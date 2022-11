2022年11月02日 整理:吳奇諺(環境資訊中心記者) 整理:吳奇諺(環境資訊中心記者)

聯合國氣候變遷大會(COP27)即將在下週一登場,在能源與經濟危機雙重威脅,歐洲重拾燃煤、天然氣、核能、甚至燒木取暖的當下,原本說好的氣候承諾將如何發展?《環境資訊中心》整理五大重點,帶你了解什麼是COP27。

圖片來源:擷取自COP27臉書一、COP是什麼?為什麼今年是COP27?

簽署《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)的國家,自1995年起每年舉行一次締約方會議(Conference of the Parties,COP),不僅集合了全球領袖與專家討論氣候承諾,民間團體、企業也將參與盛會,在兩個禮拜的期間內,共商解決之道。

今年的會議是第27屆,簡稱COP27。

二、COP27在哪裡舉辦?

紅海渡假勝地沙姆沙伊赫。圖片來源:Wikipedia(適用CC條款)

COP每年由不同國家舉辦,今年由埃及擔任主辦國,於11月6日至18日,選在鄰近紅海的渡假勝地沙姆沙伊赫(Sharm El-Sheikh)召開。

沙姆沙伊赫是個山海環繞的地方,別緻而乾淨,只見長而平坦的高速公路,連結座落各處的高級奢華渡假村,甚至連人們可以恣意聚集的公共開放場所都沒有,明顯是一座專門打造的小鎮,意在讓前來的遊客或是埃及本地的菁英在此享受紅海風光。

三、COP27特色是什麼?

COP27是繼COP22摩洛哥會議以來,再次於非洲舉辦的COP。大會宣傳標語為「一起實踐」(together for implementation),因此定位上除了是「非洲COP」,也是聚焦行動的「實踐COP」。除了抗暖化、加深合作外,COP27將特別討論對非洲的氣候調適協助,及近來備受矚目的「氣候賠償」。

四、COP27有什麼爭議?

現任埃及總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)因大規模鎮壓異議人士飽受批評,其締造的不佳人權紀錄,為今年大會蒙上一層陰影。

國際特赦組織的包米(Hussein Baoumi)就提到,「這可能是有史以來最嚴密監控的COP」。更有氣候活動家批評為「監獄氣候峰會」(Carceral Climate Summit)。

大會不只嚴格篩選進入會場的非政府組織,讓不少團體無法參與開幕,主辦單位安排接駁的500台白色計程車,內部還加裝了監視器,並連接至當地一個「安全觀測站」,以隨時監控影像。

另一個飽受爭議的是,今年會議由全球知名品牌可口可樂贊助,引來環保人士的批評,認為大會遭到世界級的塑膠垃圾污染者「漂綠」,連署要求撤銷贊助。

圖片來源:擷取自COP27臉書

五、今年討論的重點有哪些?

極端氣候現象越來越頻繁且強烈,烏俄戰爭強權關係緊張,歐洲面臨能源危機⋯⋯多變局勢中展開的COP27氣候大會,讓能源、金融、氣候調適等議題成為焦點。

1. 升溫的能源危機及國際情勢

烏俄戰爭衝擊全球天然氣供應,不少歐洲國家緊急增加燃煤等高污染能源,過往減少碳排放的承諾開倒車;再加上,中美兩大排碳國關係緊張,中國暫時終止了上一屆COP26大會期間達成的中美氣候協議。本次大會即將展開,各國是擱置爭議前行還是拖延,還有待觀察。

2. 遲來的經濟援助與損害賠償

全球暖化之下,約有33-36億人生活在高度脆弱的環境中。開發中國家碳排低,卻受害最深。尤其以非洲國家受到氣候變遷影響嚴重,過去20年,僅2%的潔淨能源投資於非洲。

近幾年的氣候大會,試圖聚焦氣候調適、富國的損害賠償責任議題,卻時常卡在資金計算上。直至目前,已開發國家承諾每年1000億美元的氣候資金也還未到位。

3. 減碳的實踐

在去年COP26大會尾聲,各國野心勃勃地討論煤炭「逐步淘汰」(phase out),最終卻以「逐步減少」(phase down)定案,會議主席當場落淚致歉。

COP26會議主席當場落淚致歉。圖片來源:擷取自衛報Youtube

今年強調「實踐的COP」,竭力落實《巴黎協定》中全球平均氣溫升幅控制在1.5°C內。近年也開始討論鋼鐵、水泥產業的減排,這些「難減排」產業,可望於本次會議有更多突破性的討論。

4. 新議題上桌

當眾人的注意力都放在《巴黎協定》的落實上面,如何把一些新興議題搬上議程,就是一項挑戰。

如糧食安全,本次會議將設立首個糧食系統館,關注如何以創新技術,或更適應氣候變遷的農業生態體系來滿足人類的糧食需求。

如損害賠償,即使追溯至1990年代《聯合國氣候變遷綱要公約》剛簽署,人們開始描繪氣候變遷對人類社會的影響,在這20多年的談判桌上,損害賠償仍然算是「新面孔」。

對抗議人士而言,這次的COP27也「別具新意」,將有專門設立給予抗議者的空間,並首次設立「兒童和青年館」,讓年輕人不再只是於場外高呼。不過,這些空間只能在官方指定的場館——鄰近高速公路,卻遠離會議中心,或任何人多的地方。

如何關注COP27?

圖片來源: Markus Spiske/Unsplash

不論COP27的最終結果為何,會議中的各方討論、產業之間的交流與對話,都能對未來產生一定的影響力。有興趣的讀者除了觀看聯合國氣候變遷會議直播,環境資訊中心「聚焦COP27」系列也將帶來最全面的報導,邀請您一同關心最新國際氣候動態。

- 國際衝突升溫下的聯合國氣候變遷大會 COP27三大重點解析

- WMO示警:1.5度C警戒線恐失守!人類正步向升溫逾2.5度的世紀末

編輯/旅人/觀察者

走過山與海,願它能永遠美麗。