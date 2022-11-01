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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣環保局長李易書今天召開記者會指出，民進黨南投縣議員參選人曾琮愷帶違反空污法廠商到局長室談罰單，並要求少罰甚至免罰；曾琮愷說，廠商改善過程無法得到環保局協助才幫忙。

為解決垃圾處理問題，南投縣政府在南投市清潔隊辦理家戶垃圾電光電漿熱裂解去化試驗計畫，李易書今天臨時召開記者會指出，曾琮愷多次以不實資訊指控環保局相關業務，尤其更誣指南投市夜間臭味頻傳是執行電漿試驗計畫導致。

李易書指出，為解決20年來垃圾問題，規劃最新科技與最低污染的綠能處理中心，無奈遭抗爭而停止，但垃圾問題不能不解決，因此，環保局在南投市試辦垃圾處理計畫，執行時間上午9時到下午5時，對於民眾指夜間臭味，是清潔隊垃圾堆置區發出，與試驗計畫無關。

李易書也指出，曾琮愷今年7月5日帶著違反空氣污染防制法遭開罰廠商多人，直接到局長辦公室談罰單問題，並要求減少罰款額度、甚至免罰，面對這種不當行為，他依法嚴正拒絕罰單關說；他認為，若當選縣議員之前就以參選人名義關說，行為實在不可取。

李易書強調，選舉進入白熱化階段，希望大家依據具體真實事證提出問題，南投的環境需要一起維護，也盼共同為南投垃圾找出路，用最新方式解決垃圾問題，並做好空氣、水、噪音等環境污染防制工作，另外呼籲參選人勿再有不實指控，打壓環保局辛苦工作人員。

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曾琮愷透過訊息回應媒體表示，李易書前幾天就透過他的岳母、南投縣議員廖梓佑向他施壓，盼不要再針對環保局提出質疑，那家公司因屢次改善過程無法得到環保局友善協助，才請他幫忙，他本於服務案件態度協助上市公司，期待創造更多就業機會。

曾琮愷表示，近期對於南投縣長林明溱辦理感恩座談會涉嫌賄選情形，他將相關事證送交南投地檢署，待地檢署進一步釐清縣府相關局處是否涉入，沒有特別針對環保局，環保局作為縣府單位，應堅守行政中立，不要迎合長官需求而喪失行政中立原則。（編輯：陳仁華）1111101