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（中央社記者王揚宇、管瑞平台北2日電）民進黨立法院黨團今天召開記者會指出，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦在農牧用地上違規堆置砂石，凡他走過便寸草不生，種種違法作為是現在進行式，讓苗栗山林失色，呼籲檢調查辦。

鍾東錦競選總部回應表示，如有不法，歡迎調查，反批民進黨立法院黨團幹事長羅致政完全忽視司法機關的獨立性，直接下指導棋要求司法介入，呼籲司法檢調硬起來，不要成為民進黨選舉操作的工具。

羅致政今天與苗栗縣議員曾玟學、陳品安、陳光軒召開記者會，說明鍾東錦的多筆土地，原本是綠意盎然，現在卻變光禿禿，根本就是「凡鍾東錦走過寸草不生」。

羅致政在會中播放空拍機拍攝的影片及衛星照片，指鍾東錦多年來在苗栗違法堆置砂石、破壞苗栗山林等情形，並稱古代有愚公移山，現在則有「鍾公移山」，呼籲檢調單位徹查，也請基層公務員要保護好自己，把相關證據跟資料保存好，若有一天接受調查，才能舉證自己是被迫配合。

曾玟學表示，鍾東錦稱他很多土地是河岸旁的農牧用地，待河岸改道土地露出後可以在上面種菜；然而，根據照片顯示，鍾東錦取得的銅鑼老雞隆段土地、南庄四灣段土地、卓蘭水廠段土地原本都很完整、綠油油的，但現在卻變成禿地。

曾玟學指出，鍾東錦不斷蹂躪苗栗的土地，只要他一買到土地，地方風貌就改變，這不是過去的事情，而是現在進行式。

陳品安表示，鍾東錦曾投資的砂石場，從2008年起，迄今遭縣府開罰約新台幣300多萬元，至於縣府為何不敢要求停工，難道是因為這是鍾東錦的，所以不敢要求。

陳光軒指出，砂石場堆置砂石的高度，超過安全規範值，而且旁邊又有電塔，距離很近，如果砂石傾倒恐發生嚴重工安意外。此外，鍾東錦涉犯的法規包括區域計畫法、水利法、土石採取法、水土保持法、土壤及地下水污染整治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法，希望檢調有積極作為。

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此外，時代力量立委邱顯智、苗栗縣長參選人宋國鼎今天召開記者會，揭露鍾東錦持有的農地透過設定抵押，向南庄鄉農會擔保高額借款，其中大量的農地還涉及違法堆置砂石。

邱顯智、宋國鼎表示，呼籲曾擔任南庄鄉農會理事長、常務監事的鍾東錦，出面說明，也呼籲農委會農金局、南庄鄉農會，應針對相關貸款有無違背農會漁會信用部各項風險控制比率管理辦法、有無涉及人謀不臧等作說明。（編輯：林興盟）1111102