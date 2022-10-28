房屋地處自然災害頻繁地？業者：買房需謹慎

【新唐人北京時間2022年10月29日訊】對於有興趣購買的房子，買家在出報價前會收到一份上百頁的房屋披露文件，其中包括一份自然災害報告。業者提醒，如果沒有仔細閱讀就草率簽字，日後可能會面臨昂貴的保險費用。

根據加州法律，賣家在出售房屋時必須提供一份房屋披露文件，其中包含40多頁的「自然災害報告」，讓買家了解這套房子是否處於地震帶、火災區、洪水區，以及一英里內是否有污染區和高壓電網等。

通常買家拿到這份報告後，有3天時間閱讀，再決定是否購買這套房子。

Property ID副總裁Nancy Li：「從長遠來看，有很多因素可能會影響房產的價值。如果你的房屋位於任何一個危險區域中，那將增加你的保險費用，甚至影響你是否能買到保險。當你想要續保時，保險公司可能會拒絕你，因為房子地處火災多發地。」

她還分享了一個案例，一位文圖拉縣的屋主，去年全年的房屋保險為1,200美元，但隨著野火越燒越頻繁，今年已經漲價到4,700美元。

房屋保險通常只保賠火災、煙霧、冰雹等自然災害造成的損害，而在地震時常發生的加州，地震險必須單獨購買。因此，了解房屋是否地處自然災害多發地，變得十分重要。

Nancy Li：「請仔細閱讀房地產經紀人在交易過程中給你的披露文件。他們（買家）會擔心房子的位置，是否有合適的學區，房子是否漂亮，是否方便，但從來沒有研究過什麼會真正影響房屋價值。賣房子的時候，只有那個時候你會意識到，天哪，房屋的一些情況我從來不知道。」

當屋主出售房屋時，需要從第三方公司訂購「自然災害報告」，根據報告的長度，價格從50至150美元不等。

新唐人電視台記者張博媛、朱田田加州長灘市採訪報導

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