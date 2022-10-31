《王冠》是 Netflix 耗資 1.25 億英鎊的原創劇集，該劇真正的成功在於演員的精彩表演，尤其是三位主角—伊莉莎白二世女王、溫斯頓邱吉爾和菲利普親王，而且它讓我們看到了皇室面紗的背後。第一季盡最大努力盡可能準確地呈現伊莉莎白二世女王的崛起，10 集中有很多內容，進入瘋狂觀看第 2 季時，有必要回顧一下第 1季。

by 美麗佳人編輯部 - 2022/10/31 更新

即使你不是數百萬痴迷於了解王室的一員，了解他們的歷史對幾乎任何人來說都是非常有趣的，特別是因為該系列的創作者似乎嘗試並讓它感覺盡可能真實。皇冠第 1 季開始於伊莉莎白二世女王在長大後上台掌權，這一季以她努力統治這個國家而結束，同時維持她的婚姻，因為她試圖在這種新的生活方式中為菲利普親王尋找一席之地。

整季如此精彩，集中在家庭和忠誠上，而不是當時的政治。當然，我們永遠無法確切知道這些劇中微妙的對話究竟意味著什麼，但 Netflix 確實巧妙的表達出來。它們讓觀眾看到王室人性化的一面，這一直是《王冠》吸引人的地方，尤其是在公眾總是渴望更多關於皇室成員的信息的情況下。

第 1 集 : 沃爾弗頓浪濺帶

《王冠》系列在細節上不遺餘力，每一個場景都一絲不苟，因為劇本和導演專注於王室生活中看似無關緊要的小細節，這創造了一種非常引人入勝的體驗。

我們於 1947 年在白金漢宮開始。二戰結束兩年後，喬治六世國王在浴室裡咳血。他只是稍微關心一下，因為他還有更重要的事情要處理：他女兒伊莉莎白的婚禮。

希臘-丹麥王子未婚夫菲利普放棄了他所有的外國頭銜(王子)，由即將成為他岳父的喬治國王授予他王室頭銜。

這幾場開場就充滿了伏筆。喬治六世國王在命名愛丁堡菲利普公爵時說話的困難讓我們知道他剩餘的時間並不長久。而且，菲利普和伊莉莎白之間的這種交流暗示了一旦她登上王位，他們的婚姻將面臨的鬥爭。

這一集在伊莉莎白的婚禮當天，也認識該劇的其他角色。喬治六世國王的得力助手彼得已婚，但情不自禁地與伊莉莎白的妹妹瑪格麗特有著曖昧眼神。瑪麗太后和伊莉莎白王后都看不起菲利普一家。然後是溫斯頓邱吉爾，他在戰後受到國家人民的喜愛，在婚禮上出現時搶了現任首相的風頭。

這一集更加關注伊莉莎白的誓言和她的婚姻未來的緊張局勢。在婚禮上，她發誓要「服從」菲利普。精彩的婚禮結束後，全家人聚在一起拍照，喬治六世向女兒贈送了結婚禮物：一台攝影機，他說「如果你的婚姻像我的一樣幸福，我不想讓你錯過任何一件事。」

從那裡開始，快速過了幾年，菲利普和伊莉莎白已是查爾斯王子和安妮公主的父母。一家人忙著慶祝菲利普在海軍中的晉升，他們被召回倫敦，因為喬治國王不得不摘除肺。

實際上，有幾個人意識到喬治國王的預後不佳。喬治告訴邱吉爾他計劃讓伊莉莎白和菲利普進行英聯邦王室之旅，因為他還沒有恢復到可以出遠門。從歷史上，我們知道邱吉爾和伊莉莎白二世女王在她最初登基時有著密切的工作關係，劇中也強調這點。在整個劇集中，邱吉爾將伊莉莎白稱為「她」，也因為他的健康狀況不佳，即使他的妻子敦促他辭去新職位，但邱吉爾拒絕，因為「她」需要他。

