用印度恆河的「聖水」洗面可洗滌罪孽？一名22歲日本女子於印度恆河體驗風俗，全身浸在河水中，又用河水洗面，最後未知罪孽能否清除，但卻惹來病菌，導致發燒喉嚨痛。當地人指出，

點擊圖片了解日本女子Megu體驗淨身儀式的過程：

近日一名22歲日本少女YouTuber Ｍegu拍片分享她到印度恆河體驗淨身沐浴、洗滌罪孽的傳統習俗，（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

Ｍegu準備走入恆河中。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

印度教徒認為在恆河沐浴、喝聖水，可以洗滌罪惡，並且幫助他們從輪迴中解脫。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

印度恆河有許多人。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

Ｍegu先脫下拖鞋，附近可見有很多垃圾，環境惡劣。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

Ｍegu走入恆河中，看著太陽方向前往。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

河中人山人海，非常擠迫。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

河水水位浸到大腿位置，Megu停下來。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

全身浸印度恆河即發燒不適

22歲日本女子Ｍegu為YouTuber，在印度新德里的日本旅館工作。她熱愛印度文化，早前更拍片分享到印度恆河體驗淨身沐浴、洗滌罪孽這傳統習俗的過程。她與當地人一樣，全身連頭浸在河水中，又用河水洗臉。不過誠心似乎敵不過細菌，當晚她發燒、喉嚨痛。

從影片可見，Megu於清晨穿上印度傳統服飾，到印度恆河學當地教徒淨身。她脫鞋後走進河水中，當水位去到大腿時，就面向太陽合十雙手，捏著鼻子；然後蹲下來，頭浸河水3次。當全身浸過河水後，她盛起河水洗臉，再合十雙手以示祝福及忠誠後，就完成整個淨身儀式。

儀式進行期間，旁邊的印度人都向她投以好奇眼光。影片中，見到大部分印度人都在河中嬉戲和浸腳，並沒有像Megu般全身浸在水中，並用河水洗面。

點擊圖片了解Megu淨身過程：

Megu面向太陽合十雙手。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

慢慢下蹲。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

她捏住鼻子，將頭浸下河水3次。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

她感到十分滿足。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

Megu又再舉起雙手，盛起河水向外倒出5次。她感到十分滿足。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

Megu又再舉起雙手，盛起河水向外倒出5次。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

然後再用河水洗面。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

然後再用河水洗面。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

她指河水比幾年前更清徹。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

Megu淨身後全身濕透，感到凍，她又用清水洗面。（截圖來源：「めぐみこ / Megu」YouTube）

鼻子喉嚨痛即晚發燒

事後Megu在其Twitter發文表示，由於鼻子吸入了河水，上岸1小時後便開始鼻痛，痛楚甚至蔓延到喉嚨深處，當晚更發燒、喉嚨痛、流涕不止。幸好，兩天後她康復了。她發文提醒大家，勿用恆河水洗臉。

一向被當地人視為「聖水」、可以洗滌罪孽的印度恆河，水質其實十分骯髒，河水衛生一直備受關注。Megu指自己5年前曾到訪恆河，當時只敢浸腳。不過，這幾年因為疫情人流減少，她覺得印度恆河水質改善了，不太混濁，遂鼓起勇氣體驗習俗，在恆河由頭浸到腳，惟事後感到不適。

Megu在影片註明，許多病原體存於恒河中，日本人（甚至印度人）進入恆河就會生病。她坦言自己已準備好承擔在恆河體驗淨身的風險，奉勸大家不要模仿。

網民反應兩極

影片引起網民熱議，不少人擔心恆河的水對身體有害，又指印度人將恆河視作公眾澡場、露天洗衣場，而且恆河旁邊有許多祭壇，河水滿佈沐浴露、洗衣粉、蠟燭和骨灰等污染物，非常不衛生。過往曾有外國遊客用恆河水洗手後，出現皮膚病。不過，亦有網民支持Megu的做法，認為這也是一種旅行體驗。他們又指，若只單純浸水，鼻子沒吸入河水的話，應相對安全。

當地人揭恐怖真相

除了上述污染情況，尚有其他令人擔心的問題。綜合外媒報導，2021年5月新冠肺炎疫情嚴峻，印度當時單日新增逾31.1萬人確診新冠肺炎。有當地人發現，恆河岸邊有幾十具新冠肺炎患者遺體，路透社引述北方邦高級官員的信件指，官方首次承認有屍體被丟入河流。有當地官員表示，這些遺體是從北方邦順河流漂浮下來。當地人聲稱，人們害怕火化冠狀病毒死者遺體，或者沒錢火化，故把屍體遺棄恆河，造成污染。

恆河含抗藥性超級細菌

恆河全長約2,510公里，發源於喜馬拉雅山，經孟加拉和印度北部，是印度文明的發源地之一。她不僅是印度教的聖河，也是昔日佛教興起的地方，至今還有大量佛教聖地遺存。印度教徒認為在恆河沐浴、喝聖水，可以洗滌罪惡，並且幫助他們從輪迴中解脫，因此他們亦會把先人骨灰撒在河中，甚至會在河中舉行水葬。同時，他們亦會在河中如廁，衛生情況惡劣。

此外，恆河長期受到沿岸城市的工業排放水污染，去年更曾有大量由家庭污水及工業污染混合而成的「白色泡泡」，湧現恆河支流亞穆納河（Yamuna River），污染範圍多達約1,376公里。

印度理工學院的科學家們一向都會定期在「恆河」的源頭「根戈德里」（Gangotri）進行水質測量。而最新一次測量發現，Gangotri不僅細菌的數量已達「天文數字」，甚至含有具有抗藥性的「超級細菌」。而「恆河」下游河水中存在有抗藥性基因的「超級細菌」，則是上游的20倍。

同場加映：用水喉水洗隱形眼鏡盒致失明

水質存在不同的細菌，美國一名25歲女子長期使用月棄式隱形眼鏡，並用用水喉水沖洗隱形眼鏡盒，導致左眼感染罕見「棘阿米巴角膜炎」，最終視力模糊失明，現正接受治療，等待接受角膜移植。

平日我們清潔隱形眼鏡盒及隱形眼鏡時都要注意衛生，並用正確方法清潔，避免感染寄生蟲或細菌。

6大常見病徵

據本港衛生署資料，棘變形蟲角膜炎是由肉眼看不見的阿米巴變形蟲所引起的眼部感染。棘變形蟲角膜炎患者會出現眼部不適的病徵。感染後如不接受治療，可導致患者永久視力受損或失明，須施行角膜移植才可回復視力。眼部不適常見症狀如下：

棘變形蟲角膜炎的病徵。

棘變形蟲角膜炎的病徵。

棘變形蟲角膜炎的病徵。

棘變形蟲角膜炎的病徵。

棘變形蟲角膜炎的病徵。

棘變形蟲角膜炎的病徵。

棘變形蟲角膜炎的病徵。

7大預防方法

衛生署建議配戴隱形眼鏡的人注意以下事項，以預防與隱形眼鏡有關的角膜炎，其中包括：

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

與隱形眼鏡有關的角膜炎的預防方法。

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