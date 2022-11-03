謝田：大食堂供銷社復闢 中共意圖何在？

中共的20大之後，中國各地供銷社迅速崛起，全國農村5萬供銷社正式啟動。中南海在農村擴大供銷社之際，折騰中國的農民，又要在城市小區內建食堂，折騰城市居民。中共住建部、民政部十月底發布《關於開展完整社區建設試點工作的通知》，說各市（區）應選取3至5個社區開展完整社區建設試點，自2022年10月開始，為期2年。試點內要規劃建設社區綜合服務設施、幼兒園、托兒所、老年服務站、社區衛生服務站等，還將配建食堂、家政服務網點等所謂「便民商業服務設施。」

中華全國供銷合作總社日前發布招聘通告，稱2023年全國供銷社要招聘幾十萬名售貨員，要本科學歷，甚至要研究生，事業單位編制。數據顯示，近5年中國恢復一萬多家基層供銷社，目前三萬多家供銷社覆蓋全國95%以上的鄉鎮。以湖北為例，截至今年10月，基層供銷社已重建1373個，社員達45.2萬人，爭取2025年全省基層社社員達到150萬。寧夏供銷合作社累計投入資金2990萬元人民幣，新改擴建鄉鎮級供銷合作社179個、村級供銷合作社70個，全系統基層社總數達到249個，鄉鎮供銷合作社覆蓋率由2017年的56%提升至92.7%，服務覆蓋面達到95%以上。資本市場對此反應敏銳，滬深兩市的供銷社板塊立即大漲、漲停。

中國的農產品，很快將由供銷社承擔重任，執行統購統銷。供銷社死灰復燃，縣級社已達2789個，基層社37652個，鄉鎮覆蓋率接近100%。供銷社被描述為「農民的合作經濟組織」，其英文名字也是歐美農民合作的常見形式—「Co-Op」。中國農民沒有自己的土地，也不能控制自己的命運，說什麼農民「自發的合作組織」更是不可能。供銷社加大食堂，實際上是中共對全社會無死角控制的手段。其中的「食堂」，引起人們特別的關注，因為它顯然是人民公社時期「大食堂」的翻版。但中共的目的究竟是什麼？只是為了解決百姓的吃飯問題？當然不是。

二十大之後，習近平鞏固了政治上的統治，隨後加快了鞏固國有和國營企業，壓制私人資本和企業，全面控制國民經濟和全體人民的步伐。死亡半個世紀的供銷社重新加速開啟，是閉關鎖國的舉動，也是計劃經濟的必然。二十大上，供銷社負責人的地位突然提升，中華全國供銷合作總社理事會主任梁惠玲晉升中央委員。供銷總社是中共國務院下轄的正部級單位，前任負責人並無中委身分，這說明回歸政府高度控制的經濟模式，籌劃已久，已經大面積鋪開。

中共的供銷社系統，正式名稱是「中華全國供銷合作總社」，它有一個全資企業，叫中國供銷集團有限公司（中國供銷集團）。這是2010年1月成立的大型涉農流通產業集團。其員工3.5萬，圍繞農業生產、城鄉居民消費、再生資源回收加工、電子商務、金融服務等領域發展。其控股公司有三家：中再資環，中農立華，和中農聯合。

中國供銷集團控制了中國的化肥進口，化肥年銷售量2000萬噸，化肥進口規模全國第一。鉀肥進口占全國1/3，氮肥進口占全國1/4，國家化肥商業儲備佔全國1/4。其棉花年經銷量230萬噸，佔全國1/5，包括新疆優質棉50萬噸。其廢舊家電拆解量全國第一，年回收再生資源超過2000萬噸，廢鋼加工能力800萬噸。它有直營連鎖超市1400多家，服務一億居民。其經營的糧食內外貿易量是500多萬噸，糧食儲庫90餘家，總倉容1300萬噸。