喬治的醫生最終告訴他，他們在切除他的肺時發現了惡性腫瘤，並告訴他他最多只剩下幾年了，國王決定對家人隱瞞這個消息，尤其是在假期臨近之際。

儘管他快要死了，在劇集的結尾，他在黎明時分叫醒菲利普去拍攝，喬治提醒菲利普他的職責：「她才是你的工作。她才是你真正職責—愛她，保護她。你當然會錯過你的職業規劃，但為她這麼作和對我來說，這將是一種更大的愛國主義或偉大的愛。」菲利普說他明白了。

《王冠》系列影集首要表達很多的細節暗示了這一切是多麼孤獨，因為沒有其他人能知道成為王室成員的感覺，當你是國王或王后時，可能會更加孤獨，這就是為什麼喬治告訴伊莉莎白，有合適的人在她身邊很重要，因為當事情變得艱難時，她可以依賴他。

第 2 集 : 海德公園角

保守黨越來越擔心邱吉爾因為他的年齡而領導國家的能力。因此，邱吉爾的門生和副手安東尼拜訪了喬治國王，詢問他是否會以朋友的身份為了國家好建議他下台。然而，喬治國王拒絕了。

一天晚上，喬治坐在椅子上休息，觀看有關伊莉莎白參加英聯邦王室之旅的新聞報導。他的臉上浮現出他已經接受了即將到來的死亡的表情，當晚他在睡夢中死去。“海德公園角”即是喬治國王死訊的代號。

伊莉莎白和菲利普在奈洛比度過了一段美好的時光，卻不知道他們即將收到悲慘的消息。儘管他們在技術上是在為王權執行任務，但這次旅行感覺就像他們最後一次”享受”自己的職責。儘管此時肯亞處於大英帝國的控制之下，但當菲利普和伊莉莎白到達時，其人民欣喜若狂，並在得知喬治六世國王的死訊時感到悲痛。

伊莉莎白和菲利普的生活立即開始改變。對於稱號，女王決定保留自己的名字。“「我們不要讓事情不必要地複雜化。」當伊莉莎白和菲利普回到英國時，伊莉莎白收到了她祖母的一封信，信中警告她即將承擔的工作的重要性-

「我見過三個偉大的君主國因無法切割個人情感與應盡的義務而倒台……當你哀悼你的父親時，你也必須哀悼另一個人：伊莉莎白蒙巴頓，因為她現在已被另一個人伊莉莎白女王取代。這兩個伊莉莎白會經常互相衝突。事實是，君權必須贏，每次都要贏，」瑪麗太后寫給她的孫女。

儘管邱吉爾正在為國王逝世而悲傷，但他知道這對他來說是一個重要的時刻。壓力越來越大，他努力撰寫演講稿，隨後他的妻子告訴他安東尼會見了國王，這就是重新點燃邱吉爾奮戰的原因，他發表了一個辛酸而鼓舞人心的演講。這就是他需要的：一個對手。

第 3 集 : 溫莎家族

我們以 1936 年 12 月 10 日的一段倒敘開場，那一天，愛德華國王為了與美國離婚女士-華麗絲辛普森結婚而退位，那一天他經由廣播向英國人民解釋了他的選擇。但瑪麗太后並不希望愛德華國王發布廣播演說，只希望他安靜離開。

快進到 1952 年，我們很快了解到愛德華和他的家人之間的關係並不完全融洽。伊莉莎白與她的母親和祖母會面討論葬禮安排，話題很快轉向愛德華的座位。瑪麗太皇太后說道：“一個兒子放棄了王位，實際上殺死了我的另一個兒子。”

伊莉莎白第一次與邱吉爾見面的時候了。菲利普提醒她有兩個問題將成為未來許多衝突的根源。“不要忘記我們討論過的兩件事：孩子們保留我的姓氏，以及我們住在克拉倫斯宮，而不是搬到白金漢宮。兩者都非常重要。” 當菲利普與他的舅舅討論”蒙巴頓”成為皇室姓氏，我們看到了這一重要性。

當然，這些問題甚至沒有在第一次會議上討論。兩位領導人在伊莉莎白的加冕禮上意見不一。「從即位到加冕的這段漫長時期對你的父親來說非常有價值，」邱吉爾說。伊莉莎白回答說：「他有5個月的時間，但你建議我再過 16 個月進行加冕！」

