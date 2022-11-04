選情告急！希拉里、賀錦麗為紐約州長霍楚拉票

【新唐人北京時間2022年11月05日訊】美國中期選舉即將到來，紐約州現任州長霍楚選情告急。週四傍晚，前國務卿希拉里（Hillary Clinton）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）特別前來紐約，為霍楚的競選造勢拉票，請看記者報導。

記者：「前國務卿希拉里，加上現任副總統賀錦麗，親自來到被譽為民主黨大本營的紐約，替現任州長霍楚拉票，這個場景並不常見。這樣也看得出來，霍楚與共和黨對手李修頓的選戰，不是一般激烈。」

週四傍晚，在持續兩小時的活動上，美國副總統賀錦麗和前國務卿希拉里，兩位民主黨重量級女性代表，以及聯邦參議院多數黨領袖舒默等重量級人物，在曼哈頓的巴納德學院進行名為「紐約女性投票」（New York Women Vote）的活動，為競選做最後衝刺。

希拉里：「他們（共和黨）想讓我們的街道有更多槍枝；讓我們的空氣和水增加更多污染，為超級富豪提供更多的權力，而削減其他人的權力。這是他們的願景。」

賀錦麗：「（距離選舉剩下）五天、五天了，我們要做成這件事，對於還沒投票的人，我們需要他們投票。」

霍楚：「如果你認為，我們應該繼續撥款給我們的人民；投資於教育，給你的教育，確保你有機會實現我們珍視的紐約夢，那麼你需要確保，我在週三（選舉日第二天）仍然是州長。」

在活動場地外，也有反對者帶來口號標語，表達意見。

紐約市獨立黨派選民Ken Gibson：「我可能會投給民主黨，如果沒有這些情況：沒有通貨膨脹、所有的醜聞和腐敗，以及正在發生的事情。但我現在真的不能問心無愧投給民主黨。」

霍楚是紐約州第一位女州長，63歲的她來自水牛城，被視為一名中間派民主黨人。

新唐人記者柯婷婷、尚敬紐約報導

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