中共在1958年「大躍進」時期，中共開始大肆開辦人民公社「大食堂」。毛澤東親自號召、中共中央下達正式文件，一場「大辦食堂」的熱潮迅速地在中華大地掀起。自從大食堂耗盡了糧食，三年困難時期之後，大食堂無疾而終，直到今天才又死灰復燃。

供銷社和大食堂，它們之間是什麼樣的關係？很多人可能沒有把它們聯繫起來看，而是把它們當作兩個獨立的、互不相干的實體。事實上，今天的供銷社和大食堂，是可以互相利用、互補互利、有機結合的，它們都是國有壟斷的企業，是中共全面控制中國城市和鄉村的一個整體規劃下的系統。它們一個在鄉村，覆蓋了中國農村和農民，一個在城市，控制著城市居民的飯碗。供銷社會壟斷糧食和蔬菜水果的收購和銷售，供銷社提供的糧油果蔬成為大食堂成本控制的基礎，大食堂也成為供銷社在城鎮中最大的客戶。

供銷社和大食堂，食物鏈上下游一起歸中共政府管轄，會慢慢控制所有的商品來源和上游的農產品，然後就可以操控市場和價格。中國的農民，很快都將不得不把自己的產出賣給政府（供銷社），城市裡私人的餐館和小吃店，會面臨價格上漲或斷供的危險；城裡人最後會沒有選擇、而不得不天天去食堂吃飯。農民沒有城裡的餐飲業客戶，將不得不把其產出賣給政府的供銷社。最後的結果，就是供銷社壟斷上游，大食堂壟斷下游，讓中共的供銷社-大食堂聯合體，全面接管中國人賴以為天的飲食。中共現在的做法，從供銷開始，等於擠壓了私人的小企業、菜市場、餐館、小攤、小吃的空間。可以預計的，是下一步，私營商業企業發展空間進一步縮小甚至關閉，或被收買，或乾脆被勒令關閉。中國的農民和城市私人餐飲業，都會受到沉重的打擊。

中共的所謂「完整社區」，是指為民眾日常生活提供基本服務和設施的單元，單個社區人口規模在五千到一萬人。這其實是一種新時期的、高科技時代的保甲制度。當局的這種做法，是為了應付已經來臨的中國經濟的崩潰。經濟崩潰之後，一旦出現食品供應危機或其它危機，中共就可以用供銷社、大食堂的方式，可以恢復到原來的配給制度，或者是票證制度，這樣有利於中共對市場和控制，對百姓的控制，以掌控社會局面。

慢慢地過渡到大食堂和供銷社以後，中國老百姓會發現以前很豐富的市場供應，忽然變得非常單調，物資非常的少。中共政府的下一步，一定是利用行政手段打掉便利店、超市和菜市場。沒有了私營企業的競爭，國營企業經營的供銷社和食堂的價格會越來越高，多餘的人員會越來越多，會養很多吃閒飯的公務員，服務質量也會越來越差，最後會導致五六十年代的大饑荒的慘景出現。當年中共搞的社會主義大食堂，把中國農村給徹底摧毀了，很快就出現了大饑荒，幾千萬人餓殍四野。而現在搞的社區食堂，更多是在城市裡鋪開，是進一步的「國進民退」。當局在用國有經濟的鐵手，掌控中國百姓生活的所有方面。社區食堂建起後，私營的餐館會被當局認定是死對頭，在砸社會主義的碗，當局會利用供銷社管控的渠道限制對私營餐飲業的原材料供應。私營餐館最後就不得不停業、歇業、退出歷史舞台。中共在走一條公有制取代私有經濟、國有化、擠垮民營企業的路，導致中國社會進一步的倒退。