就在國王下葬一天後，菲利普的舅舅已經開始慶祝「蒙巴頓王室」。很快，作為晚宴嘉賓的漢諾威親王將當晚的評論轉達給瑪麗王太后。

「我聽說你希望你和你的孩子保留你丈夫的姓氏-蒙巴頓」邱吉爾告訴伊莉莎白:「你不能。那將是一個嚴重的錯誤。蒙巴頓是你丈夫成為英國公民後的使用的姓氏。」伊莉莎白不打算照著邱吉爾的想法說：「是的，我是女王，但我也是一個女人和一個男人的妻子….我想婚姻美滿。我認為穩定符合國家利益。」她繼續試圖與首相討價還價，以換取他對姓氏的支持。她還指出，當他計劃她的加冕禮時，沒有人會建議他辭職，這也解釋了延遲加冕典禮的原因。「所以如果我同意延遲，也許你會考慮在關於我丈夫名字的問題上支持我。」當然，女王也沒忘記要求要住在克拉倫斯宮。

內閣拒絕了這兩個請求，邱吉爾把壞消息告訴愛德華，以推動伊莉莎白恢復愛德華的津貼作為交換請愛德華幫忙說服女王。

當愛德華與伊莉莎白會面時，女王一直在不停地挖苦，然後說：「你從來沒有向我道歉......一個更簡單的生活，更幸福的生活，作為一個妻子，一個母親，一個平凡的英國鄉下女人？」愛德華道歉後，伊莉莎白提出讓愛德華提供(對君主的)建議。這開啟了對皇室姓氏和住所的討論。結論是，菲利普想要的兩項目標都無法達成。最後，菲利普並不喜歡這結果「這是什麼樣的婚姻？什麼樣的家庭？你奪走了我的事業，奪走了我的家，奪走了我的名字。」

第 4 集 : 天災

英國的天氣狀況很糟，此後被稱為“霧霾”的東西對國家造成嚴重破壞。

正如這一集早先了解到的那樣，如果邱吉爾真的聽了科學家們警告他的話，空氣污染和倫敦大霧的最終致命組合，以及它造成的大規模傷亡是可以避免的。令人吃驚的是，相反的，首相建議人們繼續燒煤以提振經濟，從而使事情變得更糟。唐寧街的職員分享了內閣會議的記錄，顯示邱吉爾無視之前關於預防措施或建立清潔空氣服務的任何建議。

無論如何，霧霾確實在倫敦蔓延，使所有飛機停飛，並造成了除了步行之外的任何交通工具停駛。邱吉爾沒有聽從任何人的警告，並繼續否認霧的真正危險，而是專注於限制可憐菲利普的飛行自由。

在一名唐寧街的僱員帶著病重的室友去醫院後，糟糕的能見度導致一輛公車撞上她後，邱吉爾親身體驗了大霧的破壞性。值得稱讚的是，邱吉爾在收到消息後確實趕到了醫院。然而，他很快就將此事發佈給報紙，並辦了臨時的新聞發佈會，他宣布他將向醫院提供資金。這是一個巧妙的舉動，不僅鞏固了他的工作，而且讓他看起來像是唯一一個足夠關心並做出努力的政治家。

四天的大霧終於散去，陽光普照。

根據這一集結尾的文字，可以肯定地說會有更多的人死亡。近日的科學分析認為傷亡人數約為 12,000 人，而不是之前認為的 4,000 人。至少這場人為的天災最終讓了 1956 年的《清潔空氣法案》獲得通過。

第 5 集 : 魔幻的加冕

這一集在講述女王加冕的故事時，還深入探討另一位皇室成員-女王的大衛叔叔(愛德華)。

這一集以1937年喬治國王準備加冕拉開序幕，他要求年輕的伊莉莎白幫助他為自己的加冕典禮練習。伊莉莎白在她自己的孩子面前練習，她嘗試戴上王冠，儘管王冠真正的象徵性重量是不可估量的，這一個美好的時刻，再次強調了她與父親之間的聯繫。

