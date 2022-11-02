2022年11月2日 星期三 下午4:48:55 [台北標準時間]

歪力

《Pokemon GO》自 2016 年上市引發熱潮以來，至今全球仍有廣大寶可夢訓練師玩家勤於抓寶，而這當中也有「只收集特定寶可夢」的達人玩家存在，有位日本玩家的帳號在 2017 年以來至今 5 年只抓寶可夢，但卻因為今年萬聖節活動讓他的紀錄中斷了，因為他誤抓了索羅亞。

今年 10 月底，Niantic 讓惡狐寶可夢索羅亞和妖狐寶可夢索羅亞克首次在《Pokemon GO》現身，玩家在萬聖這段期間有機會抓到幻化成其他寶可夢形態的索羅亞。

然而，日本玩家「アルチ」自 2017 年 9 月 17 日以來，該帳號便堅持只抓皮卡丘，至今抓到的寶可夢達到 1 萬隻，發現次數也有 10,420 次數之多，今年 6 月更是不知不覺累積超過 5 萬顆皮卡丘糖果，其耐心毅力令人欽佩。

然而，因為一時沒注意官方這次的索羅亞活動，導致他在 10 月 29 日不小心抓到幻化成皮卡丘的索羅亞，這樣的意外讓他直言「訓練師人生終結」，而該推文也吸引超過 10 萬網友按讚加油。

雖然在一般玩家來說不會採取這種另類的玩法，但對日本社群而言，為了自己的目的而去玩遊戲，而不是被遊戲玩，這樣的達人玩家所展現的毅力令他們紛紛表示敬佩，也在留言安慰推主。

雖然帳號被索羅亞「污染」了，經過一天後，推主表明是自己收集情報不足，決定再次振作決心另開帳號，再次踏上皮卡丘收集訓練家的第二次旅程。相信只要《Pokemon GO》沒有停止營運，「アルチ」的遊戲與樂趣就不會結束。

每個人遊戲的目的不同，玩法也不同，而對某些達人來說，他們所懷抱的信念更是與眾不同，而這樣的精神則是標準的 Gamer 體現，也令人聯想先前海外《魔獸世界》玩家堅持只靠採礦拔草升到封頂的故事。