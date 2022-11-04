長園科提供

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【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】

鋰鐵電池研發廠長園科（8038）今（4）日董事會通過新人事任命案，原公司張惇杰將接任總經理一職，董事會決議後就任。張惇杰表示，將祭出三大重要策略：一、延攬更多專業技術人才，拉高材料、電芯與電池系統客製化研發實力與技術競爭力，二、擴大合作範圍以優化生產製程效率及規模，三、擴大公司業務接單範圍與應用範疇，持續擴大公司營運規模，搶攻新興智慧儲能需求以及鋰鐵電池滲透率大幅提升的趨勢商機，推進公司邁入下一個成長階段。

長園科承諾生產無毒、維護永續環境的綠能電池，及具備高度安全性、儲能容量大、耐久度長及高輸出功率的電池與電池管理系統為公司聚焦的創造核心。張惇杰自公司成立以來即執掌研發，熟稔鋰鐵技術、電池模組相關領域，以生產友善環境的綠色儲能電池為目標，對長園科公司治理、內部控制相當了解，未來將持續推動長園科研發技術精進及營運發展落實，並攜手全體員工及經營團隊提高長園科於產業龍頭地位的高度競爭門檻，擴大市場接單範疇，挹注正向循環的營運模式。

張惇杰為美國卡內基美濃大學(Carnegie Mellon University)博士、美國康乃爾大學(Cornell University)航空機械工程及材料科學客座教授、電化學科學協會(Electrochemical Society)及馬賽科學研究會(Sigma Xi Scientific Research Society)會員，鋰鐵材料發明人，專精於鋰鐵研發、製造與商轉化，同時具備強大的文化融合技巧，研發團隊不僅取得超過200個國際發明專利，亦能夠順利把成果在電池領域跨越產、官、學、研，及中西不同背景的差異，創造國際化合作與實質營收獲利成長。憑藉其在美國之學經歷、人脈，和與康乃爾大學實驗室之長期合作，達到與國外人才交流，提升自我技術及商品市場化之重要成果，”鋰鐵電池教父先驅”可謂實至名歸。

長園科領先且深耕布局鋰鐵電池領域多年，成功切入國際半導體晶圓龍頭大廠不斷電電池系統認證及獲大量採用，凸顯長園科在電池產業界擁有高品質口碑與客製化產品設計能力。半導體產業儲能系統所掀起之鉛酸汰換龐大商機，以及全球對於穩定且可控的再生能源需求持續攀升所伴隨而來的儲能需求，將對長園科帶來正面效益。

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