至於伊莉莎白生命中的另一個男人菲利普，即將加冕的女王決定讓她的丈夫擔任她的加冕委員會主席。菲利普想對整個儀式進行電視轉播。這一系列事件導致王室夫婦之間發生了巨大的爭吵。伊莉莎白一直在努力讓這段婚姻順利進行，她對電視轉播這一事件沒有意見。但她對她的丈夫是否會在她加冕後向她鞠躬表示質疑。菲利普強烈拒絕，表示他不想為他的妻子下跪，儘管她堅持認為他會為她作為女王的新頭銜下跪。這凸顯了他們之間越來越遠的距離，以及他缺乏作為女王丈夫的自覺。

然而，當談到電視轉播的大日子時，菲利普確實放下他的驕傲，跪在他的妻子面前。雖然看起來他並不想這樣做，這是可以理解的，畢竟他被迫放棄很多。

伊莉莎白的加冕典禮對她來說不僅是一件大事，這也是她大衛叔叔生活中的一件大事，正如他自己所說，他從未參加過他自己的實際加冕儀式，選擇退位並與他的女人共度餘生。大衛隨後被召回倫敦，大主教和王室私人祕書湯米通知大衛，他的妻子將無法參加加冕儀式，大衛被氣到罵主教是一頭豬。與此同時，這也是他得知母親去世的時候。

第 6 集 : 炸彈

在伊莉莎白加冕幾週後，瑪格麗特公主和彼得湯森的戀情無疑成了醜聞的火藥桶。這對秘密幸福的情侶陶醉於戀愛中。瑪格麗特打電話給伊莉莎白，請她和菲利普與彼得共進晚餐。

晚餐時，瑪格麗特請求她的君主允許她和彼得結婚。瑪格麗特 23 歲，在 25 歲之前不能在沒有王室許可的情況下結婚。

伊莉莎白告訴瑪格麗特，她必須解決後續問題，因為彼得曾經結婚又離婚了，但她和藹地說：“作為你姐姐，我永遠不會反對。” 瑪格麗特立刻非常激動地跑過去親吻她的姐姐，而公主很快地開心開派對慶祝。

很快即將發生醜聞的消息傳到了太后的耳朵裡，是伊莉莎白厭倦了皇室私人秘書，湯米，向女王的母親透露瑪格麗特的消息。太后告誡新加冕的女王，不要把她的人氣誤認為是群眾的穩定好感。太后（和湯米）認為伊莉莎白應該讓瑪格麗特和彼得等兩年才能結婚，直到瑪格麗特 25 歲。這樣，這對夫婦就可以避免根據 1772 年皇家婚姻法的規定需要君主的批准。

根據計劃試圖淡化整件事，瑪格麗特和湯米將在不同的國家度過兩年的等待期。但這起不了作用，因為這件事在媒體上成為頭版新聞。

彼得陪同女王前往北愛爾蘭，顯然，彼得很受歡迎，因為當王室隨行人員抵達北愛爾蘭時，媒體很少關注女王。回到英格蘭後，湯米會見彼得，並告訴他他將在三個小時內收拾行李並登上飛往布魯塞爾的飛機。

瑪格麗特打電話給伊莉莎白，並沒有給伊莉莎白一秒鐘解釋的時間。“你沒有保護我。我也不會保護你。姐姐，你是自食其果。”

顯然，瑪格麗特缺乏了解對支持王室的認知，她的個人不羈行為影響著王室與公共關係。

這一集最後以菲利普將搭機離開參加一個“清白”的家庭聚會結束。婚姻戰線上正醞釀著烏雲密布。

第 7 集 : 知識就是力量

知識就是力量。這就是這一集從拉丁語翻譯成英語時的標題。

開場是小伊莉莎白在伊頓公學上私人女王課程。她了解了政府和君主制之間的平衡行為。當伊莉莎白問導師她為什麼不學習其他學生花時間在學的東西時，她的導師告訴她那將是“有失你尊嚴的”。