今天中國居民小區裡的食堂，是大食堂的翻版，本質上與六十年前沒什麼不同，但形式上卻很會迷惑人，會迷惑對當年的荒唐一無所知的人們。因為這些食堂和供銷社，不是以前那種燈光暗淡、服務惡劣、商品奇缺的舊模式。如今供銷社經營的商品、大食堂提供的飯菜，無論是內容和種類，都比以前豐富的多，選擇也多的多，甚至與當下私營的超市、餐館、餐廳好像沒有太大的差別。

那天一位推特上的朋友問到，食堂和餐廳，有什麼樣的區別？筆者的回答是，食是進食，餐是用餐；食堂就是吃飯，填飽肚子，純粹的生理性的活動, 大家都吃同樣的菜，花樣少，品種不多。餐廳是吃菜並享受飲食文化，各點各的菜，從菜單上點菜，品種多，口味多樣。前者你可能不得不去，往往是公辦的，也沒有什麼競爭；後者你可以選擇去或不去，可以選擇去哪一家，私營的，許多競爭。

中共的社會主義大食堂開辦之初，也是菜式豐富、口味齊全的，人們不用家家做飯，大食堂胡吃海吃，放開肚子的吃，人人都不亦樂乎。但好景不長，很快的，生產隊的食堂就被吃空了。隨後，就是大飢荒和餓死人的事情發生。中國人覺得餓死人的事情，只是歷史上、小說中的描述嗎？大家還記得幾個月前武漢、上海封城的時候，居然在21世紀的今天，還會發生餓死人的事情嗎？

中共二十大之後的局勢依然複雜，雖然權力鬥爭告一段落，但國際國內的局勢，絲毫沒有放鬆的跡象。國際上，美國對中共的封殺和限制、技術封鎖、外交壓力與日俱增，中共的盟友從俄羅斯、伊朗、北韓都處於戰爭之中或者戰爭的危險；中國經濟陷入困境，房地產市場處處腰斬，清零帶來的失業和民生問題層出不窮。中共內部元老派、團派、改革派、親美派力量幾乎被趕盡殺絕，但他們不會坐以待斃、會利用手中的經濟力量和反習的人脈，隨時反撲。這些國內外的因素，都會讓習近平高度緊張、坐立不安。經濟的滑落，社會的失控，軍事上的冒險，權力地位待鞏固，這些都決定了習近平特別需要用一種能高度控制、準軍事化的管理方法，把居民消費和生活水平壓到最低又能滿足發動戰爭的兵源需求，他需要這樣一個社會控制和管理的模式。當然了，在中國，共產黨有現成的法子，有前車之鑑，那就是這個臭名昭著的「供銷社」和「大食堂」模式！

從前年開始，中共就在全面的囤積糧食，前幾年中國甚至搶購了世界全部儲備糧食的一半。有人可能還記得，一年多以前，中國當時出現電力短缺的問題。筆者在2021年9月《大陸拉閘限電詭異、或另有難言之因》一文中指出，中國缺電是因為中共的窮兵黷武、在三線地區加緊生產包括核武器在內的武器裝備，所以耗費了大量的電力。如今，中共面臨國際的新制裁，面臨亞洲北約美日印澳的圍堵，面臨解決台灣問題的壓力，其囤積從糧食到能源到芯片的步伐也在加快，其戰爭的準備也在加強。而這一切，正好是與供銷社和大食堂的回歸，是同步進行的。

正如許多人已經猜測到了的那樣，供銷社和大食堂的推出，可能會伴隨著中共的數字貨幣和數字管控的實施。中共政府不需要用米票、面票、糧票、工業券等方式調節市場，今天中共可以用數字化的形式、數字貨幣、數字工資、電子錢包的方式，輔以健康嗎、社會信用碼、監控攝像頭等新方式，來實現對中國民眾從衣食住行、到吃喝拉撒睡的全面監控和控制！

