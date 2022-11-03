金管會今 (3) 日表示，我國今 (2022) 年度「大到不能倒」的系統性重要銀行 (D-SIBs) 名單，維持與去年度相同，目前僅中國信託一家銀行已經提前達到 2025 年的資本要求。此外，今天立委提出有三家 D-SIBs 銀行對中國曝險占比很高，面對台海情勢日益緊張，金管會主委黃天牧也提醒 D-SIBs 要更注意風險控管。

為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系的衝擊，金管會在 2019 年邀請中央銀行、財政部及中央存保公司組成工作小組，完成 D-SIBs 篩選架構及強化監理措施，據以核算本國銀行的系統重要性得分，並指定 D-SIBs。

金管會今天公布今年度名單，六家大到不能倒的銀行仍為：中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行以及第一銀行等 6 家銀行。

金管會表示，經指定為 D-SIBs 者，應自被指定之日次年起，分 4 年平均提列 2% 額外法定資本要求及 2% 內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過 2 年期之壓力測試。

惟為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，有關提列 2% 內部管理資本要求的強化措施，金管會已修正相關規定延後實施期程，可自 2022 年至 2025 年分 4 年提列完成。

也就是說，這 6 家大到不能倒的銀行被金管會要求比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率須在 2025 年分別達到 11%、12.5% 及 14.5%。

金管會表示，目前 6 家 D-SIBs 的資本適足比率均符合當年度的最低資本要求，金管會及存保公司已就 D-SIBs 所報經營危機應變措施完成審核工作，並函請其依審查意見調整相關內容，於年底前提董事會通過後具報；另外，D-SIBs 於今年申報第二支柱壓力測試的結果，均符合兩年度的合格標準。

據金管會 6 月底統計，僅中信銀普通股比率、第一類資本比率、資本適足率各為 11.7%、13.29%、15.15% 全數提前達標。

D-SIBs 在金融市場是具有領導性地位的銀行，但有立委表示，目前 6 家 D-SIBs，只有合作金庫銀行、兆豐銀行以及第一銀行等三家公股行庫的中國曝險低於 3 成，其餘三家民營銀行對中曝險都很高，有兩家銀行甚至過半，一但台海情勢緊張，恐造成資金收不回來等巨大風險，要求 D-SIBs 應適當降低對中曝險。

黃天牧表示，金管會期許 6 家 D-SIBs 能為金融穩定承擔更多責任與使命，雖然對中業務是各銀行的營運策略，金管會無法干涉，但針對各種政經情勢，身為 D-SIBs 要更注意風險控管，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營的穩定性及健全性。