俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)周五(10月28日)表示，俄罗斯已经完成了对30万预备役人员的动员，他们将前往乌克兰作战，其中8.2万名被征召者已经被送往前线，剩下的21.8万人正在接受“作战训练”。

上述声明是在克里姆林宫的电视会议期间发表的，表面上结束了俄罗斯此次充满分歧的动员，这是二战以来的头一次。征兵迫使成千上万的男性逃离俄罗斯，还引发了反战抗议。

美国宣布提供新军援

与此同时，五角大楼周五宣布，将再次向乌克兰提供2.75亿美元的军事援助。五角大楼副新闻秘书萨布丽娜·辛格(Sabrina Singh)周五表示，这些援助将包括 “海马斯” 高机动性多管火箭发射系统(HIMARS)的弹药、数百枚155毫米精确制导炮弹、远程反装甲地雷系统、装甲车和小型武器。

从尼古拉耶夫到赫尔松的战场上，乌克兰炮兵正面临弹药短缺。其中一名炮兵根纳迪(Hennadyi)告诉路透社：“我们每发射一枚炮弹，俄罗斯就会朝我们发射五枚。”

乌军继续推进

乌克兰武装部队总参谋部周五称，俄罗斯军队炮击了哈尔科夫、顿涅茨克、赫尔松和米科莱夫的30个定居点。 但卢甘斯克州长周五表示，乌军在很大程度上控制了一条连接乌东两个俄罗斯占领区的关键公路。

乌军正在缓慢向东推进到卢甘斯克州，试图夺回被俄军占领的斯瓦托夫及其南边45公里的克雷明纳。这两处城镇是两处同名地区的主要定居点。

卢甘斯克州州长谢尔盖·盖达伊(Serhiy Gaidai)在国家电视台上说：“从斯瓦托夫到克雷明纳 的道路实际上在乌克兰武装部队的控制之下。我们的士兵每天都在前进。”

在其他相关事态发展方面， 乌克兰外交部长德米特罗·库列巴(Dmytro Kuleba)和伊朗外交部长侯赛因·阿米拉布多拉希安(Hossein Amirabdollahian)周五通了电话，库列巴要求德黑兰停止向俄罗斯提供神风自杀式无人机。俄军用这种无人机攻击乌克兰的基础设施。伊朗否认了这一指控。

欧洲“危机”

德国总统弗兰克·瓦尔特·施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)警告说，德国和欧洲将面临“今后更为艰难的岁月”。他周五在国情咨文演说中说，发生在乌克兰的战争已经导致了德国统一后“最为深重的危机”。他提到了能源短缺、生活成本高涨和贫困率的增加。

施泰因迈尔在他位于柏林的官邸贝勒维宫发表讲话期间说：“这场危机要求我们再次学会谦卑。”他誓言德国致力于支持乌克兰并维持与北约和欧盟的伙伴关系。

无人机袭击

周五，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)在对全国发表的每日讲话中说：“侵略者继续他的恐怖。我们再次遭到他们来自空中的一群乌鸦的攻击。”他讲话时站在显然是一架被击落的无人机的旁边。

“两天里发射了超过30架无人机，”泽连斯基总统说。“我们的天空守卫者防止了敌人的秃鹫突破我国后方，击落了23架‘见证者’(伊朗无人机Shaheds，又译‘沙希德’)。此外，Kh-59巡航导弹、两架卡-52攻击直升机和又一架苏-25攻击机变成了废铁。”

泽连斯基说，在这段时间，“俄罗斯进行了4500次导弹攻击和8000多次空袭。但是我们在战斗，我们将击落更多。“

目前还不知道这些袭击是否造成任何伤亡。

这位乌克兰总统在他的讲话中纪念了1945年乌克兰从纳粹德国占领下得到解放的周年日。他向1945年抗击和打败纳粹德国的乌克兰人表达了敬意，并誓言把俄罗斯赶出乌克兰。

英国防部评估：侵乌俄军兵员不足 转入守势

英国国防部周五就乌克兰境内的俄军能力发表了一份报告。英国国防部在推特上公布的这份报告说，乌克兰境内的一些俄军单位由新动员的预备役人员组成，这些部队兵员不足。

这份情况更新报告说：“2022年9月，俄罗斯军官描述说，赫尔松战区的每个连由六到十人组成。投入行动的连应有大约100人。”

这份报告说，侵乌俄军地面部队 “在乌克兰前线多数区域(正在转向)长期防御态势......这有可能是出于更为现实的评估，也就是在乌克兰的俄军人员严重不足、训练不良，目前只能展开防御行动。”

国际核检查

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西(Rafael Grossi)周四表示，视察员将在几天内到达乌克兰的两处设施并展开工作，俄罗斯称这两处设施正在转移核材料以制造“脏弹”。

他在纽约联合国总部告诉记者：“我和库列巴外长详谈了此事。他的结论是，消除质疑的最佳方式就是让检查员进去，我同意他的说法。”

俄罗斯官员数天以来一直毫无依据地指责乌克兰试图制造并在和俄罗斯的冲突中使用所谓的脏弹。乌克兰机器西方盟友强烈否认这些指责，并怀疑俄罗斯的指责是升级乌克兰战争的借口，很可能是莫斯科的“假旗”行动。

脏弹掺入放射性材料的传统炸药，目的是释放可以造成死亡和污染的放射性物质。

国际原子能机构总干事格罗西在和联合国安理会进行了一场非公开会议后告诉记者：“在这种情况下，俄罗斯联邦一位非常高级别的官员明确地表示存在转移核材料的秘密工作。”

他说，国际原子能机构的检查员将调查设施中的燃料是否被以某种方式重新加工，以提取用于制造放射性炸弹的两种同位素——铯和锶。

(本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。美国之音国家安全事务记者塞尔丁和联合国事务记者贝希尔对本文亦有贡献。)