2022年11月03日 整理:廖禹婷(環境資訊中心記者)

麥當勞昨(2日)宣布,11月9日起將於全台麥當勞McCafé推出限量新品「阿里山雲霧單品咖啡」,採用來自嘉義阿里山「優遊吧斯」咖啡莊園的咖啡豆,同時也是目前台灣本產咖啡豆中唯一獲「雨林聯盟」認證通過(Rainforest Alliance Certified)。

為了取得認證必須將農事管理數據化,然而早年咖啡種植多仰賴農民慣行經驗,帶來不小挑戰。此外,麥當勞與優遊吧斯也透過契作方式,有效促進產區團結,更帶動部落青年留鄉發展。

麥當勞McCafé「阿里山雲霧單品咖啡」將於11月9日起限量上市。圖片來源:台灣麥當勞提供

台灣麥當勞攜手阿里山咖啡莊園 首推全台唯一本產雨林聯盟認證咖啡豆

自2019年起,麥當勞就停止採購破壞雨林及不當農業開墾耕地所種植的作物,並陸續在McCafé採用來自巴西、哥倫比亞及宏都拉斯三大產區的雨林聯盟認證咖啡豆,目前已達成100%全面使用雨林聯盟認證咖啡豆的目標。

麥當勞近日宣布與嘉義阿里山優遊吧斯的咖啡莊園合作,成功栽種出台灣唯一符合國際環保組織「雨林聯盟」認證的咖啡豆。麥當勞採購與物流管理部資深協理林士文表示,透過永續耕作方式,可減少環境污染及碳排放量,也有助於台灣咖啡與國際接軌。

「雨林聯盟」自1987年開始致力推廣生態永續性的重要性,只要符合「環境保護」、「社會公平」、「經濟可行性」三大要素的農作物種植區,經雨林聯盟審查後即可獲得認證。審查標準除了要確保環境中的植物、土壤及水域受保護,也會從減廢與循環利用、限制廢氣排放、野生動物棲地保護、友善勞工等面向評估。

全台麥當勞McCafé將在11月9日起推出限量新品「阿里山雲霧單品咖啡」,採用的咖啡豆來自嘉義阿里山,且是目前台灣本產咖啡豆中唯一獲「雨林聯盟」認證通過。圖片來源:台灣麥當勞提供

取得認證前農事要先「數據化」 挑戰農民慣習經驗

「YuYuPas 優遊吧斯」是一座以鄒族文化為主題規劃的文化園區,鄒族語「優遊吧斯」意指祝福對方精神與物質都「富足安康」。園區座落於海拔1300公尺的阿里山鄉,佔地三公頃的園區生態豐富,更因為終年雲霧繚繞成為孕育咖啡豆與茶葉的最佳環境。

想取得雨林聯盟認證,最大困難在於必須將農事「數據化」。「優遊吧斯」董事長鄭虞坪指出,早年咖啡園多憑農友慣習經驗栽種,然而在雨林聯盟認證規範下,從田間管理、肥料控管,到咖啡豆發酵時的溫度與污水排放都必須規格化紀錄。

鄭虞坪還說,為讓種植環境符合「友善農民」的標準,甚至連農田到廁所的距離都需計算。雖然遭逢COVID-19疫情,評審仍視訊詳細檢視栽種環境並訪談員工,確保咖啡品質達到最佳狀態才會正式給予認證。

為了取得認證必須將肥料管控等農事過程數據化,為當地農民帶來不小挑戰。圖片來源:台灣麥當勞提供

鼓勵鄒族青年留鄉 麥當勞採「契作」與地方合種雨林聯盟認證咖啡豆

由於偏鄉部落教育環境與品質通常不完善,優遊吧斯莊園總監羅力雄分享,過去在外地求學過程中,觀察到多數人畢業後選擇留在都市工作,而自己為了維護祖先所傳承的土地,才回到部落栽種咖啡。

為了鼓勵鄒族青年留鄉發展,此次推出的「阿里山雲霧單品咖啡」也採契作方式與優遊吧斯合作。契作指的是由契種戶投入資金委託農民協助代耕,由於契作可讓農作物進入市場過程中不需再通過盤商,不僅農民可獲基本保障,契種戶也能確保農作物品質與合理價位。

羅力雄也認為,麥當勞透過採購雨林聯盟認證的咖啡豆並推出「阿里山雲霧單品咖啡」,有助於促進產區團結,也帶動部落走上國際舞台,為青年點燃留鄉的希望。

「阿里山雲霧單品咖啡」自11月9日限量上市,購買冷/熱飲咖啡,每杯送一個單品杯墊。

於麥當勞餐廳/得來速/歡樂送購買「阿里山雲霧單品咖啡」為單杯120元;於「麥當勞APP-隨買店取」和「LINE禮物」電子商品券則享有優惠價90元,限量供應。

Things will go well.