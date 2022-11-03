2022年11月03日 環境資訊中心記者 陳昭宏報導 環境資訊中心記者 陳昭宏報導

桃園機場啟用以來旅運班次不斷提升，疫情前便已接近飽和狀態，桃機也因此規劃了面積723公頃的「第三跑道開發案」。此案於2020年3月通過環評，本來要分區開發，但由於進度不理想，桃機今（2022）年提出環差變更，改為取得用地後「全區同步展開施工」，最大施工面積大增至100公頃，希望能在2030年完工。

[廣告] 請繼續往下閱讀

針對環委質疑的空污、噪音問題，桃機則承諾，空氣品質指標（AQI）大於200就會停止施工，且為避免噪音影響竹圍國中，臨近區域僅會在假期施工。昨（2）日通過環評大會，會中無環委再提意見。

環保署今（2）日辦理第430次大會，決議「桃機第三跑道」環差案通過審查。圖片來源：擷取自環評線上會議

AQI值過200就停工 鄰近國中施工僅限假期 桃機第三跑道環差案通過

政府2010年開始推動桃園航空城計畫，總開發面積高達4564公頃，其中位於既有航空城北側的「桃機第三跑道開發案」，在2020年通過環評後，開始陸續徵收土地。

本案原預計分區開發，但目前全區都還有零星住戶，開發單位桃機公司為了加快進度，便想改成取得用地後「全區同步展開施工」，於今年3月提環差變更，將原本作業面積20公頃、最大裸露面積10公頃的限制，增加至最大施工面積110公頃。

桃機公司表示，截至今年四月，第三跑道區段徵收範圍內，約有60%居民已申請自願拆遷，但全區都還有居民未申請提前搬離。圖片來源：擷取自環評書件

先前環評階段，開發單位預計分成五區取得用地、逐步開發，環差變更則改成全區同時開發。圖片來源：擷取自環評書件

施工面積大幅增加也引起環委擔心工程的空污問題，開發單位對此承諾，最大施工面積縮減到100公頃，施工裸露面積上限60公頃，並24小時監測空氣品質，PM2.5超標就會掃水抑制揚塵。若環保署大園觀測站AQI值大於200，且指標污染物為PM2.5、PM10，則必須停止施工。

此外，桃園機場第三跑道預定地距離竹圍國中不遠，既有屋舍拆除的工程噪音，恐影響學生上課，過去就有環委要求提噪音影響減輕對策。開發單位在本次大會中也承諾，未來距竹圍國中500公尺處的工程，只會安排在假日或寒暑假進行。針對施工影響可能最嚴重的2025年，也將補助該校冷氣電費作為回饋。

本次會議中，並無環評委員再提意見，會議在30分鐘內結束，大會決議該案修正後通過。根據環評書件，桃園機場第三跑道預計2030年底就會完工。

近中崙油庫恐有災害風險 2020年仍過環評、居民現已半數遷離

「桃機第三跑道開發案」2017年進入環評，包含跑道及相關設施、維修區、衛星廊廳、新貨運站區等四個部分，歷經爭議直到今日。該案總面積有723公頃，由於開發面積大，又鄰近中油油庫及國家重要濕地，當初自願進入二階環評，並在2018年完成範疇界定、2019年底重回環評審查。

由於跑道距中油沙崙油庫僅350公尺，環評階段就有不少民眾及環委憂心災害風險。開發單位後續雖提出風險評估、減災計畫，但民間仍認為相關風險減輕措施不足。

儘管如此，第三跑道開發案還是在2020年3月通過環評，並展開區段徵收作業。該地本多為農地和聚落，居民依規定須在2024年10月前完全搬離，若在2022年3月之前就自行拆遷，則可以得到比地上物補償費多20%的獎勵金，現在已有半數居民選擇先遷離。

「桃機第三跑道」開發範圍在「桃園航空城」北側，總面積723公頃。圖片來源：擷取自環評書件

延伸閱讀

- 航空城蓄勢待發 桃機承諾與中油擬減災計畫 第三跑道環評過關

- 桃機第三跑道環評初審過關 專家憂緊鄰油庫 後果不堪設想

- 替代方案挨批不可行 桃機第三跑道將只以主方案闖二階

- 航空城第三跑道直接進二階 未納蛋白區 居民批環評作半套

- 空城 記《一》 台灣史上最大的土地徵收

- 空城 記《二》 留不下的都在歌裡

- 單信瑜／不識相的我、草菅人命的環評委員 相關文章 大里夏田園區環評初審過關 用地農改工 事廢、空污仍有疑慮 2022/10/20 施仲平／環評發言如考即興？ 會前一小時才公布資料 程序正義蕩然無存 2022/10/05 離岸風場競逐區塊開發 首輪選商、生態爭議、新興工法一次看 2022/10/04 審查逾10年「國道七號」通過環評 民團憂震後斷橋重演 2022/09/29 花蓮玉里破40℃高溫影響稻作、中科三期七星園區撤銷環評勝訴、長江白鱘被正式宣布滅絕 2022/07/21 彰化達天、又德環評初審過關 環團要求相鄰風場共擬環保對策 2022/06/22 台灣新聞環評環差桃園機場第三跑道土石方施工空氣污染空污儲油庫區段徵收 作者 陳昭宏

探索矇矓中開展的世界、滲透身體的網，與身體和環境結盟，共同行動。