天氣漸冷，正是打邊爐的好時機，花甲及蜆都是大熱的火鍋食材，低卡鮮甜。如何揀靚花甲及蜆？如何可清洗乾淨，吃得安心？《星島頭條》早前訪問了葵盛東街市海鮮檔的海鮮達人，他教分辨花甲、沙白及蜆的方法，並指若想花甲及蜆吐沙乾淨，必需加2種食材。

如何揀靚花甲、沙白及蜆？

葵盛東街市海鮮檔的海鮮達人分享揀靚花甲、沙白及蜆的心得：

海鮮達人海鮮達人分享揀靚花甲、沙白及蜆的心得。

海鮮達人海鮮達人分享揀靚花甲、沙白及蜆的心得。

海鮮達人海鮮達人分享揀靚花甲、沙白及蜆的心得。

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海鮮達人海鮮達人分享揀靚花甲、沙白及蜆的心得。

海鮮達人海鮮達人分享揀靚花甲、沙白及蜆的心得。

加2種食材令蜆不停吐沙

不同的貝類海鮮，清洗及吐沙方法也一樣。海鮮達人教用2食材吐沙：

推介白酒焗沙白簡易食譜

浸泡30分鐘後，就可以烹調了。海鮮達人平時十分喜歡下廚，他通常會煮白酒焗青口，而他為大家推介一個煮出鮮甜沙白的簡易食譜——白酒焗沙白，方法跟白酒焗青口一樣，廚藝不精的朋友都可以輕易做到！

點擊圖片睇食譜材料及做法：

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

海鮮達人教整白酒焗沙白。

蜆配搭湯食用有助預防高血壓

蜆營養豐富好處多！它含有豐富的礦物質，例如鎂、鈣、鋅、鐵等，當中100克的蜆含有100毫克鎂，比起其他貝類海鮮還多。含豐富鈣質的蜆亦有助骨骼和牙齒發展、而鐵質可預防貧血、鋅可改善生育能力，而蜆的鮮味被稱為琥珀酸，可促進新陳代謝。

據日媒報道，日本營養師和漢步実表示新鮮的蜆、花蛤宜用味噌湯、清酒等烹調。當中蜆含有水溶性的牛磺酸，它是蛋白質分解過程中產生的一種類似於氨基酸的物質，其含量僅次於蠔和扇貝。日本厚生勞動省指牛磺酸具有抑制膽固醇吸收、改善心肝功能、改善視力及預防高血壓等功能。

除了配搭味噌湯、蜆濃湯或清酒食用，煮蜆湯時，最好加入維他命D豐富的菇菌一起煮和吃，有助增加鈣吸收。當享用清酒蒸蜆時，不妨擠檸檬汁或飲些果汁，吸收維他命C，從而有助吸收鐵質。

同場加映：貝類或含5種毒素 嚴重者可致死

貝類海鮮營養豐富，不過處理不當，可能會食物中毒。食安中心指，如進食受污染的貝類海產例如青口、蜆、蠔、蛤、扇貝、帶子等有機會中毒，當貝類攝取了含有毒素的藻類，便會產生貝類毒素，例如「下痢性貝類毒素」、「痲痺性貝類中毒」、「神經性貝類中毒」及「失憶性貝類中毒」，各有不同症狀。

不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀：

食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

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食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

食安中心分享不同毒素通常汲及的雙貝類海產及中毒症狀。

食安中心表示，不論何種症狀，要預防攝入貝類毒素，在烹煮貝類前，先除去其內臟（適用於扇貝、帶子），避免食用烹調汁液及每次只吃少量。

貝類5大安全食用貼士

如想安心享用鮮味的貝類美食，食安中心建議大家留意以下5點：

食安中心分享吃貝類的安全貼士。

食安中心分享吃貝類的安全貼士。

食安中心分享吃貝類的安全貼士。

食安中心分享吃貝類的安全貼士。

食安中心分享吃貝類的安全貼士。

食安中心分享吃貝類的安全貼士。

同場加映：3個蝦部位盡量避免食用

台灣營養師高敏敏近日在其Facebook專頁指雖然蝦低脂高蛋白質，不過要盡量避免吃3個部位，可以吃得更安心和健康。

營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。

營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。

營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。

營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。

營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。

營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。

營養師高敏敏分享吃蝦時，3個盡量避免食用的部位。

龍蝦、大蝦、虎蝦的營養成份

此外，她又分享龍蝦、大蝦及虎蝦的營養價值。

營養師高敏敏分享龍蝦、大蝦、虎蝦的營養成份。

營養師高敏敏分享龍蝦、大蝦、虎蝦的營養成份。

營養師高敏敏分享龍蝦、大蝦、虎蝦的營養成份。

營養師高敏敏分享龍蝦、大蝦、虎蝦的營養成份。

營養師高敏敏分享龍蝦、大蝦、虎蝦的營養成份。

營養師高敏敏分享龍蝦、大蝦、虎蝦的營養成份。

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撰文：Ricca

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