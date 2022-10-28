高雄中油煉油廠大火 居民抗議「不遷村就遷廠」

【新唐人北京時間2022年10月29日訊】好，做出初步的事故調查，排除人為疏失。大林廠出包連連，2012年到現在，已經發生三次爆炸事故，期間更是狀況不斷，讓住在附近的里民心驚膽跳，覺得大林廠是顆不定時炸彈，昨晚看到高雄市長陳其邁來視察，已經上前抗議要停廠遷村，今天甚至在街頭拉起白布條抗議。

附近居民：「中油中油、爆炸了爆炸了。」

火光炸裂，居民嚇壞了，大喊中油失火了。

附近居民：「這個日子很難過，一定要遷廠才對。」

被嚇到不敢睡覺的居民，集結在中油大林廠外關心火勢，看到高雄市長陳其邁到場，大聲抗議。

附近居民：「抗議市政府不讓我們遷村。」

中油大林廠，從2012年來，就發生三次重大爆炸事故，期間更是大小狀況不斷，2012年8月氫氣氣爆，3人受傷，2017年4月作業疏失，氫氣外洩，2020年8月油料洩漏污染海洋，2021年漏油破壞小琉球跟墾丁生態，同年9月17日燃燒塔閘閥處洩漏起火，現在又發生爆炸，居民向市府陳情，若不遷村就遷廠。

附近居民：「中油快點出來辦，辦遷村錢領一領快走，這個恐怖跟核子彈爆炸一樣誰能承受。」

高雄市長 陳其邁：「之後就會再立刻啟動遷村的程序，我想遷村是大林蒲居民的共識，我們也希望有更好的條件。」

雖然現在大林廠已經停工，但近一年的違規事件，包含VOC超標、燃燒黑煙等空氣污染，共接到4件裁罰，罰款破百萬元，對環境有明顯危害。

大林煉油廠副廠長 羅國暉：「現在工廠停工了，會議中也會針對事故原因，還有檢修的時辰跟其他的方法做討論。」

新唐人亞太電視 綜合報導

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