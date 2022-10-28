2022年10月28日 環境資訊中心記者 劉祐君報導 環境資訊中心記者 劉祐君報導

如果鯊鯊包裡的填料變成海洋垃圾？IKEA昨（27日）祭出開展當天限定的海廢佳餚，宣布「海！可以更好」海廢體驗屋正式開跑。根據統計，到了2050年，海洋廢棄物將超過魚的數量[1]，海洋保育刻不容緩。而聯合國2015年公布17項永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱 SDGs）至今，SDGs儼然成為企業永續發展重點。瑞典品牌IKEA宜家家居在2021年投入循環經濟，今年推出全新BLÅVINGAD海洋系列，回收廢棄海洋塑膠，將其融合至抱枕玩偶中。而這些舉動都是IKEA為了在2030年達氣候正效益 （Climate Positive）的目標。

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IKEA大台北四家分店打造海廢體驗屋。圖片來源：IKEA宜家家居員工攜手打造海廢體驗屋，呈現震撼海污實景

漁網、塑膠以及海漂垃圾等廢棄物導致海洋生物瀕危，沙灘也彷若垃圾場美麗不再，為了呼籲海洋保育的重要性，IKEA號召員工前往基隆潮境公園淨灘，將撿回的海洋廢棄物打造成「海！可以更好」海廢體驗屋，即日起至11月27日，於IKEA大台北四家分店 （新莊店、內湖店、新店店、台北城市店－小巨蛋） 開展。海廢體驗屋不僅重現海岸線污染的震撼實景，讓消費者了解海洋垃圾污染的嚴重性，也發現海洋生物正面臨巨大浩劫，每個人都需要從生活中的減廢開始，以還給海洋生物一個乾淨的家。

另外在展覽期間，與海廢體驗屋合照上傳至個人臉書並完成宣誓，依指示輸入環保行動，就有機會獲得價值1萬元的北海岸秘境一日遊。宜家卡卡友更可在活動期間內免費參與「耍廢美術課」，利用淨灘海廢物為素材，發揮創造力和想像力，為海廢賦予新生命。活動也特別設計了海廢心理測驗，為海洋保育憑添些趣味。

海廢體驗屋走道。圖片來源：IKEA宜家家居循環經濟產品 採用廢棄海洋塑膠製作玩偶

IKEA今年以海洋保育為主題推出全新BLÅVINGAD海洋系列，首次採用廢棄海洋塑膠製作商品。從海岸線往內陸50公里的地區收集廢棄海洋塑膠 （OBP），回收後再製成此系列使用的聚酯纖維，並將其融合至抱枕玩偶中。從材質到設計全方位呼應永續議題，未來也將在其他絨毛玩具系列廣泛應用。

同時也將於IKEA台中店、高雄店、桃園店巡迴舉辦「海底世界 Under Havet」展覽，展中將真實重現海洋生物面臨的困境，透過共感的互動設計，激發消費者對於海洋污染議題的關切，並邀請孩子們一同成為海洋保育員。

以海洋保育為主題推出的BLÅVINGAD海洋系列，首次採用廢棄海洋塑膠製作商品。圖片來源：IKEA宜家家居紅豆泥？ 如果鯊鯊包裡的填料變成海洋垃圾

海廢展開展的這天，IKEA祭出開展當天限定的海廢佳餚，其中一道便是最受顧客喜愛的鯊鯊包。廚師去除包子內原有填料，以鮭魚風味的奶油乳略取代，配上以植物素肉丸、蔬食熱狗、烤乾的蔬菜片製成的「海洋垃圾」，讓第一批觀展者在味覺、視覺的雙重衝擊下，領悟到在垃圾取代海洋生物前，人類應該超前部署，以保育拯救海洋。

最受顧客喜愛的鯊鯊包肚內塞滿了「海洋垃圾」。圖片來源：劉祐君注釋

[1] 聯合國統計，每年有 800 萬噸塑膠垃圾進入海洋，如果人類沒有限制塑膠使用量，2050年估計海洋中的塑膠將比魚類還多。

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微不足道但擇善而行。