回到現在，伊莉莎白仍然覺得她缺乏成為女王所需的教育，並與她的母親發生爭執。“我幾乎一無所知，”她說。王太后聲稱她認為她給了伊莉莎白她需要的教育。當安東尼伊登飛往美國談論他們應該如何對待俄羅斯時，我們看到伊莉莎白在與邱吉爾的會談中，她對原子彈、蘇聯俄羅斯和美國總統艾森豪的相關訊息時缺乏知識。

女王私人秘書湯米即將退休，伊莉莎白會見馬丁希望馬丁接任女王私人秘書(馬丁在伊莉莎白登基前擔任她的秘書)。女王讓馬丁給她找個家教，針對通識教育。但，當伊莉莎白第一次見到她的新導師-霍格教授。他試圖了解伊莉莎白的教育水平，但令她懊惱的是，她未有任何學歷，甚至從未參加過標準化考試。

邱吉爾拒絕接受自己日益衰弱的健康狀況，並向女王隱瞞了他的中風。所以，內閣告訴她他得了流感，不能參加他們的每週例會。邱吉爾讓王室邀請美國艾森豪總統來英國拜訪白金漢宮，伊莉莎白發現自己處於恐慌狀態，試圖尋求她的導師的幫助。霍格教授告訴她，雖然她對自己的教育感到不足，但沒有人比她更了解憲法，這是你多年來接受過重要的教育，你可以使喚他們，並且像對待孩子般好好責罵他們一頓。 「因為他們是英國上流社會的男子。」

湯米也沒有安靜地退出他的職位。他在聽說馬丁接受了女王私人秘書職位後進行動作，可憐的馬丁被告知要拒絕這個工作提議。湯米對女王說，她必須接受麥克作為她的私人秘書，為了君主制！湯米解釋了他是如何看著伊莉莎白的伯父成為國王的。他得到了他想要的。他會把自己的個人慾望放在大家對他的期望之上。“腐爛是從小事開始的，”湯米警告說。伊莉莎白認同了湯米的說法。

當邱吉爾來會見女王，女王拿出她當年憲法課堂的筆記給他講課。然後伊莉莎白問生病的邱吉爾他是否仍然適合擔任公職，並責備道：「我會要求你考慮你的回應，要尊重我的地位和職責，而不是看我的年紀和性別。」

邱吉爾說他很快就會下台，因為他看到伊莉莎白準備好在沒有他的情況下繼續前進，然後才慢慢走出房間。

第 8 集 : 驕傲和喜悅

第八集關注的是伊莉莎白和她的妹妹瑪格麗特。開場，王太后告訴她的女兒們，她不能忍受在她已故丈夫的雕像揭幕時發表演講。瑪格麗特仍然怨恨她姐姐故意說，作為她父親的最愛，應該由她演講。然而，伊莉莎白說她才是一家之主，並表示她將在儀式上發言。

溫斯頓邱吉爾以直布羅陀反英騷亂的新聞片希望女王出行，秘書認為伊莉莎白還沒有準備好在如此緊張的政治環境中進行外交行程，但邱吉爾說：“你想讓女王在叛亂暴徒事件之後留在家裡？”所以女王和她的丈夫即將踏上王室之旅。王太后告訴湯米在女王旅行時讓瑪格麗特來代替她成為女王的職務代理人。

瑪格麗特在家中觀看電視中姐姐在外交表現出色，她更加堅定了要超越伊莉莎白的決心。後來，報紙消息顯示他們喜歡這個職務代理人，伊莉莎白在澳洲讀到媒體對於她的妹妹好評顯得非常不開心。她和菲利普的行程安排過於緊湊，而且已經筋疲力盡，但她拒絕從他們的行程中刪除任何一項。「你想證明什麼？你想聽他說什麼？」菲利普指的是她的父親。「現在終於，我愛你勝過愛瑪格麗特？」這造成女王最終崩潰。她對著她的丈夫尖叫，向他扔東西，並在他們住的房子外面追趕他，隨後他們發現一組紀錄片記者人員錄下整個狀況。伊莉莎白走出去與捕捉她婚姻爭吵的記者交談。「你想讓我為你的新聞片做什麼？」她問道，攝影師從攝影機中取出膠卷並將其作為禮物送給她。