供銷社和大食堂全面運行後，作為國有企業，他們會得到優先的貸款支持，優先的運輸和物流便利，統購統銷的所有益處，會迅速擴大規模從而占領市場，會永遠不會倒閉、不會資金斷流；在農村他們會壟斷化肥和種子、農機具，會打白條給農民盡興搶糧，在全國各地他們會用城管、大白、武警甚至軍隊的力量為所欲為，他們會排擠、勒死所有的私人競爭對手，會成為全中國至高無上的、掌控了全中國人生活命脈的蓋世太保。中華全國供銷合作總社的理事會主任，也會進一步晉升，成為政治局的候補委員、委員，供銷社可能成為副總理級的機構，比肩甚至超過當年的國家計委。

進一步，因為控制了銷售，供銷社作為產業鏈上的大佬，可以強迫中國農民去種什麼、怎麼種、和按什麼價格收購。財新網報導說，中國四月初公布的《中共中央國務院關於深化供銷合作社綜合改革的決定》中揭示，供銷社採取「大田託管、代耕代種、股份合作、以銷定產」等多種方式，提供包括農機作業、農用物資供應、配方施肥、收儲加工等。這是中國農村的又一場「革命」，也是對中國農民的又一次掠奪。

有人還說，食堂和餐廳結合，挺好的，大多數吃食堂是精力原因，是時間原因，人們可以隔三差五地去餐廳改善伙食。等到私人的餐廳被排擠、被關閉、被清除離場的時候，人們會驚訝地發現，他們「隔三差五的改善伙食」，可能是一個奢望。

中國各地如今出現的供銷社，名字上有些推陳出新，不直接叫「供銷社」，而是叫什麼「供銷保供超市」！人們可以琢磨一下這些名字。本來就是供銷社，非要叫「供銷保供超市」。保供，就是說他們不會斷供，會物質極大豐富。真的嗎？這個呢，需要時間的考驗，我們不妨接著往下看。但是供銷社，還真的不能冠以「超市」的名稱。因為超市，是Super market，是超級的、自由的、自由交易的市場。 「市場」和「供銷社」的概念，是衝突的，一個是自由買賣交易，一個是按計劃供應，它們是不能兼容的。

中共專門為高級幹部開設的各級「特供商店」，其實也是一種「供銷社」，它只不過是一種滿足高級幹部特權的、特殊的「供銷社」。特供店不光商品無污染、質量上乘、品種豐富，據說價格還非常低廉。中南海如今推出和普及供銷社，會不會是因為他們習慣了在自家的特供商店購物，自我感覺不錯、忘乎所以，覺得可以與民同樂，所以才向百姓推出、演繹一出新版的「何不食肉糜」呢？還有，中共當局如果敢把「特供商店」變成全民供銷社的一部分，中國人民就會同意它是跟人民群眾「打成一片」的，「人民就是江山！」

說中國的供銷社是死灰復燃，其實它從中共建政以來一直存在，只不過現在中共要把它「發揚光大」，作為經濟的主體。中共國一直有農業生產合作社、商業供銷合作社和金融信用合作社這三個怪獸，它們在中國農村，從經濟、金融、商業、和農村生產上，對中國農民實行了最全面、徹底的控制。

中南海如今大開倒車，其目的既是通過計劃經濟來應付全面的經濟危機，也是以掌控食物供應的方式更嚴苛的控制民眾，還是在為戰爭做準備。中共在社會、政治和經濟即將全面崩潰之際，為了防止饑民造反，為了維穩政權，為了把掠奪農民的供銷社和限制市民的大食堂整合，還有要準備下一步的戰爭需求，所以才上演了這樣一出倒退和復闢的醜劇。中共走回頭路的政策，讓世人覺得難以理解，也引起市民的恐慌。但如果我們認識到中共在備戰備荒，在挽救經濟，在準備對台戰爭，在準備對抗美國，在近乎開戰之際，需要調動軍事和民用物資，來有效備戰，我們就能看清北京這種倒退和反常行為的根源。

（謝田博士是美國南卡羅萊納大學艾肯商學院的市場學教授暨約翰奧林棕櫚講席教授）

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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