方或讓女主角心動的摔跤擁抱，都鋪排雖然是位弟弟，但也會給姊姊需要支撐的臂膀，填補女主角需要柔情的空缺，朦朧關係下，看似不該發生的愛情，在恰當的時刻裡一觸即發。

延伸閱讀

TOP 9《知否知否應是綠肥紅瘦》飽滿的人物形象 打通古裝共鳴

2018年即播出的古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》，在將近4年的時間裡仍有著備受討論的高流量，故事中雖處於男尊女卑的時代，但趙麗穎演出的女主角從小聰穎貌美，卻遭遇嫡母不慈，姐妹難纏，父親不重視的困境。

不過，她就算藏起聰慧，也掩埋鋒芒，忍辱負重逆境下以退為進的去保護自己珍視的人，也顯露了她在愛情裡展現了不凡的氣場，使其人物形象更加豐滿，衝破傳統古裝愛情限制，令觀眾把該劇推向經典。

延伸閱讀

TOP 8《女心理師》楊紫、井柏然走進懸疑線索醞釀愛火

《女心理師》從日常生活中反映人性心理的黑暗，主打溫暖療癒，但卻有著社會層層寫實的一面，題材屬性既敏感又細膩，但在井柏然劇中飾演的電台主播卻能讓觀眾找到青春又帶起一絲浪漫的氛圍。

劇中他對楊紫開啟的暖男模式，讓對方不知覺中釋出戒心。其中某一橋段更是他在遞上書本時，順手把楊紫摟進懷中，向觀眾撒了糖。而劇情雖走懸疑路線，仍不時透出暖意與戀愛氣息，尤其告白金句更是讓人既幸福又溫暖。

延伸閱讀

TOP 7《夜色暗湧時》在迷茫低谷中飆速糖份

這部都會愛情劇在播出時話題度隨著男女主角的CP感而讓該劇默默發酵，而張予曦和劉學義也是繼《琉璃》之後再度合作。2人在猶疑不定的愛情試探中，帶出了滿滿的慾望感，走入激情的情意更為高糖感最強的戲劇代表。

尤其意外的一夜情正是在一場邂逅中所牽起的孽緣，讓曲折的曖昧在瞬間迸生。交鋒中激發的愛也燃起了情慾火花，是部可深夜嗑糖的暖心劇。

延伸閱讀

TOP 6《開端》落入生死循環，燒腦下的人性提問

描繪劇中的男女主肖鶴雲和李詩情面對無限輪迴的死亡循環，在生死交錯的公車上，一個主角拉出來了另一個主角，試圖一次又一次地從必死的公車上逃生，也企圖解救所有人避免這場災禍。

白敬亭這回將男主緊迫的眉眼和神態，透露出一股聰慧的稚氣，首播後再度引燃討論熱度。女主趙今麥則於驚訝、刺激、焦慮、不安、絕望等各種情緒交雜下來回交錯。兩位主角為逃脫宿命和時間輪迴而做出種種努力，無限縮小卻又無限放大，在荒誕與超現實中進入時空輪迴。

延伸閱讀

TOP 5《幸福到萬家》「頂流女神」趙麗穎再掀流量輝煌！

古裝劇收視女王趙麗穎，今年推出有別以往的農村題材作品，演出一位不怕吃苦的「何幸福」，外表雖看來柔弱，但個性堅毅正直又勤勞勇敢，遇上不公不義之事，只求公平講理。

劇中她雖得忍受著婆家的各種苛責，但面對村中長久陋習和不公，她選擇正面反抗，更無懼地踢爆村裡工廠造成的嚴重污染，並與利益集團對抗。一幕幕光看到趙麗穎執著和樸素的氣質即能感受貼合人物形象的魅力，讓該劇扎實有力，也欲挑戰近年女性戲劇作品代表之一。

延伸閱讀

TOP 4 《今生有你》鍾漢良造就愛情的纏綿悱惻

該作是鍾漢良與李小冉在合演《來不及說我愛你》後，時隔12年再度合體演出，並再次被稱為「虐戀CP」。這部輕熟齡的愛情劇中，堪稱凍齡的樣貌在播出時受到熱議，同時劇中「原聲」演出也意外引發話題。

兩人的相思情蝕入彼此五臟六腑，絕望的恨意也早已是埋藏心底的愛。只是當時光成了一條無法逾越的河，如何跨越湍急的河水，讓兩人同時重回愛情的岸上？該劇伴隨又虐又動情下，欲與觀眾一同找到動人心弦的美好敘事！

延伸閱讀

TOP 3《請叫我總監》職場逆襲之愛甜出共鳴

看得人心花怒放這部甜劇不光觀眾對劇中譚松韻、林更新分別演出的角色走心外，譚松韻就透露剛接觸該劇時，即被女主靈巧的性格所吸引，包括總是能讓林更新這位小暴龍啞口無言，雖看似霸總系列，但實則描繪了女性的堅韌與細膩。

包括女主角在資本市場的沉浮中，雖經歷了愛，但也對人性極度失望過，直到被遲到的正義溫暖，才成就了一番事業，也收穫了刻骨的愛情。如同化繭成蝶的成長之路，在美好的情感依歸中令人戀戀不捨。

延伸閱讀

TOP 2《沉香如屑》絕美奇戀下漫開各種走心的名場面

顏值雙雙在線的楊紫、成毅在該劇中除了有觀眾愛看的虐戀橋段，激發甜寵的粉紅氛圍也少不了，尤其兩人首次合作的CP感尚未播映前就已獲得青睞，兩人甜吻下的感染力一播出就話題度就席捲各大網站，極盡奢華的美學也鎖住觀眾視線。

虐身又虐心的人《沉香如屑》在牽絆，情緣，歷盡劫波下，同時也接續下部《沉香重華》的糾葛心碎，觀眾雖被虐得體無完膚，卻還是看得很過癮。尤其成毅更在情殤之劫後，霸氣開啟追妻火葬場模式後，兩人情愫更多了一番細水長流的良苦柔情。

延伸閱讀

TOP 1《尚食》「延禧」CP再次合體，終於可以光明正大戀愛了！

許凱與吳謹言這對延禧CP於該劇續情緣下，果然再造話題，並榮登流量第一。除了再次開啟撩人於無形灌糖曖昧，談起的是在飲食與男女微溫中烹燒火熱宮廷戀，男二王一哲與許凱迎來男男CP的君臣之情也另奪觀眾目光，迎來女粉們炸裂的少女心。

不過劇情間雖仍難逃宮鬥中不如人意的百孔千創，但仍能讓他們百折不撓去找尋彼此愛情滋味裡的坦然無礙，對觀眾而言，那怕是相隔久遠的古裝時代，也在劇裡青春豔紅的當下，看見莽撞、無懼的勇氣。而2人逃離「延禧」的人生斑駁後，這回遇對了彼此，更重燃試煉與考驗，感受蜜甜滋味的愛情。

延伸閱讀