回到倫敦畫面，報紙喜愛瑪格麗特公主的表現，但首相卻不是。邱吉爾斥責她，並不再給瑪格麗特機會，並把太后從蘇格蘭叫回來，讓她接替她的女兒，直到伊莉莎白的旅行結束。

在最後一個場景中，姐妹倆的關係比以前更糟，最後，瑪格麗特打出了她的王牌—她是他們父親的最愛。姐妹們記得他曾經說過，“伊莉莎白是我的驕傲，但瑪格麗特是我的喜悅。”

第 9 集 : 刺客

波契斯特勳爵（伊莉莎白稱他為波契）在一家豪華餐廳向一位女士求婚。在她接受之前，她只有一個條件 -就是你不會再對”她”單相思。波奇向她保證他不是。他說“對她來說，只有菲利普”。這種互動揭示了伊莉莎白和菲利普關係的開始。與此同時，在白金漢宮，菲利普喝醉回家，伊莉莎白假裝睡著了。他們的婚姻現在比以往任何時候都更加岌岌可危。

伊莉莎白深夜打電話給波奇，談論她的馬。兩人在賽場上互動，菲利普顯然認為他們有點過於友好了。後來，波契邀請女王與他的未婚妻見面。瑪格麗特在這件事上對伊莉莎白說出在某個喝醉的夜晚，波契向她承認他仍然愛伊莉莎白。

與此同時，英國現代派畫家格雷厄姆薩瑟蘭為溫斯頓邱吉爾的 80 歲生日畫他的肖像。雖然薩瑟蘭的畫很傑出，但邱吉爾無法接受畫中自己老態龍鍾的樣子。這集尾端邱吉爾命令燒毀他老態龍鍾肖像畫。

伊莉莎白和邱吉爾迎來了他們最後的會面，“沒有你我該怎麼辦？”。他回答說：“妳會沒事的，我沒有什麼要教妳的了，所以我該離開了。” 然後他親吻她的額頭。邱吉爾正以出人意料的優雅退出首相職位。

女王和波契整集一直在談論育馬問題。馬配種完後，菲利普向伊莉莎白詢問為何要給波奇一條專線，女王說波契像家人(家具)一樣重要，菲利普對於伊莉莎白的回答非常生氣。

第 10 集 : 榮光女王

畫面回到過去，愛德華在他退位的時候。喬治正在向他詢問是否愛華麗絲勝過他的國家、他的家人和他自己的兄弟。「是的」愛德華毫不猶豫地回答。在另一個畫面中，我們看到喬治與他的小女兒伊莉莎白和瑪格麗特交談，他說「我希望你們答應我一件事，你們永遠不會把任何人或任何事情看的比彼此重要。你們是姐妹。最重要的是，永遠不讓對方失望。」似乎她們已經偏離了這個承諾。

瑪格麗特開始談論婚禮，伊莉莎白試圖讓她推遲，只說有一個小問題她需要解決。與此同時，伊莉莎白女王的母親告訴她的女兒，她認為菲利普正在向小查爾斯發洩他的不滿。她認為菲利普還沒有適應宮廷生活，後來，她要求他以她的名義去澳洲參加奧運會。

伊莉莎白向伊登詢問瑪格麗特的婚姻，伊登告訴她，如果瑪格麗特同意放棄自己的權利和金錢並被流放到國外，瑪格麗特可以嫁給彼得。

瑪格麗特提出了他們兒時的承諾，但伊莉莎白無法兌現，無論她多麼想兌現。

心煩意亂的瑪格麗特向彼得透露了這個消息，並發誓她永遠不會原諒她的姐姐，也永遠不會嫁給另一個男人。彼得回到他在布魯塞爾的職位。

菲利普不開心地告訴伊莉莎白，他的王室之旅已延長至五個月，然後頭也不回地走開沒有說再見。伊莉莎白必須進行拍攝她的肖像的工作。她試著微笑，假裝一切都很好。

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