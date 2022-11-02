2022年11月02日 整理：吳奇諺（環境資訊中心記者） 整理：吳奇諺（環境資訊中心記者）

聯合國氣候變遷大會（COP27）即將在下週一登場，在能源與經濟危機雙重威脅，歐洲重拾燃煤、天然氣、核能、甚至燒木取暖的當下，原本說好的氣候承諾將如何發展？《環境資訊中心》整理五大重點，帶你了解什麼是COP27。

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圖片來源：擷取自COP27臉書一、COP是什麼？為什麼今年是COP27？

簽署《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）的國家，自1995年起每年舉行一次締約方會議（Conference of the Parties，COP），不僅集合了全球領袖與專家討論氣候承諾，民間團體、企業也將參與盛會，在兩個禮拜的期間內，共商解決之道。

今年的會議是第27屆，簡稱COP27。

二、COP27在哪裡舉辦？

紅海渡假勝地沙姆沙伊赫。圖片來源：Wikipedia（適用CC條款）

COP每年由不同國家舉辦，今年由埃及擔任主辦國，於11月6日至18日，選在鄰近紅海的渡假勝地沙姆沙伊赫（Sharm El-Sheikh）召開。

沙姆沙伊赫是個山海環繞的地方，別緻而乾淨，只見長而平坦的高速公路，連結座落各處的高級奢華渡假村，甚至連人們可以恣意聚集的公共開放場所都沒有，明顯是一座專門打造的小鎮，意在讓前來的遊客或是埃及本地的菁英在此享受紅海風光。

三、COP27特色是什麼？

COP27是繼COP22摩洛哥會議以來，再次於非洲舉辦的COP。大會宣傳標語為「一起實踐」（together for implementation），因此定位上除了是「非洲COP」，也是聚焦行動的「實踐COP」。除了抗暖化、加深合作外，COP27將特別討論對非洲的氣候調適協助，及近來備受矚目的「氣候賠償」。

四、COP27有什麼爭議？

現任埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）因大規模鎮壓異議人士飽受批評，其締造的不佳人權紀錄，為今年大會蒙上一層陰影。

國際特赦組織的包米（Hussein Baoumi）就提到，「這可能是有史以來最嚴密監控的COP」。更有氣候活動家批評為「監獄氣候峰會」（Carceral Climate Summit）。

大會不只嚴格篩選進入會場的非政府組織，讓不少團體無法參與開幕，主辦單位安排接駁的500台白色計程車，內部還加裝了監視器，並連接至當地一個「安全觀測站」，以隨時監控影像。

另一個飽受爭議的是，今年會議由全球知名品牌可口可樂贊助，引來環保人士的批評，認為大會遭到世界級的塑膠垃圾污染者「漂綠」，連署要求撤銷贊助。

圖片來源：擷取自COP27臉書

五、今年討論的重點有哪些？

極端氣候現象越來越頻繁且強烈，烏俄戰爭強權關係緊張，歐洲面臨能源危機⋯⋯多變局勢中展開的COP27氣候大會，讓能源、金融、氣候調適等議題成為焦點。

1. 升溫的能源危機及國際情勢

烏俄戰爭衝擊全球天然氣供應，不少歐洲國家緊急增加燃煤等高污染能源，過往減少碳排放的承諾開倒車；再加上，中美兩大排碳國關係緊張，中國暫時終止了上一屆COP26大會期間達成的中美氣候協議。本次大會即將展開，各國是擱置爭議前行還是拖延，還有待觀察。

2. 遲來的經濟援助與損害賠償

全球暖化之下，約有33-36億人生活在高度脆弱的環境中。開發中國家碳排低，卻受害最深。尤其以非洲國家受到氣候變遷影響嚴重，過去20年，僅2%的潔淨能源投資於非洲。

近幾年的氣候大會，試圖聚焦氣候調適、富國的損害賠償責任議題，卻時常卡在資金計算上。直至目前，已開發國家承諾每年1000億美元的氣候資金也還未到位。

3. 減碳的實踐

在去年COP26大會尾聲，各國野心勃勃地討論煤炭「逐步淘汰」（phase out），最終卻以「逐步減少」（phase down）定案，會議主席當場落淚致歉。

COP26會議主席當場落淚致歉。圖片來源：擷取自衛報Youtube

今年強調「實踐的COP」，竭力落實《巴黎協定》中全球平均氣溫升幅控制在1.5°C內。近年也開始討論鋼鐵、水泥產業的減排，這些「難減排」產業，可望於本次會議有更多突破性的討論。

4. 新議題上桌

當眾人的注意力都放在《巴黎協定》的落實上面，如何把一些新興議題搬上議程，就是一項挑戰。

如糧食安全，本次會議將設立首個糧食系統館，關注如何以創新技術，或更適應氣候變遷的農業生態體系來滿足人類的糧食需求。

如損害賠償，即使追溯至1990年代《聯合國氣候變遷綱要公約》剛簽署，人們開始描繪氣候變遷對人類社會的影響，在這20多年的談判桌上，損害賠償仍然算是「新面孔」。

對抗議人士而言，這次的COP27也「別具新意」，將有專門設立給予抗議者的空間，並首次設立「兒童和青年館」，讓年輕人不再只是於場外高呼。不過，這些空間只能在官方指定的場館——鄰近高速公路，卻遠離會議中心，或任何人多的地方。

如何關注COP27？

圖片來源： Markus Spiske／Unsplash

不論COP27的最終結果為何，會議中的各方討論、產業之間的交流與對話，都能對未來產生一定的影響力。有興趣的讀者除了觀看聯合國氣候變遷會議直播，環境資訊中心「聚焦COP27」系列也將帶來最全面的報導，邀請您一同關心最新國際氣候動態。

參考資料

- COP27官網

- euronews（2022年10月17日），What is COP27? Everythingyou need to know about Egypt’s landmark climate conference

- World Econimic Forum（2022年10月25日），COP27: Why it matters and 5 key areas for action

- BBC News（2022年10月26日），COP27: What is the Egypt climate conference and why is it important?

- euronews（2022年10月26日）， The first ‘food COP’: Why agriculture is finally on the table at the UN climate summit

- euronews（2022年10月20日），Children’s COP: Young people given a ‘seat at the table’ for the first time in Egypt

- 衛報（2022年10月31日），Cop27 protesters will be corralled in desert away from climate conference 延伸閱讀

- 國際衝突升溫下的聯合國氣候變遷大會 COP27三大重點解析

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