明明不到中年，髮際線怎麼越來越後退，不想被叫叔叔怎麼辦？終於等到這個主題，想看起來更年輕的男性們必讀，編輯力邀專業皮膚科黃郁琳醫師來打破髮際線的都市傳說，究竟「頂上功夫」該怎麼做才能保持該有的髮量？該如何保養才能避免髮際線節節敗退？

by 花漾543

醫師解答「都市傳說」，再繼續踩雷，難怪髮際線不保！

Q：頭皮塗生薑、米酒，會讓頭髮變多？

答：這是非常不正確的！生薑和米酒塗抹在頭皮上會太過於刺激，甚至有可能會發炎。醫師提醒，塗抹在頭皮上的不論是藥膏、藥水，甚至是保養品，都必須經由科學方法萃取，調整濃度並進行許多實驗和測試，確保安全之後才可以上市販售，切勿自行隨便塗抹。

Q：太常洗頭反而容易掉髮？

答：其實洗頭次數並沒有一個標準答案，重點在於你的頭皮是不是處在一個「健康」的環境，頭皮是否容易出油、使用何種清潔髮品、是否常用造型品…都是影響因素。男性皮脂分泌相對較旺盛，若不清潔造成皮脂堆積，反而會衍生更多頭皮問題，但過度清潔也可能會讓頭皮失去防禦力，甚至傷害毛囊。其實每天固定掉頭髮50-100根是很正常的，但若察覺掉髮量增加、頭皮的空洞感變明顯，或是有明顯區域局部的落髮，例如圓形禿，或是懷疑自己有基因型落髮，就需要看診尋求醫師協助。

Q：洗完頭不用吹頭髮，自然乾就好？

答：建議要吹乾比較好！如果讓頭皮處於過度潮濕的環境，容易讓微生物過度孳生，造成毛囊炎、濕疹、長痘痘問題，造成頭皮不健康。就像戴安全帽若不注意清潔、淋雨讓頭皮接觸空氣中的污染物質，同樣都是對頭皮健康環境的威脅。所以，洗完頭後建議把吹風機溫度調整適中後吹乾頭髮，讓頭皮處在乾爽狀態，避免黴菌細菌孳生。

Q：男性頭皮那麼油，不用保養吧？

答：依照比例來說，男性的頭皮確實比較油，這時候保養的重點應該放在正常的出油和毛囊角質代謝，維護頭皮的健康環境，適當的保養還是需要的，先找出自己頭皮的問題，在諮詢醫師後，對症下藥，才有機會解決，讓自己擁有健康的頭皮環境。

頭皮和臉皮一樣重要，專業醫師揭露頭皮保養祕訣！

Q：頭髮越來越少除了基因、荷爾蒙影響外，還有哪些原因呢？

答：造成落髮的原因有很多，年齡增長、壓力、睡眠不足、不均衡飲食，都可能讓落髮基因開始作用。另外像是太快速的體重改變，缺鐵缺鋅，服用特定藥物，或者疾病本身都可能帶來落髮，又或是免疫系統失調造成的圓禿、乾癬、毛囊炎等等都是影響落髮的原因。

Q：在頭皮保養品的挑選上，醫生會建議我們該注意哪些事呢？

答：在頭皮保養品的選擇上，可以注意該產品的配方是否溫和不刺激頭皮？質地是否容易吸收？使用完後是否感覺清爽不黏膩？若能使用有實驗數據佐證的成分更能確保效果。此外，更需要注意頭髮生長有固定週期，要持續三至四個月才能看到成效，所以市面上有一些來歷不明或宣稱速效的產品反而應該更加小心，以免花錢又傷害頭皮健康！

Q：使用頭皮保養品，就可以改善落髮問題嗎？

答：頭皮保養品不是藥物，更不是仙丹，如果只是單純盲目的使用保養品，就想要解決落髮問題，是不太可能的。但如果先找出落髮原因，再搭配頭皮保養品，是很有機會改善問題的！不過如果是雄性禿等基因型落髮，建議還是需要有正規的醫療協助，成效上才會更顯著。

比皺紋更殘酷的就是髮量！M編親身試用「50惠男士激活養髮精華」真心大推，難怪滿意度高達99%！

Ｍ編目前正值30有幾的年紀，自認為還算年輕，什麼事都可以大而化之，但一提到「髮量」就必須斤斤計較了，因為髮量一少真的就顯老10歲，看看現在檯面上被稱為不老男神的，高富帥未必是必要條件，但髮量一定是絕對條件！

當Ｍ編意識到必須開始「關注髮量」時發現，這真的是一門大學問，髮量變少的原因好多，可能是生理基因造成，也可能是心理壓力造成，這次接觸到「50惠男士激活養髮精華」，實際連續試用快一個月，M編也有感受到頭皮變得健康，不再容易紅癢，頭髮摸起來和看起來都比較強韌豐厚，造型起來也更好看，難怪可以有99%這麼高的滿意度！

