請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會力推金融創新，但進入監理沙盒實驗件數相對有限，金管會主委黃天牧今天表示，監理沙盒是金管會會繼續努力的機制，將蒐集外界意見、調整制度，不會食古不化。

金管會自2018年實施金融監理沙盒，並在2019年建置銀行、保險及證券3業別業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行推動金融創新。不過，相比申請業務試辦件數，監理沙盒實驗件數相對有限。

黃天牧今天出席「2022台北金融科技展」並接受媒體聯訪，他指出，每個國家對創新定義都不同，金管會自2019年新增業務試辦機制並視為一種創新，但業務試辦不必進入監理沙盒，若將業務試辦和監理沙盒件數加總，高達59件左右。

黃天牧表示，近幾年有幾案監理沙盒陸續落地，後續可能還會有2到4件與保險有關的創新案件，在業者有意願前提下，會陸陸續續進入沙盒。

黃天牧強調，監理沙盒仍是金管會會繼續努力的機制，有過去經驗，金管會更能了解該從哪些地方進行調整，金管會不會食古不化，會根據各界意見調整制度，盡量讓監理沙盒機制調整到大家覺得相對合理。

金管會綜合規劃處長胡則華提到，現在內部已建立共識會議，在和業者對話後，會立刻開會討論業者商業模式是否可行、能否進入監理沙盒或業務試辦，以縮短行政程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，金管會拉高評估案件可行性的會議層級，黃天牧表示，以前討論層級是在各局，現在拉到金管會層級討論，讓大家集思廣益、討論提案是否有進入監理沙盒等可行性。

展望明年，胡則華表示，金管會並未設定進入監理沙盒或業務試辦的目標家數，但已看到很多業者對FIDO應用有興趣，同時，金管會將推和ESG（環境、社會、公司治理）有關的金融科技。（編輯：陳正健）1111028