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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）遠東新埔化纖廠日前因道生油外洩引起火災空污，新竹縣府原裁罰500萬元，後改罰78萬元，新竹縣議員連郁婷、民進黨竹北市長參選人鄭朝方為竹北市民提訴願，主張應加重處罰。

時代力量新竹縣議員連郁婷今天在新竹縣環保局門口，召開遠東化纖裁罰訴願記者會，民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方出席支持。

連郁婷向中央社記者表示，在西元2020年9月23日，遠東新埔化纖廠道生油外洩並引起火災，新竹縣環保局原裁罰金額為500萬元，去年卻變更裁罰金額為78萬元，環保局至今仍不願提供變更裁罰的相關依據。

連郁婷說，環保局聲稱有做的污染擴散模擬，發現當日污染僅限於廠區內，但此說法竹北人無法接受，因當時民眾都有聞到臭味，擔心造成健康問題，況且直至現在，環保局不願公布任何資料，顯然有隱情。

她表示，環保局不是第一次撤銷對遠東的裁罰，在2014年1月3日、2014年7月8日、2019年11月4日，分別處罰遠東2次10萬元、1次50萬元的罰鍰案，後來撤銷，這次從500萬元降到78萬元，顯示環保局遇到財團就轉彎。

鄭朝方說，廠商公安問題及衍伸的污染問題，責任本來就該由企業自行承擔，不該給民眾承擔，環保局也應公開審查過程，讓民眾能檢視。

面對質疑，新竹縣環境保護局提供新聞資料指出，此案經裁罰500萬元後，遠東公司提起訴願，環保局檢視遠東公司所提相關資料，認為裁處當時評估裁罰與實際情形恐有落差，邀請專家、學者針對廠方提出資料審議。

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環保局表示，審議結果環保局核認遠東公司訴願有理由，考量影響範圍與處分出所認範圍較小，因此，依據行政程序法第9條及訴願法第58-2、81條規定撤銷原行政處分，並依空氣污染防制法重新裁罰78萬元，並陳報行政院環境保護署。

環保局指出，執法一定會蒐齊所有相關資料，參酌所有利害關係人意見，依據科學方法審視所有證據，給予廠方合法合理處分，後續也會加強督促廠方持續改善，不會讓工廠恣意排放污染。（編輯：戴光育）1111102