先從「50惠男士激活養髮精華」的質地來說，「清爽、清爽、清爽」重要的事要說三次，而這真的也是最適切的形容了！M編試過不少頭皮精華，很多質地都帶有一點黏稠度，使用起來並不是太舒服，總是會讓頭髮摸起來油油的，沾到枕頭上更是惱人，像沒洗頭就躺上去一樣…但是！「50惠男士激活養髮精華」意外的非常清爽，偏清透水感的質地，晚上洗完頭後濕髮使用，隔天起床頭髮還是非常乾爽蓬鬆，沒有一根頭髮感到油膩。使用後頭皮會有微微涼涼的感覺，但不是辛辣刺激的涼，舒適度100分不說，吸收也非常快，真的一點都不黏膩（必須再度強調），是一種剛做完頭皮SPA後輕鬆舒爽的感覺！

使用上也非常簡單方便，相較於一些噴霧（怎麼噴都感覺噴在頭髮上），圓頭設計可以直接塗抹頭皮，洗完頭後吹乾頭髮，將頭髮分區塗抹並用指腹按摩，只要一下子精華就會被頭皮吸收，也不用再度沖洗。這瓶精華還有清新的草本香氣，早上使用也不影響造型，不會讓頭髮變得油膩扁塌，涼爽感還可以順便醒腦，M編最追求的蓬鬆豐厚感，「50惠男士激活養髮精華」完全辦到，這點也必須給100分！

「50惠男士激活養髮精華」來自日本樂敦製藥大廠，針對亞洲男士頭皮問題研發，當中有人參、茯苓、咖啡因、薑根、芝麻籽、蜂王乳等50種有效養髮成分，強健髮絲，能打造健康頭髮生長環境，鞏固髮量。這邊提到的「打造健康頭髮生長環境」太重要！醫師在接受訪問時，也特別強調這一點，頭髮絕對要在健康的環境，才有辦法好好的生長！這款養髮精華中的成分甘草酸二鉀能夠舒緩調理頭皮，而芝麻籽、維他命原B5等精華，可以補充頭皮營養，讓髮根更強健，人參、茯苓、薑根則能夠強化頭皮屏障，全面打造健康頭髮的生長環境。

雖然目前M編沒有很顯著的落髮狀況，但有時候頭皮會紅紅癢癢的，還會有一些小痘痘和乾燥脫屑問題，害M編也擔心頭皮不健康以後會導致頭髮稀疏。所以M編非常認真地早晚都乖乖使用了約一個月後，最明顯的感覺就是頭皮的紅癢痘痘大大改善，剪頭髮時造型師也說，在檢測儀下M編頭皮看起來很有彈性、沒有敏感，是很健康的狀態！頭皮保養大家一定要保持耐心，好好感受「50惠男士激活養髮精華」帶來的轉變！

搭配「50惠男士健髮洗髮露」，從洗頭就開始保養！

除了男士激活養髮精華之外，全系列還有「50惠男士健髮清爽洗髮露」和「50惠男士健髮抗屑洗髮露」，推薦大家可以針對頭皮頭髮狀況來選擇。健髮清爽洗髮露蘊含人參、薑根、維他命原B5、咖啡因等成分，洗頭時搭配按摩促進頭皮循環，添加的薄荷可以有效去除頭皮多餘油脂，平衡皮脂分泌，洗完後不會有乾澀感，取而代之的是蓬鬆的清爽感受。而健髮抗屑洗髮露含有Hinokitiol植物抗屑因子，能去除頭皮屑，舒緩頭皮癢的狀況。

M編親自使用後只能說這兩罐洗髮露太值得擁有！跟精華液一起使用，超簡單兩步驟就能養出健康頭皮和頭髮。而且除了也添加50種有效養髮成分之外，這二瓶洗髮露都非常容易沖洗！因為平時M編有使用頭髮造型品的習慣，不論是定型噴霧、髮蠟還是髮油，都很容易清洗，也能輕鬆起泡，不需要洗兩次頭，就可以把造型品洗乾淨，這點實在太值得嘉許！

特別有感的是抗屑洗髮露，一般市售強調「抗屑」的洗髮產品，為了達到所說的效果，洗完後頭髮經常過於乾澀，或許是過度清潔的原因，造成頭皮依舊癢癢的，甚至泛紅跡象，但50惠健髮抗屑洗髮露完全沒這問題！洗完會有一種舒緩感，髮絲不乾澀，頭皮感受到剛剛好的沁涼，聞起來舒服乾淨的好氣味，當然乾燥起屑也獲得改善！

或許男性對於臉部保養不像女性講究，但是對於頭髮這件事，就M編觀察，是比誰都要計較，所以真的不要忽略頭皮健康這件事！與其日後看見鏡子中的自己髮際線漸漸後退，不如先從源頭開始著手，如醫生所說「找出問題並正確的解決，挑選適合自己的頭皮保養品。」才是維持髮量的關鍵啊！

50惠官網：https://www.50megumi.com.tw/product-11.html

屈臣氏獨家販售：https://lihi1.com/a0Zwx

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。