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【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】

金管會表示，俗稱「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單維持與2021年度相同，仍為中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀以及一銀等6家銀行。銀行局副局長林志吉表示，目前只有中信銀一家已提前符合2025年的標準跟要求，國泰世華、北富銀兩家符合到2024年的要求，合庫及兆豐兩家符合到2023年的要求，僅剩兆豐銀進度較落後，去年剛被列入的一銀只符合到今（2022）年的要求。

銀行局提供

所謂「大到不能倒」(Too big to fail)，為2008年金融風暴時美國企業所喊出的口號，為的是避免一些規模極大或在產業中具有關鍵性重要地位的企業破產帶來的連鎖效應，希望政府援助以度過金融風暴難關。其中最著名的例子，即為於次貸風暴破產的「雷曼兄弟」。

林志吉說明，經指定為系統性重要銀行的業者，應自被指定之日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。惟為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，有關提列2%內部管理資本要求之強化措施，金管會已修正相關規定延後實施期程，可自2022年至2025年分4年提列完成。

林志吉指出，銀行局會先看今年的目標，當然如果業者已經達到明、後年，甚至2025年的目標，就表示現階段已經準備充足。因為距2025年還有一點時間，每年的情況都會有所變化，每年這些銀行承諾的業務量，或所面臨的金融環境，都會使這些資料的變化，所以現階段尚未要求增資或其他財業務規劃。

林志吉表示，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系的衝擊，金管會邀請中央銀行、財政部及存保公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於2019年公布次一年度D-SIB之5家銀行，在去年又增列一銀，讓D-SIBs達到6家。

金管會表示，目前6家D-SIBs之資本適足比率均符合當年度之最低資本要求，金管會及存保公司已就D-SIBs所報經營危機應變措施完成審核工作，並函請其依審查意見調整相關內容，於年底前提董事會通過後具報；另D-SIBs於2022年申報第二支柱壓力測試之結果，均符合兩年度之合格標準。

金管會也提醒，D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，金管會期許6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定性及健全性。

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