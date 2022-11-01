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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信攜手Garmin推出inReach低軌衛星通訊服務，上市不到一個月熱銷逾百台裝置，今天宣布日租服務方案上市首年，將補助一半裝置日租金，等於每天只要50元。

中華電信攜手Garmin推出inReach衛星通訊服務，繼日前推出以每一裝置每日租金新台幣100元的親民價格，鼓勵用戶體驗與使用日租服務方案後，今天進一步宣布，於日租服務方案上市的第一年，直接補助一半的裝置日租金，讓民眾每天只要50元，就能使用「Garmin inReach衛星通訊服務」，盼每場登山都安全無虞。

中華電信總經理郭水義於記者會上表示，為了善盡企業社會責任並達到ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續環境目標，公司計畫提供高達1萬天的補助金額，並攜手百岳登山用品、山旅戶外及戶外安全推廣協會等三家山友社團共襄「善」舉、積極推廣，以實際行動響應政府「向山致敬」的政策，並力挺山友。

中華電信指出，響應政府於民國108年宣布的「向山致敬」開放山林政策，近年來投入上千人力至偏遠山區建設行動通信網路，積極提升全台行動通訊涵蓋率，對強化廣大偏遠的深山涵蓋，不遺餘力。

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此外，為進一步提供民眾登山時的綿密通訊，中華電信近年陸續引進一系列衛星服務，如Inmarsat海事衛星行動通信服務與Thuraya（舒拉亞）衛星電話服務，並於今年10月3日偕同Garmin獨家推出Garmin inReach衛星通訊服務，以覆蓋全球的低軌道衛星-銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法提供時，讓民眾能透過衛星取得聯繫。若遇緊急狀況時，也能發出SOS緊急訊息，通報急難救援單位予以協助。

中華電信表示，「Garmin inReach衛星通訊服務」上市一個月以來，熱銷約100多台，其有100克的小體 積、雙向訊息傳輸、GPS導航、TracBack循跡返航、定位分享及長達14天的高電池續航等功能。（編輯：楊凱翔）1111101