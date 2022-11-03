（柯志恩提供）

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【民眾網編輯喬偉綱／綜合報導】柯志恩2日晚廟口開講加開場來到楠梓右昌一甲福德廟，邀請左楠地區黨籍議員候選人以及前新聞局長王淺秋到場。

現場五百張座椅座無虛席，不少支持者席階梯而坐，前高雄市長韓國瑜造勢場合出現的「民主香腸」也首度重現，更有支持者每場都報到，各平台線上觀看直播更達到一萬兩千五人次，突破廟口開講紀錄。

由於前天吃播時有支持者留言說自己參加過8場廟口開講，因此柯志恩開場就詢問現場鄉親參加過幾次，結果意外出現12場場場出席的熱情支持者，讓柯志恩格外感動。

柯志恩說，看到那麼多民眾願意相挺，她絕對不會後悔參選。她提到，七月中油污染後勁溪，市府除了震怒、罰款，類似的事情仍然持續發生。她未來擔任市長後必定以最嚴格的標準，來確保河川的生態永續及保育。

柯志恩也以楠梓不斷成長的人口為例，強調擔任市長後會按照各區人口規劃第二座運動中心，且「不與學校合用」。柯志恩強調，市府美化的數據背後，是民眾薪水沒漲、空污仍在、水質未改善的惆悵。柯表示，作為市長候選人，無非是希望看到問題，並能夠解決問題。

柯最後提到，國民黨過去在南部確實讓不少支持者失望，但她爭取選民的認同與支持，讓支持者不必「含淚投票」而是「驕傲且微笑」的投票，力挺她用教育翻轉高雄，用良善與正直來拚搏，讓高雄人能夠過上好日子。

王淺秋點出氣爆、路不平等問題，痛批高市府總是用數據告訴大家有多少的「第一」，但是卻忘記了民眾真正需求。王淺秋強調，柯志恩是個俠女，具有善良、聰明、正直的特性，更重要的是她是個「勇敢的人」。

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