首次上稿 10-31 21:35更新時間 11-01 06:36

越來越多的中國企業在公司章程修改或加入配合共黨領導的政策指導。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平在中共20大會強調擴大對商業和經濟的控制後，日經亞洲報導一項分析，截至週五，國際投資者可以在香港股市交易的內地上市公司中發現，超過三分之二（1526家公司中有1029家）企業在公司章程修改或加入配合共黨領導的政策指導。

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日經還指出，這1029家公司中至少有153家其公司章程中提到習近平，這些變化反映在習近平擔任領導人期間開始對企業施加巨大壓力，以加強黨組織的作用，包括修改章程。

醫療用品製造商Maccura Biotechnology是最新在公司治理闡明共黨角色的公司之一。10月24日，這家深圳的上市民營企業董事會決議修改公司章程，增加一項承諾「為黨組織的活動提供必要條件」的條款。另外，塑料和材料製造商Kingfa Sci.&Tech在公司章程中加入了幾乎相同的條款，這兩家公司都將在11月9日召開特別會議，以供股東批准。

有些公司進一步將習近平寫入公司章程。廣東省著名粵菜餐廳的經營者廣州飯店集團的股東，上個月批准授權內部黨組織領導公司「與黨高度一致」的附加條款。中國主要國有軍工集團也在深圳上市的子公司中國航空發動機公司的股東會批准對公司章程的修訂。

根據《共產黨憲章》，如果公司至少有3名黨員，公司都有義務設立黨支部，該憲章於10月22日在全國代表大會結束時進行了修訂，以使習近平的擴大統治合法化，並闡明他的政治立場。中國公司法還規定，公司應當為共黨組織的活動提供必要的條件。專家表示，這些要求多年來一直被忽視，但在習近平領導下發生轉變，他強烈鼓勵人們遵守這一要求。

目前公開採取更親共黨立場的公司數量逐漸增加中。Impax Asset Management亞太地區ESG（環境、社會和治理）負責人Nana Li表示，這種發展「中國特色公司治理」與中共的目標是相輔相成的。

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