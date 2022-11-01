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（中央社記者江明晏台北1日電）亞太電信與嘉義市政府環境保護局合作，打造空氣品質感測物聯網，五大PM2.5污染熱區平均PM2.5的感測濃度較先前改善29.5%；亞太電信目前於全台6個縣市導入空品物聯網。

近年來隨著技術演進，結合數位科技，推動ESG創新蔚為全球趨勢，亞太電信今天發布新聞稿指出，與嘉義市政府環境保護局合作，於市內交通要道、工業區及市場周邊等人口聚集處，布建200台空氣品質微型感測器，形成全國密度第一的空氣品質感測物聯網。

亞太電說明，其安裝高度在貼近民眾生活圈2至3公尺範圍內，該局運用大數據分析輔助空污防制，標定市內PM2.5污染潛勢熱區，因地制宜擬定改善對策，促成該市5大PM2.5污染熱區111年1至9月平均PM2.5感測濃度降為13.1 μg/m3，較110年同期18.5 μg/m3改善29.5%。

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亞太電信表示，電信業者擁有5G資通訊技術，提供多元智慧應用，創造永續低碳的便利生活，如空污防治、科技執法、能源管理等，都是未來永續城市發展重點。

亞太電信持續和政府、企業合作推動智慧城市業務，拓展新服務，其中，環境物聯網服務表現持續領先同業，目前於全台6個縣市導入空品物聯網，協助政府善用創新科技，落實空污防治，提升稽查效率。（編輯：張均懋）1111101