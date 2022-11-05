▲古埃及法老圖坦卡門之墓。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

古埃及法老圖坦卡門（Tutankhamen）之墓出土至今已過百年，當局最近重新開放發現陵墓的考古學家卡特故居，著名的「法老的詛咒」也再次成為外界焦點。不過，最新研究發現，所謂「被法老詛咒而死」的人們，或許死因只是單純被墓穴中的真菌感染了。

綜合外媒報導，英國考古學家卡特（Howard Carter）與其團隊1922年在埃及發現了法老王圖坦卡門的墓穴入口，讓陪葬的黃金與奇珍異寶在歷經3000年後重見天日。然而，陵墓被挖開不到半年，考古團隊相關人員就接連死去，就連出資贊助陵墓挖掘工作的赫伯特伯爵（George Herbert）也被發現陳屍旅館房內。

赫伯特伯爵去世的消息公開後，以撰寫「福爾摩斯系列」偵探小說而聲名大噪的亞瑟‧柯南‧道爾爵士（Sir Arthur Conan Doyle），卻告訴媒體，赫伯特伯爵可能並非單純因病逝世，而是死於古埃及祭司們為了保護圖坦卡門陵墓所創造出來的「某種東西」。在這位知名作家的背書下，媒體開始將赫伯特伯爵的去世渲染為「詛咒作祟」使然。

▲考古學家卡特的故居，他在發現圖坦卡門陵墓後患癌去世。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，媒體發現曾參與圖坦卡門考古工作的伊夫林-懷特（Hugh Evelyn-White），在留下「我已屈服於詛咒」的字條後輕生，而卡特的私人秘書也在5年後自殺而死，就連卡特本人，也因罹患淋巴癌不幸逝世，讓「法老的詛咒」越演越烈。

不過，隨著時間的流逝，科學如今對相關現象有了更合理的解釋，即導致考古團隊健康惡化後死亡的元凶恐為木乃伊身上與墓地空氣裡的真菌。研究指出，圖坦卡門的木乃伊身上應帶有麴菌屬的真菌，這種真菌會讓免疫系統脆弱者受到嚴重感染。

2003年，英國醫師薛里夫．艾塔威爾（Sherif El-Tawil）與塔瑞克．艾塔威爾（Tariq El-Tawil）在《刺胳針》發布論文，聲稱「潛在的有害真菌在墓中存活了極長的時間，而這麼長時間的休眠將導致真菌毒力大增」。

與此同時，這種真菌在穀物上生長得特別好，恰好圖坦卡門的陵墓裡有著充足的穀物供應，因此當考古學家打開密封的墓穴時，一下子就吸入了大量被污染的穀物粉塵，並導致多人受感染。如今，科學研究已在木乃伊和古埃及墳墓中發現黑麴黴和黃麴霉2種真菌。這些菌株會引發各種過敏反應，並導致胸部充血、肺出血等症狀。