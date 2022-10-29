台勝科邀79家供應商宣誓ESG行動。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體矽晶圓廠台勝科（3532）今邀集全球供應商夥伴參加「永續發展〜ESG行動宣誓大會」，共有超過79家供應商、150名以上夥伴以實體或視訊方式一同響應與共同發聲，將共同實施溫室氣體盤查，2025年減碳目標12.5%以上、2030年減碳目標25%以上，2050年達碳中和的目標，期能為下一代打造一個生生不息的永續地球。

因應全球氣候變遷的環境衝擊，為達成永續發展的 目標，台勝科表示，公司於2022年成立永續發展委員會，落實推動環境保護（E）、社會責任（S）和公司治理（G）的永續發展，除導入氣候變遷衝擊管理外，更期望強化公司經營體質，朝2050年「碳中和」邁進。

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台勝科除自身執行ESG永續發展策略外，更本著綠色經濟 共同體理念，今天邀請全球供應商夥伴參加「永續發展〜ESG 行動宣誓大會」，會中共有超過150名以上夥伴以實體或視訊方式一同響應、共同發聲，期能為下一代打造一個生生不息的永續地球。

台勝科表示，會中除報告公司ESG推動成果外，更在總經理田中恵一、協理邱紹勛帶領下，與供應商夥伴共同宣誓「共同實施溫室氣體盤查、2025年減碳目標12.5%以上、2030年減碳目標25%以上，2050年碳中和」的目標，邀請供應商夥伴加入綠色製造及綠色供應鏈，攜手同心，與環境永續共好，朝向「淨零碳排」邁進，共創永續價值。

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