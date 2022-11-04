在美国海关和边境保护局(CBP)的商业海关业务咨询委员会(COAC)公布了限制获取海关数据的提议后，两名美国国会议员誓言反对任何游说国会削弱《防止强迫维吾尔人劳动法》的企图。

对关键进口数据保密的提议出台之际，美国公司正面临来自消费者和新颁布的防止强迫维吾尔人劳动法的越来越大的压力，以提高公司采购行为的透明度。

本周三，来自佛罗里达州的共和党参议员马可·鲁比奥(Marco Rubio)和来自新泽西州的美国国会议员克里斯·史密斯(Chris Smith)致函美国海关和边境保护局商业海关业务咨询委员会，承诺反对任何游说国会批准商业海关业务咨询委员会提案并削弱防止强迫维吾尔人劳动法的企图。

“我们深感关切的是，商业海关业务咨询委员会显然试图通过倡导会扼杀其执行的变革来削弱这一压倒性的两党倡议，”他们信中说。“据报道，商业海关业务咨询委员会讨论的举措将使进口商更容易进口受到中共强迫劳动机器污染的货物。”

据美联社报道，上个月，商业海关业务咨询委员会在开始与CBP和其他联邦机构的高级官员举行闭门会议之前，悄悄公布了他们所说的将进出口规则现代化以跟上贸易量的提议。

商业海关业务咨询委员会由来自沃尔玛、通用汽车和英特尔等20家公司的高管组成。该委员会由美国海关和边境保护局授权就如何简化贸易法规提供建议。

商业海关业务咨询委员会在其长达34页的文稿中表示，进一步限制对海关数据的访问的目标是保护机密商业信息免受“数据泄露”的影响，并表示“数据泄露已变得更加普遍而且后果严重”。

两名美国立法者说，如果没有国会批准，商业海关业务咨询委员会提出的任何关于修改现行法律的提案都不能通过。

“如果进口商试图游说国会做出这样的改变，我们承诺将大力反对，”两名美国立法者给商业海关业务咨询委员会的信中说。“我们希望你们同意，任何与中共有关联的公司都不应该从种族灭绝中获利，美国消费者也不应该购买用强迫劳动制造的商品。”

今年6 月，美国开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》(UFLPA），该法要求从新疆进口商品的公司提供“明确和令人信服的证据”，证明没有任何部件是由奴工生产的。UFLPA于2021 年12月在国会两党支持下获得通过，并由总统乔·拜登签署成为法律。

美国指责中国对新疆维吾尔人和其他突厥穆斯林群体实施种族灭绝，包括大规模监视、大规模监禁、强制绝育、强迫维吾尔人与非汉人通婚等措施。

8月，联合国当代形式奴隶制问题特别报告员小保方智也(Tomoya Obokata)发布报告称，维吾尔、哈萨克、藏族和其他民族的强迫劳动在中国新疆和西藏一直存在。

9月，欧盟立法机构欧盟委员会发布了一份长达 60 页的提案，该提案将禁止强迫劳动生产的产品的流通，这是一项阻止受强迫劳动污染的商品进出欧盟市场的措施。

上周，总部设在德国慕尼黑的世界维吾尔代表大会和非营利组织全球法律行动网络在伦敦高等法院对英国政府未能禁止进口与新疆强迫劳动有关的棉花提出质疑。

北京方面表示，有关新疆的强迫劳动是谎言和虚假信息。中国外交部发言人毛宁9月份说：“中国没有所谓的‘强迫劳动’。我们坚决反对利用所谓‘强迫劳动’等涉疆问题干涉中国内政。”