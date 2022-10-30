▲福科一街與福科二路附近大樓住戶，近一年發現自來水質遭汙，呈黃、黑色水質 。（圖／楊正中服務處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區西墩里福科一街與福科二路附近大樓住戶，近一年多來發現自來水都呈現黃、黑色水質，就算清洗水塔，不久後水質又再度呈混濁狀。市議員楊正中與其子議員候選人楊大鋐，29日邀集自來水公司人員及市府環保局官員到場採樣化驗，住戶表示，他們不是二等公民，要求水公司要趕快找出問題，改善水質黃黑化情況。

楊正中說，服務處接獲住戶陳情，指西屯區黎明路以西、環中路以東的住宅大樓，自來水的水質在近一年來無端快速惡化，從水龍頭流出來的水，都是灰灰黃黃的情況，嚴重一點的，甚至出現帶有類似鐵鏽物質的黑褐水，沉澱後有褐色細微物質黏附在容器上，顯然連瀘水器都無法過瀘阻擋。

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▲▼台中市議員市楊正中與其子議員候選人楊大鋐；自來水遭汙，有不明沉澱物。（圖／楊正中服務處提供）

楊大鋐表示，服務處一開始以為只是單一個案，沒想到其他大樓住戶也反映有同樣的情況，因此特別邀集水公司代表和環保局官員到場說明和採樣。昨日周遭大樓住戶計有十多棟大樓都有住戶代表、管委會委員或管理公司幹部與會，西墩里長張長瑞也到場講述問題現況。

住戶指出，自從去年發生大停水自來水公司改抽地下水來補充後，社區的水質就出現狀況，從水龍頭流出的水就是咖啡色或黃褐色，洗過水塔不久，住戶洗自家水管，出來的水竟然仍像墨水一樣是黑色的，一直都沒有改善；洗水塔業者甚至跟他們說，這一區的水質都很糟，所以洗水塔要加價。

住戶反映，以前都沒有類似問題，從今年8月開始，水質就開始變糟，一直到現在都沒有改變，就算家中有加裝濾水器過濾，換下來的濾心竟然整個都是黑的，他們懷疑，住戶一度懷疑，是否因附近建案多，導致有污染的地下水滲入自來水管線，目前已將污水蒐集起來，準備交給相關單位化驗。

▲楊正中昨邀水公司及環保局到場勘驗自來水品質。（圖／楊正中服務處提供）

自來水公司股長李啟榮表示，該區域的水主要從廣福路的淨水場供出，水源主要來自德基水庫和鯉魚潭，再配送到住戶家中；去年缺水時，曾有抽取地下水撸加水源，但都有經過過濾處理流程，經檢驗合格才放流出場，水質保證都沒有問題，整個供水區由北往南，剛好到台灣大道交界為止，所以水源輸送末端就在這一區及逢甲和水湳經貿區這一邊。

李啟榮推測，因大樓住戶的進水管孔徑較透天戶大，加上又是供水末端區域，有些住戶疑慮的東西可能就會沈積在這裡，水公司會查明原因加以改善；另外，這區附近陸續有新開發的建案，新舊水管汰換過程中，水管管壁內因水擾動的原因，一些雜質可能就會被帶出來，剛好送到管線末端區域，將會持續進行調查。

環保局表示，對於淨水場和用戶端的水質都會不定期抽驗，現在有這種情況發生，會特別針對管網和用戶端的取水口進行採樣，住戶家中的水，也會取樣帶回做為參考。

楊正中說，喝水是天賦人權，有為政府應給優良好水供民生飲用，自來水公司不應用不負責任的說法來打發民眾，盼水公司能有具體的改善時間，並提供管線更換改善水質的時間表、使用的管線材質是否合格等說明。